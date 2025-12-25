Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка занимается в тренажерном зале
Девушка занимается в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:51

Быстро худеют все — и почти все возвращаются обратно: путь, который ломает этот круг

Наращивание мышц стало самым безопасным способом похудения — Агарвал учёный

Годы поисков "быстрого" похудения привели многих к разочарованию и эффекту бумеранга. Обещания мгновенного результата без усилий чаще всего заканчиваются возвращением веса и подорванным здоровьем. Всё больше специалистов сходятся во мнении, что устойчивые изменения требуют иного подхода. Об этом сообщает The Indian Express.

Почему быстрые методы не работают в долгую

На протяжении десятилетий индустрия похудения предлагала простые решения: детокс-программы, жёсткие диеты, экстремальные челленджи и агрессивное сокращение калорий. Эти подходы действительно могут дать временный эффект, однако он редко бывает стабильным. После резкого снижения веса организм включает защитные механизмы, замедляя обмен веществ и провоцируя повторный набор килограммов. Именно поэтому всё больше экспертов говорят о том, что устойчивое снижение веса невозможно без сохранения мышц и поддержки метаболизма, а не только за счёт ограничения питания.

Анант Агарвал, учёный-клиницист и консультант по вопросам здравоохранения, обращает внимание на этот замкнутый круг. В разговоре с Раджем Шамани он задал риторический вопрос о поиске самого быстрого и "безболезненного" метода похудения, который якобы не имеет побочных эффектов.

"Если говорить о методе без побочных эффектов и при условии, что всё делается правильно, то наращивание мышечной массы — единственный способ. Другого способа нет. Это медленный метод, но быстрый метод без побочных эффектов — не лучший вариант", — сказал учёный-клиницист Анант Агарвал.

Мышцы как основа здорового обмена веществ

По словам Агарвала, многие стараются избежать не только физических, но и эмоциональных усилий, связанных с изменением образа жизни. Однако устойчивые результаты невозможны без внутренней готовности к процессу и понимания, как работает тело. Он подчёркивает, что осознанность и последовательность важнее любых краткосрочных решений.

"Без боли или без огромных эмоциональных страданий ничего не получится", — отметил он.

Учёный также подчёркивает, что потеря веса без укрепления мышц редко делает человека по-настоящему стройным и здоровым. Потеря мышечной ткани ослабляет организм и мешает долгосрочному контролю массы тела, тогда как силовые нагрузки помогают сохранить функциональность и энергию.

"Вы можете временно снизить вес, но как вы на самом деле станете стройными и здоровыми, если не будете наращивать мышечную массу?" — добавил он.

Почему силовые тренировки дают устойчивый эффект

Эту точку зрения разделяет и Садхна Сингх, старший консультант по фитнесу и здоровому образу жизни в HereNow Official. Она объясняет, что мышечная ткань метаболически активна и напрямую влияет на то, сколько энергии организм расходует в течение дня. Именно поэтому программы, в которых силовые нагрузки сочетаются с умеренным питанием, считаются более надёжными, чем одни лишь диеты.

"Наращивание мышечной массы играет ключевую роль в устойчивом снижении веса, поскольку мышечная ткань метаболически активна. Чем больше у человека мышечной массы, тем выше его скорость метаболизма в состоянии покоя", — рассказала Сингх.

Она добавляет, что при жёстких диетах организм часто теряет воду и мышцы, а не жир, что со временем замедляет обмен веществ. Похожие выводы делают и другие специалисты, отмечая, что жёсткие диеты вызывают потерю мышц и откат веса, даже если вначале кажется, что стратегия работает.

С чего начинать тем, кто раньше не тренировался

Для новичков, по словам Сингх, важнее всего восстановить здоровое отношение к еде и движению. Это означает отказ от крайностей и понимание, что телу нужен белок, сон и время на восстановление. Тренировки лучше начинать с базовых упражнений с собственным весом или лёгким сопротивлением, постепенно увеличивая нагрузку.

"Тренировки два-три раза в неделю с достаточным временем на восстановление и постепенным увеличением нагрузки безопасны и эффективны", — отмечает она.

Такой подход помогает избежать травм и выгорания, а также формирует привычку, которая со временем становится частью образа жизни.

