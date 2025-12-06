Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:58

Трудный подъём пятёрки превращается в тихий сигнал беды: организм заранее предупреждает о болезнях

Неспособность поднять 5 кг указала на мышечную слабость — Scientific Reports

Иногда простое бытовое действие способно подсказать о состоянии здоровья больше, чем сложная диагностика. Исследователи обнаружили, что привычная попытка поднять предмет весом всего 5 килограммов может скрывать важные сигналы организма. Это не тест силы в привычном понимании, а показатель, который может заранее намекнуть на серьёзные риски. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Как обычный вес в 5 килограммов стал индикатором здоровья

Учёные Университета Шарджи изучали, как способность поднимать небольшой вес связана с риском хронических заболеваний у людей старше 50 лет. Исследование охватило более 51 тысячи участников из 15 стран, а наблюдения велись на протяжении нескольких лет. Результаты оказались показательными: трудности при подъёме привычного 5-килограммового предмета отражают состояние опорно-двигательного аппарата, уровень общей выносливости и потенциальные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"То, что мы обнаружили, было весьма значительным", — отметил профессор Ризван Кайсар, ведущий автор исследования.

По его словам, у людей, которые сообщали о трудностях с поднятием 5 килограммов, значительно чаще фиксировали снижение качества жизни, повышенный холестерин, заболевания суставов, лёгочные нарушения, депрессию и даже риск развития инсульта и болезни Альцгеймера. Особенно интересно то, что связь сохранялась независимо от пола и возраста, что делает простой тест универсальным и доступным способом первичной оценки здоровья.

Авторы подчеркивают, что такой тест не заменяет медицинскую диагностику, но способен заранее указать на необходимость дополнительного наблюдения, особенно если человек замечает прогрессирующие ограничения в бытовых действиях.

Зачем учёным понадобилось искать новый метод оценки мышечной силы

В научной статье объясняется, что существующие методы диагностики мышечной слабости опираются на дорогое оборудование, которое есть только в клиниках. Поэтому исследователи поставили задачу сделать оценку силы более доступной. Мышечная слабость встречается у многих людей старшего возраста и нередко является ранним симптомом сосудистых нарушений, артрита или нарушений обмена веществ.

Он пояснил, что тест с подъёмом 5 килограммов основан на повседневных предметах — пакете сахара, кухонном приборе, небольшом животном. Если человеку становится труднее выполнять такие бытовые действия, это может указывать на ухудшение здоровья гораздо раньше, чем появятся явные клинические признаки.

По данным ВОЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата затрагивают около 1,71 миллиарда человек во всём мире. Многие из них связаны с ограничением подвижности и снижением повседневной активности, что со временем ухудшает качество жизни и повышает зависимость от медицинской помощи.

Глобальные данные, которые подтверждают выводы

Исследование опирается на данные программы SHARE, в рамках которой фиксировались показатели здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе. Ещё в 2013 году примерно 19,5 % респондентов испытывали трудности с поднятием 5 килограммов, и за следующие четыре года именно эта группа показала наиболее выраженные ухудшения здоровья. Среди них увеличивались показатели депрессии, снижалась сила хвата, чаще диагностировали остеоартрит, а риск различных заболеваний — от диабета до инсульта — оставался выше среднего уровня.

"Мышечная слабость — это серьёзное предупреждение о возможных заболеваниях", — отметил доктор Фабио Францезе, соавтор исследования.

Учёные также указали, что мужчины чаще сталкивались с ростом риска заболеваний по сравнению с женщинами, что может отражать особенности образа жизни, обмена веществ или факторов нагрузки. При этом сам тест остаётся одинаково показательным для всех групп населения.

Сравнение: Тест на подъём 5 кг и клинические методы оценки силы

Этот бытовой тест исследователи противопоставляют традиционным клиническим методам.

  1. Клинические устройства дают точные измерения, но требуют обслуживания и стоят дорого.

  2. Тест с подъёмом веса не требует оборудования, доступен каждому и подходит для регулярного самонаблюдения.

  3. Медицинская диагностика проводится эпизодически, а бытовой тест можно повторять часто и отслеживать динамику.

  4. Клинические измерения ориентированы на медучреждения, а тест 5 кг помогает людям самостоятельно выявлять риски дома.

Такое сравнение показывает, что оба подхода не конкурируют, а дополняют друг друга, позволяя вовремя реагировать на изменения состояния мышц и суставов.

Советы по самостоятельной оценке мышечной силы

  1. Выберите предмет весом около 5 килограммов — пакет крупы, продукты, кухонный прибор.

  2. Поднимите его двумя руками на уровень стола или груди, избегая рывков.

  3. Оцените, насколько движение комфортно: усилие, дрожь в руках, необходимость отдыха.

  4. Повторите тест через несколько дней и сравните ощущения.

  5. Если возникают трудности, обратитесь к врачу для дополнительной диагностики.

Популярные вопросы о тесте на мышечную слабость

Что показывает трудность при подъёме 5 кг?

Она может сигнализировать о мышечной слабости и повышенном риске заболеваний: от артрита до сердечно-сосудистых нарушений.

Как выбрать подходящий предмет для теста?

Используйте привычные вещи весом около 5 килограммов — пакет муки, устройство для кухни, набор продуктов.

Что делать, если тест вызывает дискомфорт?

Прекратить выполнение, не перенапрягаться и обратиться за медицинской консультацией, особенно если трудности повторяются.

