Девушка получила травму в спортзале
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:50

После тренировки не могла встать с кровати — теперь знаю, что делала неправильно

Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан

После интенсивных упражнений тело реагирует микроповреждениями волокон. Это естественный процесс адаптации: мышечная ткань обновляется, становясь прочнее и выносливее. Поэтому умеренная болезненность через день-два после тренировки — нормальное явление, особенно если вы пробуете новый вид активности или увеличиваете нагрузку.

Медики называют это явление отсроченной мышечной болью (DOMS — delayed onset muscle soreness). Обычно она появляется через 12-24 часа после нагрузки и проходит самостоятельно за пару дней.

"Такая боль — это естественный отклик организма на стресс от физической активности", — пояснила врач спортивной медицины Лиза Каллахан.

Когда боль — это сигнал об опасности

Если неприятные ощущения становятся острыми, усиливаются при движении или сохраняются более трёх суток — стоит насторожиться. Особенно если появляются отёк, покраснение или боль мешает спать. В этих случаях может идти речь о растяжении, воспалении сухожилий или повреждении связок.

Основные признаки, указывающие на травму:

  1. Боль сохраняется дольше 72 часов.

  2. Появляется отёк или уплотнение.

  3. Усиливается при повторной нагрузке.

  4. Нарушается подвижность суставов.

Если наблюдается хотя бы один из этих симптомов, необходим осмотр врача и временный отказ от тренировок.

Как облегчить состояние и ускорить восстановление

  • После занятий делайте лёгкую растяжку и заминку.

  • При умеренной боли помогает контрастный душ или массаж.

  • Можно использовать расслабляющие гели и бальзамы с ментолом или арникой.

  • Пейте достаточно воды — обезвоживание усиливает мышечное напряжение.

  • Сбалансируйте рацион: белок (курица, рыба, бобовые) и магний способствуют восстановлению мышц.

Если тренировки регулярные, добавьте отдых и сон не менее 7 часов — это естественный способ регенерации тканей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком резкий старт или чрезмерная нагрузка после долгого перерыва.
  • Последствие: сильная боль, риск растяжений.
  • Альтернатива: постепенное увеличение интенсивности и чередование силовых и кардиотренировок.
  • Ошибка: игнорирование разминки.
  • Последствие: травмы суставов и связок.
  • Альтернатива: 5-10 минут лёгкой активности и динамической растяжки перед тренировкой.

А что если боль всё равно возвращается?

Иногда неприятные ощущения появляются даже при правильном подходе. В этом случае стоит пересмотреть технику выполнения упражнений и качество спортивной экипировки — например, обувь с амортизацией для бега или коврик с достаточной толщиной для йоги. Также можно обратиться к спортивному врачу или физиотерапевту: они помогут скорректировать план нагрузок и предотвратить хронические боли.

Плюсы и минусы "хорошей" боли

Плюсы:

  • сигнал, что мышцы адаптируются и растут;

  • мотивация улучшать результаты;

  • ощущение "работы над собой".

Минусы:

  • дискомфорт может снижать желание заниматься;

  • при чрезмерных нагрузках повышается риск травм;

  • без восстановления прогресс может остановиться.

FAQ

Как понять, что боль безопасна?
Если она похожа на тупую тянущую усталость и проходит за пару дней — это естественно.

Сколько стоит консультация спортивного врача?
Средняя стоимость приёма в клиниках спортивной медицины — от 2000 до 5000 рублей.

Что лучше: отдыхать или тренироваться через боль?
Лучше дать мышцам восстановиться. Лёгкая активность, например прогулка или йога, допустима.

Мифы и правда

  • Миф: если нет боли — тренировка была бесполезной.
  • Правда: эффективность не зависит от боли. Главное — системность и правильная техника.
  • Миф: боль можно "перетерпеть".
  • Правда: попытка игнорировать острую боль часто приводит к травме.
  • Миф: горячая ванна сразу после тренировки ускоряет восстановление.
  • Правда: лучше подождать несколько часов и использовать контрастный душ.

3 интересных факта

  1. Самая сильная мышечная боль возникает после эксцентрических упражнений — например, при спуске по лестнице.

  2. Профессиональные спортсмены используют криокамеры для ускорения восстановления.

  3. Мышцы адаптируются к новой нагрузке всего за 5-7 тренировок.

Исторический контекст

Выражение "No pain, no gain" впервые стало популярным в 1980-х в фитнес-культуре США. Тогда оно означало мотивацию преодолевать лень, но со временем получило и негативную окраску: многие начали воспринимать боль как обязательный элемент успеха. Сегодня спортивная медицина уточняет — прогресс возможен без боли, если тренироваться с умом.

