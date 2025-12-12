Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:11

Мышцы растут не в зале, а на кухне: как еда делает тело сильнее — FitSeven

Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры

Тренировка, направленная на набор массы, должна занимать ровно 60 минут: 10 минут — разминка, 45 — силовые упражнения, 5 — заминка. Это время позволяет не только эффективно проработать мышцы, но и избежать переутомления. Разминка включает легкое кардио и растяжку — она активирует суставы и подготавливает связки. Заминка, напротив, помогает восстановить дыхание и снизить мышечное напряжение.

Каждое упражнение следует начинать с трех разминочных подходов, чтобы организм адаптировался к нагрузке. Первый подход выполняется при 50% рабочего веса, второй — при 70%. В каждом из них нужно сделать по десять повторений. После этого можно переходить к основным подходам с целевым весом.

"Чем лучше мышцы подготовлены к нагрузке, тем ниже риск травм и выше эффективность тренировки", — говорится в рекомендациях спортивных экспертов.

Чтобы повысить выносливость и сократить риск травм, полезно включать заминку после тренировки - именно она ускоряет восстановление и предотвращает головокружение после нагрузок.

Почему не стоит тренироваться дольше часа

Длительная тренировка не приносит пользы — напротив, после 60 минут организм начинает терять энергию. Уровень глюкозы в крови падает, что снижает концентрацию и физическую силу. В результате продуктивность резко падает, и даже привычные веса кажутся тяжелее.

Главная ошибка новичков — оставаться в зале по два часа, думая, что большее количество упражнений приведет к быстрому росту мышц. Однако мышцы растут не во время тренировок, а в процессе восстановления. Поэтому важно не только правильно заниматься, но и соблюдать режим отдыха.

Программа для начинающих

Многие новички совершают типичную ошибку — пытаются охватить сразу десятки упражнений, уделяя внимание изолированным движениям. Но именно базовые упражнения формируют основу силы и массы. Приседания со штангой, становая тяга, жим лежа и подтягивания активируют сразу несколько групп мышц и стимулируют выработку анаболических гормонов.

"Базовые упражнения — это фундамент роста. Без них невозможно построить гармоничное тело", — отмечается в публикации Fit Seven.

Главное правило: меньше изолированных упражнений, больше многосуставных. Даже если цель — прокачать бицепс или пресс, основное внимание стоит уделять базовой программе.

Роль спортивного питания

Белок — главный строительный материал мышц. В теории его можно получать только из пищи, но на практике это требует строгого режима: питание каждые два часа, точный расчет калорий и контроль состава блюд. Не каждый сможет придерживаться такого графика.

Спортивное питание, в частности протеин, упрощает задачу. Оно позволяет восполнить дефицит белка без лишней нагрузки на пищеварительную систему. Протеиновые смеси удобно принимать до и после тренировки, а также между основными приемами пищи. Для роста мышц требуется около 2 граммов белка на килограмм массы тела — при весе 75 кг это около 150 граммов белка в день, что эквивалентно двум килограммам куриной грудки.

"Белковый баланс — ключ к эффективному набору массы", — говорится в материале Fit Seven.

Полезно учитывать, что протеин до тренировки помогает увеличить энергию и мышцы - эксперты отмечают, что питание перед нагрузкой напрямую влияет на эффективность и восстановление.

Влияние питания на рост мышц

Даже самая продуманная программа не даст результата без достаточного количества калорий. Если суточный рацион составляет всего 1200 ккал, организм не будет тратить энергию на рост мышечной ткани — ему придется использовать собственные мышцы как источник энергии.

Особенно важно следить за питанием худощавым людям. Им необходимо создать калорийный профицит: съедать больше, чем расходуется. Оптимальный баланс белков, жиров и углеводов помогает поддерживать высокий уровень энергии и стимулирует рост мышц.

Чтобы оценить индивидуальные потребности, можно использовать формулу Харриса-Бенедикта, которая рассчитывает базовый уровень обмена веществ. Это позволит понимать, сколько калорий требуется для поддержания веса и для набора массы.

Сравнение базовой и изолированной программы тренировок

Базовая программа включает упражнения, задействующие несколько мышечных групп. Изолированная — направлена на проработку одной мышцы. Разница между ними заключается в уровне эффективности и скорости прогресса.

Базовые упражнения (приседания, жим, тяга):

  1. Ускоряют рост массы за счет вовлечения крупных мышц.

  2. Повышают уровень тестостерона и гормона роста.

  3. Развивают силу и координацию.

  4. Экономят время и снижают риск перетренированности.

Изолированные упражнения (разгибания, сгибания, махи):

  1. Позволяют проработать отдельные мышцы.

  2. Используются для коррекции формы тела.

  3. Менее энергоемкие, но не способствуют общему росту массы.

  4. Подходят для опытных спортсменов и при восстановлении после травм.

Таким образом, новичкам рекомендуется сосредоточиться на базовых упражнениях, а изолированные добавлять только на этапе совершенствования формы.

Плюсы и минусы спортивного питания

Спортивные добавки не являются заменой полноценного рациона, но могут стать отличным дополнением. У протеина и аминокислот есть свои преимущества и недостатки:

Плюсы:

  • удобство употребления и точная дозировка;
  • быстрое усвоение;
  • поддержка восстановления после тренировок;
  • возможность контролировать калорийность.

Минусы:

  • высокая стоимость качественных продуктов;
  • возможная непереносимость лактозы или подсластителей;
  • необходимость сочетать с правильным питанием.

Чтобы получить максимальную пользу, стоит выбирать добавки известных производителей и внимательно читать состав.

Советы по организации тренировок

  1. Всегда начинайте с разминки и завершайте заминкой.

  2. Не задерживайтесь в зале более часа.

  3. Следите за техникой выполнения упражнений.

  4. Делайте упор на базовые движения.

  5. Контролируйте рацион и потребление белка.

  6. Отдыхайте между тренировками не менее суток.

  7. Постепенно увеличивайте рабочий вес, избегая резких скачков нагрузки.

Следуя этим рекомендациям, можно добиться стабильного прогресса без риска для здоровья.

Популярные вопросы о тренировках на массу

1. Сколько раз в неделю нужно тренироваться, чтобы набрать массу?
Оптимально — три-четыре раза в неделю. Это позволяет мышцам восстанавливаться и расти.

2. Что лучше — тренировки утром или вечером?
Все зависит от индивидуальных биоритмов. Главное — соблюдать регулярность и не тренироваться сразу после еды.

3. Можно ли обойтись без спортивного питания?
Можно, если рацион сбалансирован и содержит достаточное количество белка. Но спортивные добавки помогают восполнить дефицит, когда соблюдать идеальное питание сложно.

4. Как понять, что тренировка была эффективной?
Признаки — ощущение усталости, мышечное напряжение и постепенный рост силовых показателей.

5. Какой перерыв между подходами оптимален?
Для набора массы — 60-90 секунд. Этого времени достаточно для частичного восстановления и поддержания интенсивности.

