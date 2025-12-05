Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Жим лёжа
Жим лёжа
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:34

Всего пять упражнений — и тело подтянулось без диет и марафонов

Приседания и жим штанги ускоряют выработку тестостерона — Fit Seven

Многие уверены, что путь к идеальному телу — это бесконечные часы в спортзале. Однако современная спортивная физиология доказывает обратное: для роста мышц достаточно двух-трех интенсивных тренировок по 40 минут в неделю. Ключевое условие — полная отдача во время каждого занятия. Об этом сообщает Fit Seven.

Почему не растут мышцы

Если вы тренируетесь регулярно, но прогресс застопорился, причина, скорее всего, в неэффективной программе. Простое правило: если рабочие веса в базовых упражнениях не растут полгода — эффективность ваших тренировок составляет около 40%. Отсутствие базовых движений снижает этот показатель до 20%, а если вы даже не знаете, что они собой представляют — не более 5%.

Основные упражнения для набора массы

Базовые упражнения задействуют сразу несколько групп мышц, обеспечивая гармоничное развитие тела и стимулируя выработку тестостерона и гормона роста. Новичкам рекомендуется именно такая программа, ведь она укрепляет тело комплексно и ускоряет метаболизм.

"Базовые движения формируют фундамент силы и выносливости", — отмечается в публикации Fit Seven.

Ключевые базовые упражнения:

  1. Приседания со штангой.

  2. Жим штанги лежа.

  3. Жим штанги стоя.

  4. Становая тяга на прямых ногах.

  5. Тяга штанги в наклоне.

Эти упражнения включают в работу почти все мышечные группы и создают мощный гормональный отклик, что особенно важно для набора массы.

Как выбрать оптимальный режим тренировок

Количество подходов и повторений напрямую зависит от используемого веса. Выполнить 20 приседаний с 90 кг на плечах под силу не каждому. Поэтому основная схема — два разминочных подхода и три рабочих по 5-7 повторов. Чем выше вес, тем меньше повторений, но важнее техника.

Перед началом тренировки обязательно уделите внимание разминке: первые три сета выполняются с весом 30-50% от рабочего. Следите за динамикой — фиксируйте результаты в тренировочном дневнике, чтобы видеть реальный прогресс.

Как часто нужно заниматься

Частота тренировок зависит от индивидуальной способности к восстановлению. Оптимально — через 48-60 часов после предыдущей сессии. Новичкам важно не спешить: мышцам требуется время для адаптации и роста.

"Перетренированность — главный враг прогресса", — говорится в материале Fit Seven.

Если чувствуете хроническую усталость, снизьте интенсивность или добавьте день отдыха. Дополнительные физические нагрузки — бег, плавание, кардио — стоит временно исключить, чтобы не сжигать энергию, необходимую для роста мышц.

Питание для набора массы

Без правильного питания тренировки не дадут результата. Организм должен получать достаточно калорий и белка для восстановления. Основное правило: никогда не испытывайте чувство голода.

Сначала рассчитайте суточную норму калорийности. Затем определите, сколько белка поступает с едой. Если его недостаточно, можно добавить протеиновые коктейли. Они удобны в применении, особенно в рабочее время, когда нет возможности полноценно поесть.

Примерное соотношение нутриентов

  1. Белки — 1,5-2 грамма на килограмм массы тела.

  2. Углеводы — источник энергии, предпочтительны сложные (овсянка, гречка, рис).

  3. Жиры — 20-25% от общей калорийности, преимущественно растительные масла и орехи.

Регулярное питание — каждые 3-4 часа. Перерывы более 5 часов замедляют обмен веществ, что мешает росту мышц.

Сравнение: тренировки для массы и для выносливости

Тренировки на массу требуют высокой интенсивности и меньшего числа повторений. А вот выносливость развивается при работе с легким весом и большим числом повторов. Первая стратегия развивает силу и объем, вторая — устойчивость к нагрузкам и функциональность.

Для набора массы идеальна схема "5х5” — пять подходов по пять повторений с постепенно увеличивающимся весом. Для выносливости — 3-4 подхода по 15-20 повторов.

Плюсы и минусы базовых упражнений

Базовые упражнения имеют свои преимущества и ограничения. Они универсальны, но требуют аккуратности.

Плюсы:

  • Задействуют множество мышечных групп.
  • Улучшают координацию и общую физическую подготовку.
  • Стимулируют выработку анаболических гормонов.

Минусы:

  • Требуют правильной техники выполнения.
  • Высок риск травм при чрезмерных весах.
  • Не всегда подходят людям с проблемами суставов и позвоночника.

Советы по тренировкам для роста мышц

  1. Не увеличивайте вес слишком быстро — контролируйте прогрессию.

  2. Следите за техникой: лучше меньше, но качественнее.

  3. Записывайте результаты, чтобы видеть динамику.

  4. Не забывайте о сне — не менее 7 часов в сутки.

  5. Соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов.

Популярные вопросы о тренировках для набора массы

1. Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?

При регулярных тренировках и правильном питании первые изменения заметны через 6-8 недель.

2. Что лучше — свободные веса или тренажеры?

Для роста силы и массы предпочтительны свободные веса. Тренажеры подходят для изоляции отдельных мышц и снижения нагрузки на суставы.

3. Можно ли совмещать силовые тренировки и кардио?

Да, но кардио стоит выполнять в умеренном объеме — не более 2 раз в неделю по 20-30 минут, чтобы не мешать восстановлению мышц.

