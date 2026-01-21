Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с гантелями
Девушка с гантелями
Опубликована сегодня в 17:51

Мышцы не растут от силы воли — решает один механизм, который чаще всего игнорируется

Мышечные волокна при гипертрофии увеличиваются в размере и диаметре — тренер Лаура Миранда

Скульптурные мышцы не появляются случайно — за чёткими формами всегда стоит конкретный подход к тренировкам и восстановлению. Многие годами поднимают веса, но не видят желаемого рельефа, потому что работают "вслепую", не понимая, как именно растут мышцы. Именно здесь на первый план выходит гипертрофия — ключевой механизм увеличения мышечной массы. Об этом сообщает издание "Женское здоровье".

Что такое гипертрофия и почему она важна

Гипертрофия — это процесс увеличения объёма мышц за счёт роста самих мышечных волокон, а не их количества. Этот механизм лежит в основе формирования заметных, плотных мышц и напрямую связан не только с внешним видом, но и с общим здоровьем.

"Это означает увеличение мышечной ткани — само мышечное волокно увеличивается в размере и диаметре, — говорит физиотерапевт и тренер Лаура Миранда. - Больше волокон не растят, те, что у тебя есть, просто увеличиваются".

По словам специалиста, развитая мускулатура помогает двигаться эффективнее, снижает риск травм, поддерживает метаболизм и играет роль в профилактике диабета. Поэтому гипертрофические тренировки полезны не только тем, кто хочет "рельеф", но и тем, кто заботится о долгосрочном здоровье.

Как тренироваться именно на рост мышц

Силовые тренировки условно делят на три направления: развитие силы, мышечной выносливости и гипертрофии. Для роста мышц важен баланс нагрузки и объёма. Обычно используется умеренный вес — примерно 65-85% от максимума на одно повторение — с диапазоном 6-12 повторений в подходе и 3-6 подходами.

Лаура Миранда советует работать циклами по четыре-шесть недель, постепенно увеличивая вес, количество повторений или подходов. При этом физиолог упражнений Рашель Рид подчёркивает: решающим фактором является недельный объём нагрузки, а не количество тренировочных дней. Даже при ограниченном времени важно дать каждой группе мышц достаточное число подходов.

Если вы не знаете свой максимум, эксперты рекомендуют начать с собственного веса и отточить технику базовых движений, постепенно добавляя нагрузку. Верный ориентир — ощущение выраженной усталости и жжения к концу подхода.

Что происходит с мышцами и какие факторы всё решают

Во время гипертрофических тренировок в мышцах возникают микроповреждения. В период отдыха организм восстанавливает эти участки, делая волокна толще и сильнее. Именно поэтому восстановление и питание играют не меньшую роль, чем сами упражнения.

"Когда вы отдыхаете, мышцы увеличиваются в размере", — отмечает Миранда.

На результат влияют прогрессивная перегрузка, метаболический стресс, гормональный фон, сон и уровень стресса. Важен и рацион: при работе на гипертрофию потребность в белке возрастает, а углеводы помогают восполнять энергию и ускорять восстановление.

Возраст и генетика тоже имеют значение, но специалисты сходятся во мнении: наращивать мышцы возможно в любом возрасте. Ключевым фактором остаётся регулярность — последовательные тренировки, достаточный сон и питание, а также терпение. Именно эта комбинация со временем даёт заметный и устойчивый результат.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

