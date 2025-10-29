Время не ждёт: как сохранить мышцы в 40 лет и не столкнуться с болезнями в 60

Возрастная потеря мышечной массы — процесс, который начинается гораздо раньше, чем нам хотелось бы. Сарокопения, так называется эта проблема, затрагивает большинство людей после 30 лет. Однако наиболее заметно её влияние становится после 40, когда мышцы начинают значительно ослабевать. Это весьма неприятное явление связано с естественными изменениями в организме, но многие из этих изменений можно замедлить, если вовремя начать работать над укреплением мышц.

Когда мне исполнилось 30 лет, я заметил, что поддержание физической формы стало требовать гораздо больше усилий. Раньше было проще оставаться в хорошей форме, но теперь приходится вкладываться больше. Конечно, для поддержания хорошего самочувствия в возрасте 40 и даже 60 лет, важно работать с мышцами уже сейчас.

"Мышечная масса начинает снижаться в возрасте 30 лет, но особенно быстро это происходит после 40", — объяснила Лиз Хиллиард, персональный тренер и создатель метода Hilliard Studio.

Она также подчеркнула, что чем дольше откладывать физическую активность, тем сложнее будет остановить этот процесс. Однако никогда не поздно начать.

"Цель — замедлить потерю мышечной массы, выработать здоровые привычки как можно раньше, чтобы не столкнуться с трудностями в старости, и в итоге прожить долгую жизнь без болей и травм", — добавила она.

Если вы хотите сохранить тело в хорошей форме после 40 лет и продолжать чувствовать себя здоровым в 60 лет и более, можно добавить несколько простых упражнений в свой тренировочный режим. Рассмотрим три базовых упражнения, которые помогут улучшить выносливость и укрепить тело.

1. Собака-охотник

Повторения: 10 раз на каждую сторону с вытянутой ногой, 10 раз на каждую сторону с согнутым коленом

Для этого упражнения нужно встать на четвереньки, расположив руки под плечами, а колени — под бедрами. Вытяните правую руку вперед, а левую ногу назад так, чтобы тело было в одной линии. Важно держать корпус напряжённым, а спину прямой. Затем поднимите руку и ногу вверх, напрягая ягодичные мышцы, и опустите их обратно.

Когда вернетесь в исходное положение, согните ногу и сделайте пульсирующие движения вверх-вниз. Повторите 10 раз. Смена стороны — и повторяйте упражнение.

"Это упражнение помогает укрепить корпус, улучшить стабильность плеч, проработать ягодицы и подколенные сухожилия, а также развивает равновесие", — говорит Лиз Хиллиард.

Не забывайте, что для хорошего результата нужно следить за правильной осанкой. Если вам сложно сразу выполнить все движения, начните с укрепления ног и только потом добавляйте движения руками.

2. Отжимания 3-2-1

Повторений: 10

Начните с того, чтобы встать на четвереньки, отвести ноги назад и развести руки шире груди. Когда ваше тело окажется в прямой линии, вдохните и плавно опустите грудь к полу, считая до трех. Остановитесь на мгновение, а затем поднимите себя вверх за одну секунду.

"Это упражнение задействует мышцы всего тела, включая грудные, бицепсы, трицепсы и мышцы спины", — пояснила Лиз Хиллиард.

Отжимания — отличное упражнение для женщин, особенно если у вас с возрастом начинает ослабевать верхняя часть тела. Для упрощения можно выполнять их, стоя на коленях или используя возвышение для рук. Если хотите улучшить форму, отводите локти немного в стороны.

3. Сидение у стены

Время: 30-60 секунд

Встаньте спиной к стене, сделайте шаг ногами вперёд и скользите спиной вниз. Остановитесь, когда бедра будут на одном уровне с коленями, а колени — над лодыжками. Удерживайте эту позу в течение 30-60 секунд.

"Это упражнение помогает развивать нижнюю часть тела и укреплять корпус без необходимости использовать дополнительное оборудование", — пояснила Лиз Хиллиард.

Для улучшения результата вы можете усложнить упражнение: поднимайте пятки по очереди или держите гантель. Важно помнить, что сила нижней части тела жизненно важна для поддержания активности и снижения риска травм с возрастом.

Советы для лучшей тренировки:

Регулярность важна. Для того чтобы увидеть результаты, нужно не только начинать тренировки, но и делать их регулярными. Техника имеет значение. Выполнение упражнений в правильной технике поможет избежать травм и повысит эффективность тренировок. Не торопитесь. Начинайте с простых упражнений и постепенно увеличивайте их сложность, чтобы не перегружать организм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пропуск тренировок.

Последствие: Потеря мышечной массы, ослабление тела, увеличение риска травм.

Альтернатива: Регулярные тренировки, включающие базовые упражнения для укрепления мышц. Ошибка: Неправильная техника выполнения упражнений.

Последствие: Травмы, особенно в области спины и суставов.

Альтернатива: Постоянный контроль за техникой, возможно, помощь тренера на начальном этапе. Ошибка: Слишком быстрые и резкие движения.

Последствие: Риск растяжений, повреждений мышц и связок.

Альтернатива: Плавные и контролируемые движения, постепенное увеличение нагрузки.

Плюсы и минусы

Плюсы упражнений:

Прокачивают все основные группы мышц. Улучшают равновесие и координацию. Развивают гибкость и выносливость. Укрепляют как верхнюю, так и нижнюю часть тела.

Минусы:

Может потребоваться время для освоения правильной техники. Сложность выполнения для новичков.

FAQ

Как выбрать подходящий уровень нагрузки при тренировках?

Начинайте с лёгких упражнений, постепенно увеличивая сложность и количество повторений по мере улучшения вашей физической формы. Сколько времени нужно тренироваться для видимых результатов?

Для заметных результатов требуется несколько месяцев регулярных тренировок, хотя улучшения могут быть видны уже через несколько недель. Что лучше: силовые тренировки или кардио?

Силовые тренировки важны для сохранения мышечной массы, особенно с возрастом, а кардио помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Лучше комбинировать оба типа тренировок.

Мифы и правда

Миф: Силовые тренировки опасны для людей старше 40 лет.

Правда: При правильном подходе силовые тренировки укрепляют кости и мышцы, уменьшают риск травм и способствуют общей физической активности. Миф: Для наращивания мышц нужны тяжелые веса.

Правда: Мышцы можно укреплять и с использованием собственного веса тела, особенно для новичков.

Интересные факты:

С возрастом количество мышечной массы у человека может снижаться на 3-8% каждые десять лет. У женщин потеря мышц после 40 лет может быть более выраженной, чем у мужчин. Постоянная физическая активность помогает продлить жизнь и улучшить её качество, снижая риски заболеваний.

Исторический контекст