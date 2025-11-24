Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает боковую планку
Девушка делает боковую планку
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:50

Всего одно движение в планке — и пресс стал виден даже без диет

Короткие паузы в упражнениях ускоряют рост мышц — физиолог Том Холланд

Учёные из Университета Илона выяснили: если тренироваться, начиная с мелких мышц — например, бицепсов и икроножных, а уже потом переходить к крупным (ягодицы, спина, бёдра), результат приходит быстрее. Такой порядок снижает накопление молочной кислоты, из-за которой мышцы быстро устают. В итоге вы дольше сохраняете силы и выполняете больше повторов. Меньше усталости — больше пользы.

"Тренировка мелких мышц в начале помогает дольше держать темп", — отметил физиолог Том Холланд.

Начни с лёгких движений на руки и голени, добавь растяжку, затем переходи к приседаниям и упражнениям на корпус. Даже короткая разминка по этой схеме повышает эффективность всего занятия.

Двигайся меньше — получай больше

Иногда, чтобы увидеть результат, нужно сократить амплитуду. Например, во время приседаний не вставай полностью: поднимись всего на пару сантиметров, затем снова опустись. Такое микродвижение заставляет мышцы работать активнее и быстрее достигает утомления — именно то, что нужно для укрепления и тонуса.

"Укороченный диапазон движения быстрее утомляет мышцы", — пояснила тренер Трейси Эффингер.

Этот приём отлично подходит и для домашних тренировок — достаточно пары квадратных метров и правильной техники.

Зафиксируй момент

Каждое упражнение имеет точку, где мышца максимально напряжена — именно её стоит удерживать. При подъёме корпуса в скручивании, при подъёме руки с гантелью или при выпаде задержись на пять секунд и сильно напряги мышцы. Так ты создаёшь больше микроповреждений в волокнах — а именно они потом превращаются в красивый рельеф.

"Задержка в пике сокращения усиливает эффект восстановления и роста", — сказал физиолог Том Холланд.

Такой приём можно использовать даже без оборудования: в планке, приседе, мостике или статическом выпаде.

Замедлись — и получи больше

Не спеши возвращаться в исходное положение. Например, при опускании корпуса после подъёма в приседе считай до четырёх. Такое замедление увеличивает время, когда мышца находится под напряжением, а значит, стимулирует тонус и ускоряет метаболизм. Ещё одна секунда перед следующим повтором поможет исключить инерцию и заставить работать именно мышцы, а не силу разгона.

"Замедленное движение повышает эффективность тонуса", — добавил Том Холланд.

Этот приём особенно полезен при тренировках с собственным весом: без лишней нагрузки вы добиваетесь тех же результатов, что и в зале.

Включи осознанность

Мозг играет важную роль в формировании тела. Когда вы мысленно сосредотачиваетесь на работающей группе мышц — например, на прессе во время скручиваний, — активируется больше волокон. Это снижает участие "вспомогательных" мышц и делает работу более точечной. Представьте, как сокращается каждая часть, и визуализируйте результат — так вы реально улучшаете качество тренировки.

"Фокус на мышце помогает активировать больше волокон", — отметил Том Холланд.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом — лёгкая разминка мелких мышц.

  2. Используй короткую амплитуду для ускоренного утомления.

  3. Делай паузы в момент максимального напряжения.

  4. Замедляй обратную фазу движения.

  5. Концентрируй внимание на работающих мышцах.

Эти пять шагов помогут сделать любую тренировку эффективнее, даже если у вас всего 15-20 минут в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спешить при выполнении упражнений.
    Последствие: мышцы не успевают включиться, а нагрузка перераспределяется неправильно.
    Альтернатива: замедляй фазу возвращения — считай до четырёх.

  • Ошибка: начинать с тяжёлых движений.
    Последствие: быстрое утомление, падение мотивации.
    Альтернатива: сначала активируй мелкие мышцы — это подготовит тело.

  • Ошибка: не удерживать пиковое напряжение.
    Последствие: слабая проработка рельефа.
    Альтернатива: делай пятисекундную паузу в точке сокращения.

А что если нет времени на спортзал

Если день расписан по минутам, попробуй короткие сессии дома — 10 минут утром и вечером. Используй коврик, эспандер, бутылку воды вместо гантели. Главное — системность. Даже короткие, но регулярные тренировки активируют мышцы и ускоряют обмен веществ.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • экономия времени;

  • можно заниматься без оборудования;

  • подходит для любого уровня подготовки.

Минусы:

  • требуется концентрация;

  • важна техника, иначе возможна травма;

  • без регулярности результат слабый.

FAQ

Как выбрать подходящие упражнения?
Выбирайте те, что задействуют основные группы мышц: приседы, выпады, планка, скручивания.

Сколько стоит базовый инвентарь для дома?
Коврик и эспандер — от 1500 рублей, гантели — от 1000 рублей за пару.