Реальные сроки и ориентиры прогресса

Потеря жира при одновременном росте мышц редко отражается сразу на весах. В первые недели цифры могут почти не меняться, так как мышечная ткань компенсирует потерю жира по массе. При этом изменения в силе, уровне энергии и посадке одежды часто становятся заметны раньше.

"Большинство людей не заметят кардинальных изменений на весах в первые четыре-шесть недель, однако улучшение силовых показателей и состава тела проявляется быстрее", — объясняет Сингх.

По её словам, выраженные визуальные и метаболические изменения обычно происходят через три-шесть месяцев регулярных занятий. Этот процесс поддерживается и научными данными о том, что физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении, снижая риск возврата к прежнему весу.

В долгосрочной перспективе наращивание мышечной массы позволяет изменить саму физиологию тела. Такой подход делает похудение не временной мерой, а устойчивым состоянием, в котором здоровье становится основным результатом, а не побочным эффектом.

Читайте также

Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры 22.12.2025 в 17:28
Ходьба натощак подвела худеющих: эффект оказался противоположным ожиданиям

Ходьба натощак часто кажется быстрым путём к стройности, но тренер объясняет, почему такой метод может мешать похудению и как сделать его эффективнее.

Читать полностью » Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС 22.12.2025 в 14:19
Не в хвосте и не в элите: какое место заняла сборная России в финальном рейтинге ФИФА

Сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА с 1 524 очками. Узнайте, какие факторы влияют на позицию и ограничения для команды.

Читать полностью » Гусев связал спад Динамо с ростом нагрузки Карпина из-за сборной — ТАСС 22.12.2025 в 12:19
Клуб откатился на 10-е место: "Динамо" показало, чем заканчивается работа тренера на два фронта

Виктор Гусев делится мнением о том, как совместительство Карпина негативно сказалось на успехах "Динамо". Узнайте все детали громкого ухода тренера.

Читать полностью » Жим на наклонной скамье реже включают в тренировки — тренеры 22.12.2025 в 9:51
Скамья пылится в углу, а грудь теряет форму: старое упражнение оказалось полезнее, чем кажется

Жим лёжа на наклонной скамье почти исчез из программ, но не утратил ценность. Разбираемся, почему его забыли и в каких случаях он всё ещё работает.

Читать полностью » Отказ от строгих ограничений в праздники снизил риск переедания — Мокари диетолог 22.12.2025 в 9:29
Праздничные застолья и отдых сбивают баланс: тело реагирует не сразу и совсем не так

Праздники рушат режим, но это не повод отказываться от заботы о себе. Эксперты объясняют, как сохранить баланс без запретов и чувства вины.

Читать полностью » Матч с 22.12.2025 в 9:13
После рекордов наступила пауза: что происходит с Овечкиным в НХЛ

Александр Овечкин вновь ушёл со льда без заброшенной шайбы, продлив самую длинную безголевую серию сезона.

Читать полностью » Физическая форма снижается после 40 лет — фитнес тренеры 22.12.2025 в 1:02
Возраст не щадит никого: эти проверки ломают иллюзию силы, созданную тренировками

После 40 лет тренировки требуют другого подхода. Простые тесты помогут понять, как меняются сила, выносливость, баланс и кардиоформа с возрастом.

Читать полностью » Утренняя тренировка улучшает настроение — Келли Макгонигал, тренер 21.12.2025 в 16:24
Всего 10 минут утром — и день начинается с чистого листа: простая привычка меняет настрой

Десять минут Joy workout по утрам помогают мягко запустить тело и настроение, опираясь на исследования и простые движения без спортивной подготовки.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Россия изучает китайские стандарты жилищного строительства — вице-премьер Хуснуллин
Экономика
Правительство готовит жёсткий ответ на изъятие активов — вице-премьер Новак
Общество
Жители Кургана четвертые сутки без водоснабжения в условиях сильных морозов – Осторожно, новости
Экономика
43% россиян считают привязку ИНН помехой для финансов — Выберу.ру
Авто и мото
Лизинг автомобилей снижает первоначальные расходы, но ограничивает права владельца — Авто Mail
Туризм
Ошибки с наличными и картами приводят к лишним расходам в Таиланде — опытные туристы
Культура и шоу-бизнес
Долина потребовала с Лурье около 1 млн руб за оплату ЖКХ — SHOT
Еда
Айеша Карри приготовила новогодний коктейль с игристым и гранатом — Associated Press
