Быстро худеют все — и почти все возвращаются обратно: путь, который ломает этот круг

Годы поисков "быстрого" похудения привели многих к разочарованию и эффекту бумеранга. Обещания мгновенного результата без усилий чаще всего заканчиваются возвращением веса и подорванным здоровьем. Всё больше специалистов сходятся во мнении, что устойчивые изменения требуют иного подхода. Об этом сообщает The Indian Express.

Почему быстрые методы не работают в долгую

На протяжении десятилетий индустрия похудения предлагала простые решения: детокс-программы, жёсткие диеты, экстремальные челленджи и агрессивное сокращение калорий. Эти подходы действительно могут дать временный эффект, однако он редко бывает стабильным. После резкого снижения веса организм включает защитные механизмы, замедляя обмен веществ и провоцируя повторный набор килограммов. Именно поэтому всё больше экспертов говорят о том, что устойчивое снижение веса невозможно без сохранения мышц и поддержки метаболизма, а не только за счёт ограничения питания.

Анант Агарвал, учёный-клиницист и консультант по вопросам здравоохранения, обращает внимание на этот замкнутый круг. В разговоре с Раджем Шамани он задал риторический вопрос о поиске самого быстрого и "безболезненного" метода похудения, который якобы не имеет побочных эффектов.

"Если говорить о методе без побочных эффектов и при условии, что всё делается правильно, то наращивание мышечной массы — единственный способ. Другого способа нет. Это медленный метод, но быстрый метод без побочных эффектов — не лучший вариант", — сказал учёный-клиницист Анант Агарвал.

Мышцы как основа здорового обмена веществ

По словам Агарвала, многие стараются избежать не только физических, но и эмоциональных усилий, связанных с изменением образа жизни. Однако устойчивые результаты невозможны без внутренней готовности к процессу и понимания, как работает тело. Он подчёркивает, что осознанность и последовательность важнее любых краткосрочных решений.

"Без боли или без огромных эмоциональных страданий ничего не получится", — отметил он.

Учёный также подчёркивает, что потеря веса без укрепления мышц редко делает человека по-настоящему стройным и здоровым. Потеря мышечной ткани ослабляет организм и мешает долгосрочному контролю массы тела, тогда как силовые нагрузки помогают сохранить функциональность и энергию.

"Вы можете временно снизить вес, но как вы на самом деле станете стройными и здоровыми, если не будете наращивать мышечную массу?" — добавил он.

Почему силовые тренировки дают устойчивый эффект

Эту точку зрения разделяет и Садхна Сингх, старший консультант по фитнесу и здоровому образу жизни в HereNow Official. Она объясняет, что мышечная ткань метаболически активна и напрямую влияет на то, сколько энергии организм расходует в течение дня. Именно поэтому программы, в которых силовые нагрузки сочетаются с умеренным питанием, считаются более надёжными, чем одни лишь диеты.

"Наращивание мышечной массы играет ключевую роль в устойчивом снижении веса, поскольку мышечная ткань метаболически активна. Чем больше у человека мышечной массы, тем выше его скорость метаболизма в состоянии покоя", — рассказала Сингх.

Она добавляет, что при жёстких диетах организм часто теряет воду и мышцы, а не жир, что со временем замедляет обмен веществ. Похожие выводы делают и другие специалисты, отмечая, что жёсткие диеты вызывают потерю мышц и откат веса, даже если вначале кажется, что стратегия работает.

С чего начинать тем, кто раньше не тренировался

Для новичков, по словам Сингх, важнее всего восстановить здоровое отношение к еде и движению. Это означает отказ от крайностей и понимание, что телу нужен белок, сон и время на восстановление. Тренировки лучше начинать с базовых упражнений с собственным весом или лёгким сопротивлением, постепенно увеличивая нагрузку.

"Тренировки два-три раза в неделю с достаточным временем на восстановление и постепенным увеличением нагрузки безопасны и эффективны", — отмечает она.

Такой подход помогает избежать травм и выгорания, а также формирует привычку, которая со временем становится частью образа жизни.

Реальные сроки и ориентиры прогресса

Потеря жира при одновременном росте мышц редко отражается сразу на весах. В первые недели цифры могут почти не меняться, так как мышечная ткань компенсирует потерю жира по массе. При этом изменения в силе, уровне энергии и посадке одежды часто становятся заметны раньше.

"Большинство людей не заметят кардинальных изменений на весах в первые четыре-шесть недель, однако улучшение силовых показателей и состава тела проявляется быстрее", — объясняет Сингх.

По её словам, выраженные визуальные и метаболические изменения обычно происходят через три-шесть месяцев регулярных занятий. Этот процесс поддерживается и научными данными о том, что физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении, снижая риск возврата к прежнему весу.

В долгосрочной перспективе наращивание мышечной массы позволяет изменить саму физиологию тела. Такой подход делает похудение не временной мерой, а устойчивым состоянием, в котором здоровье становится основным результатом, а не побочным эффектом.