Что лучше: длинные или короткие тренировки?
Регулярные короткие занятия (15-20 минут) эффективнее редких, но длинных.

Мифы и правда

  • Миф: без боли нет результата.
    Правда: лёгкое утомление — норма, боль сигнализирует о перенапряжении.

  • Миф: статические упражнения не работают.
    Правда: планка и изометрические удержания дают мощный эффект.

  • Миф: нужно оборудование.
    Правда: собственный вес — лучший инструмент для тонуса.

3 интересных факта

  1. При статической нагрузке мышцы продолжают работать даже после окончания упражнения.

  2. Визуализация тела во время тренировки повышает эффективность до 30%.

  3. Лакта́т, образующийся при утомлении, помогает ускорить восстановление.

Исторический контекст

Современные методы фитнеса во многом опираются на военные тренировки середины XX века, где акцент делался на выносливость и контроль тела. Сегодня принципы остались теми же, но акцент сместился на безопасность и функциональность движений. Мини-тренировки, осознанность и микродвижения — наследие этой эволюции, сделавшее спорт доступным каждому.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Танцы у пилона признаны опасными для беременных — Американский совет по фитнесу сегодня в 9:10
Беременная встала к пилону — и весь зал онемел: вот что случилось дальше

Актриса Христина Эпплгейт удивила поклонников, снявшись в шутливом ролике, где будущие мамы осваивают танцы у пилона. Но безопасно ли это для беременных?

Читать полностью » Оливия Уайлд изменила фигуру ради роли в ТРОН — тренер Патрик Мерфи сегодня в 4:50
Узнала тренировку Оливии Уайлд — делаю так же, и тело меняется на глазах

Как актриса Оливия Уайлд подготовилась к роли в фильме "ТРОН: Наследие" и какую тренировку разработал её персональный тренер, чтобы добиться идеальной формы.

Читать полностью » Трапеция формирует объём верхней спины — спортивные тренеры сегодня в 4:24
Трапеция изменила мою осанку за месяц — жаль, что раньше не знала этого упражнения

Разбираем, как работает трапециевидная мышца, почему она так важна для осанки и какие упражнения помогают развивать её равномерно и безопасно.

Читать полностью » Физиотерапевты создали программу укрепления мышц тазового дна — Эрин Курдила сегодня в 4:10
Прыгала со скакалкой и покраснела от стыда — потом нашла решение проблемы

Даже если ты упала на степе или заметила небритые подмышки посреди зала, не стоит краснеть — есть способы избежать самых неловких спортивных моментов.

Читать полностью » На Багамах открыли новую фитнес-программу Physique 57 для туристов — тренеры сегодня в 3:50
Отдыхаю на Багамах без лежака — фигура становится лучше с каждым днём

Отдых может стать не просто передышкой, а настоящим перезапуском для тела и разума. Рассказываем, где совместить отпуск и фитнес в атмосфере роскоши.

Читать полностью » Жим штанги усиливает нагрузку на передние дельты — фитнес-тренер сегодня в 3:24
Делаю подъёмы в стороны по-новому — плечи стали шире за пару недель

Фитнес-тренеры рассказали, как грамотная работа с дельтовидными мышцами помогает сделать плечи объёмнее и шире, какие ошибки чаще всего мешают росту и какие техники дают лучший эффект.

Читать полностью » Увеличение повреждений кожи при тренировках отметили врачи спортивных клиник сегодня в 3:10
Заметила, что грудь болит после тренировки — виноват не спорт, а бюстгальтер

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер помогает чувствовать себя увереннее на тренировках, но что если привычная модель уже не выполняет свою работу.

Читать полностью » Ежедневная мантра улучшает концентрацию внимания — психологи Оксфорда сегодня в 2:50
Нашла способ вставать в 6 утра без будильника — теперь делаю это с улыбкой

Когда сил уже нет, на помощь приходит не кофе и не музыка, а короткая фраза, которая включает внутренний мотор. У каждого она своя — и именно в этом её сила.

Читать полностью »

Новости
Еда
Холодец из куриных лапок застывает благодаря натуральному коллагену — повар
Красота и здоровье
Полезные жиры осенью поддерживают гормональный баланс и иммунитет — Галина Алексеева
Спорт и фитнес
Для улучшения сна полезна вечерняя йога дома — считают врачи-сомнологи
Садоводство
Очистка основания куста снизила риск грибка у спиреи — по данным садоводов
Туризм
Требования к одноразовым и многоразовым станкам в полётах могут различаться у перевозчиков
Авто и мото
Бензин теряет свойства через 5 месяцев хранения — технический директор Родионов
Садоводство
Скважины эффективно очищают вибронасосом при неглубоком уровне — инженер-гидрогеолог Ирина Ковалёва
Культура и шоу-бизнес
У 35-летней внучки Джона Кеннеди выявлен редкий агрессивный лейкоз после родов — The New Yorker
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet