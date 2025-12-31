Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Силовая тренировка мужчины в зале
Силовая тренировка мужчины в зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:03

Зал превращается в бег на месте: сила утекает, если тренировки идут без скрытого порядка

Набор мышечной массы требует смены тренировочных циклов — Ибраимов тренер

Набор мышечной массы часто воспринимают как быстрый путь к рельефному телу, но на практике за этим стоит сложная и последовательная работа. Речь идет не только о тренировках, но и о восстановлении, питании и адаптации организма к новым нагрузкам. Именно системный подход позволяет становиться сильнее без риска для здоровья. Об этом сообщает Shape.

Почему тонус и рост мышц — не одно и то же

Регулярные походы в зал действительно помогают быстро привести мышцы в тонус, однако это не означает их реального роста. Мышечная масса увеличивается медленно и требует планирования на месяцы вперед. Такой процесс напрямую связан с поддержанием иммунитета, замедлением возрастных изменений и стабильным эмоциональным состоянием. По словам тренера и основателя зала физподготовки STRONGBOX в Калининграде Армана Ибраимова, ключевая задача специалиста — помочь человеку постепенно адаптироваться к нагрузкам и стать сильнее без перегрузок, выстраивая грамотную систему силовой подготовки и восстановления.

Программа тренировок для роста мышц не может быть однообразной. Каждые три-четыре месяца меняются циклы и приоритеты занятий, иначе организм перестает отвечать на нагрузку. Именно поэтому в основе долгосрочного прогресса лежит понимание принципов силовой подготовки и выносливости.

Силовой цикл: фундамент для прогресса

Первый этап направлен на развитие силовых показателей. Основное внимание уделяется суставам, связкам и сухожилиям, а также работе центральной нервной системы. Тренировки строятся без постоянной работы "в отказ", что снижает риск перетренированности. За несколько месяцев формируется силовой потенциал, после чего определяется максимальный рабочий вес в базовых упражнениях — приседаниях, тягах и жимах, от которых зависит дальнейший план.

Рацион в этот период, как правило, не меняется. Организму требуется достаточное количество углеводов, поскольку именно они играют ключевую роль в восстановлении ЦНС и поддержании работоспособности на тренировках.

Цикл набора мышечной массы

На следующем этапе основной целью становится мышечная гипертрофия. Обычно речь идет о прибавке нескольких килограммов, часть из которых приходится на мышцы, а часть — на жировую ткань. Тренировки делятся на дни для верхней и нижней части тела, с акцентом на 3-4 упражнения для крупных мышечных групп. При этом важнее не рекордный вес, а качество движения и осознанное сокращение мышц.

Питание выходит на первый план. Учитываются калорийность, распределение приемов пищи и достаточное количество белка. Такой подход согласуется с данными о том, что наращивание мышечной массы способствует не только силовому росту, но и более устойчивому контролю веса в долгосрочной перспективе.

Уплотнение мышц и работа с жиром

Третий цикл подготавливает организм к следующему этапу. Используются дробсеты и суперсеты, которые одновременно способствуют жиросжиганию и повышению плотности мышц. Рабочие веса снижаются, чтобы уменьшить риск травм на фоне накопленной усталости.

В этот период создается умеренный дефицит калорий с увеличением доли белка.

"Такой темп тренировок сложен психологически, потому что, когда часть ресурсов истощена (в связи с дефицитом калорий), радости не прибавляется и зачастую появляется раздражительность, плохое настроение", — отмечает тренер и основатель зала физподготовки STRONGBOX Арман Ибраимов.

Силовая выносливость и координация

Финальный цикл помогает закрепить результат. Используются круговые тренировки, упражнения на координацию и выносливость, включая работу со скакалкой. Задача — добиться такого уровня адаптации, при котором даже пауза в занятиях не приведет к резкому откату формы.

Питание возвращается к поддерживающему уровню без дефицита или избытка калорий. В рацион могут включаться добавки для поддержки сердечно-сосудистой системы и повышения эластичности сосудов, что положительно сказывается на общей выносливости.

Заключительный этап важен для долгосрочного результата. Когда увеличивается мышечная масса, улучшается работа центральной нервной системы и развивается капиллярная сеть. Если эти изменения становятся привычными для организма, он не стремится от них избавиться, а значит, прогресс сохраняется надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Силовые тренировки необходимы для здоровья в любом возрасте — спортивные учёные сегодня в 10:01
Никаких тренажёров и модных добавок: план тренировок, который работает даже для ленивых

Эксперты по фитнесу рассказали, какие простые упражнения подходят новичкам, почему ходьба и сила важнее сложных программ и как выстроить привычку движения.

Читать полностью » Пилатес улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник — Гладкова тренер сегодня в 2:49
Сутулость уходит первой, тревога следом: пилатес запускает эффект внутренней устойчивости

Ровная осанка влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие. Как пилатес помогает спине, дыханию и эмоциональному состоянию.

Читать полностью » Хабиб Нурмагомедов раскритиковал политику промоушенов США в UFC — РБК вчера в 19:42
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал UFC: спортивный принцип уступает шоу и подписчикам

Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион UFC, говорит о медийности в спорте и её влиянии на карьеру бойцов. Что он думает о судьбе непобеждённых в UFC?

Читать полностью » Фитнес-мышление формирует привычку к регулярному движению — Шэрон Гэм тренер вчера в 17:47
Удовольствие вместо борьбы с собой: привычка, из-за которой диван теряет влияние

Тренировки часто кажутся обязанностью, как изменить отношение к движению? Семь шагов к фитнес-мышлению, которое помогает получать удовольствие от активности.

Читать полностью » Интенсивные тренировки вызывают сильный голод через час — Соболева инструктор вчера в 9:35
Тренировка закончилась — диета рассыпалась: один перекус сводит результат к нулю

Почему после тренировок так легко сорваться на еду, какие гормоны в этом замешаны и как выстроить питание, чтобы спорт действительно помогал худеть.

Читать полностью » Горячие тренировки не увеличивают расход калорий — Крандалл физиолог вчера в 1:29
Пот льётся рекой, а прогресса нет: горячие тренировки оказались переоценённым мифом

Горячие тренировки обещают быстрый результат, но физиология говорит обратное. Почему пот и изнеможение не равны пользе и когда жара мешает прогрессу.

Читать полностью » Катание на ватрушках крайне травмоопасно — биатлонист Драчев 29.12.2025 в 17:06
Вместо праздника — костыли: это зимнее развлечение ведет к тяжелым последствиям

Биатлонист Владимир Драчев рассказал NewsInfo почему катание на тюбинг-ватрушках является одним из самых травмоопасных видов зимнего отдыха.

Читать полностью » С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи 29.12.2025 в 16:06
После 20, 30 и 40 лет живот толстеет по разным сценариям: гормоны шаг за шагом меняют талию

Плоский живот возможен в 20, 30 и 40 лет — если учитывать гормоны, питание и тренировки. Как меняется тело с возрастом и что действительно работает.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Термическая обработка продуктов снижает риск отравлений — инфекционист Чуланов
Садоводство
Вечнозелёные растения зимуют при температуре 5-10°C для здорового роста — Mein schöner Garten
Красота и здоровье
Электролиты восстанавливают водно-солевой баланс после алкоголя — врач Мельникова
Мир
Франция запретила доступ к соцсетям детям до 15 лет — Франс Пресс
Общество
Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza
Общество
Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве
Красота и здоровье
Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet