Беру протеин и банан — делаю свой гейнер дома: мышцы растут, а кошелёк цел
Гейнер — это спортивная добавка, созданная для тех, кто с трудом набирает вес. Основная цель продукта — ускорить рост мышечной массы за счёт высокой калорийности и сбалансированного состава, включающего белки, углеводы и иногда дополнительные компоненты вроде креатина или витаминов. По сути, гейнер помогает тем, кто не успевает получать нужное количество калорий с обычной пищей, но стремится к спортивным результатам.
Что представляет собой гейнер
Гейнер — это порошковая смесь, которая разводится в воде или молоке. В отличие от протеина, где упор делается на белок, здесь основа — быстрые углеводы, обеспечивающие организм энергией. Их сочетание с белком создаёт условия для восстановления и роста мышц после тренировки. Часто в состав включают креатин для повышения силы и выносливости, а также витамины и микроэлементы, поддерживающие метаболизм.
Для кого подходит гейнер
Добавка предназначена в первую очередь для эктоморфов — людей с быстрым метаболизмом и худощавым телосложением. Их организм быстро расходует калории, и даже при высококалорийном рационе набор массы идёт медленно. В этом случае гейнер помогает восполнить дефицит калорий и увеличить общую энергетическую ценность питания.
Тем, кто склонен к набору жира, гейнер следует применять с осторожностью — из-за высокой доли простых углеводов.
Сравнение: гейнер и протеин
|Содержание на 100 г
|Сывороточный протеин
|Гейнер
|Калорийность
|450 ккал
|370-400 ккал
|Белки
|70-80 г
|15-20 г
|Жиры
|5-6 г
|5-6 г
|Углеводы
|20-25 г
|70-80 г
Главное различие между этими добавками — количество углеводов. Протеин — источник чистого белка для восстановления тканей. Гейнер — источник энергии и строительного материала одновременно. В одной порции может быть до 1000 ккал, что делает его полноценной заменой приёма пищи, а не просто добавкой.
Как и когда пить гейнер
Лучшее время для приёма — сразу после тренировки, когда мышцы особенно восприимчивы к питательным веществам. Можно разделить дозу: часть перед тренировкой для энергии и остальное после, чтобы ускорить восстановление.
Обычная порция — 80-100 г порошка, разведённого в 250-300 мл воды или обезжиренного молока.
Приём в дни отдыха допустим лишь для очень худых спортсменов, которым сложно поддерживать калорийность питания. В остальных случаях лучше получать энергию из пищи или ограничиться протеином.
Советы шаг за шагом
|Действие
|Что использовать
|Определите цель — набор массы или поддержание веса
|Гейнер или протеин
|Рассчитайте суточную норму калорий
|Онлайн-калькулятор БЖУ
|Выберите продукт с балансом углеводов и белков
|Сывороточный гейнер 60/40
|Принимайте в нужное время
|После тренировки или частично до
|Контролируйте состав
|Избегайте избытка сахара и ароматизаторов
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка → Употребление гейнера без физической нагрузки.
Последствие → Быстрый набор жира, особенно в области живота.
Альтернатива → Пить коктейль только после тренировки.
- Ошибка → Заменять гейнером несколько приёмов пищи.
Последствие → Нарушение обмена веществ, дефицит клетчатки и витаминов.
Альтернатива → Использовать гейнер как дополнение, а не замену питания.
- Ошибка → Пренебрегать качеством продукта.
Последствие → Проблемы с ЖКТ и лишние калории.
Альтернатива → Выбирать смеси с натуральными компонентами и сертификацией.
А что если сделать гейнер самому?
Домашний вариант не только экономичен, но и безопаснее: вы контролируете состав и качество ингредиентов.
Основу можно сделать из сывороточного протеина, овсяных хлопьев, банана, мёда и молока. Такая смесь обеспечит организм быстрыми и медленными углеводами, не перегружая его сахаром. Креатин можно добавить отдельно, если стоит задача повысить силовые показатели.
Плюсы и минусы гейнера
|Плюсы
|Минусы
|Увеличивает калорийность рациона
|Высокое содержание сахаров
|Ускоряет восстановление после тренировок
|Риск набора жира
|Удобен в употреблении
|Дорогой продукт
|Помогает при интенсивных нагрузках
|Может вызывать вздутие и дискомфорт
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать гейнер?
Ориентируйтесь на состав: оптимально, если белков 30-40%, а углеводов 60-70%. Избегайте продуктов с искусственными добавками.
Сколько стоит хороший гейнер?
Цена варьируется от 2500 до 6000 рублей за 3-5 кг, в зависимости от бренда и состава.
Что лучше для начинающих — протеин или гейнер?
Новичкам и девушкам чаще достаточно протеина, поскольку избыток углеводов из гейнера может привести к набору жира.
Мифы и правда
Миф: гейнер превращается в жир.
Правда: только при отсутствии физической активности. При тренировках добавка помогает набрать мышечную массу.
Миф: можно обойтись без белка.
Правда: без белков мышцы не растут — гейнер должен дополнять рацион, а не заменять белковую пищу.
Миф: все гейнеры одинаковы.
Правда: состав и качество сильно различаются, поэтому важно читать этикетку.
3 интересных факта
• Гейнер можно использовать не только спортсменам, но и людям с ускоренным обменом веществ, восстанавливающимся после болезни.
• В некоторых странах его добавляют в рацион военных для повышения выносливости.
• Качественный гейнер может содержать больше калорий, чем полноценный обед.
Исторический контекст
Идея высококалорийных смесей появилась в США ещё в 1960-х, когда бодибилдеры искали способы быстрее восстанавливаться после нагрузок. Первые гейнеры были примитивными и содержали избыток сахара. Современные формулы включают сбалансированные белки, сложные углеводы и полезные микроэлементы, делая продукт более здоровым и эффективным.
