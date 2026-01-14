Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Штанга
Штанга
© unsplash.com by Victor Freitas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 17:47

Мышцы не растут, хотя стараюсь — эти привычные мелочи тихо убивают прогресс

Тренировка без прогрессии веса не даёт стимула роста мышц — UOL

Кажется, что для набора мышечной массы достаточно чаще ходить в зал и "держать питание". Но у многих прогресс останавливается на месяцы: силовые растут медленно, объёмы не меняются, а мотивация тает. Причина нередко не в лени, а в привычных мелочах, которые незаметно съедают результат и в тренировках, и за их пределами. Об этом сообщает UOL.

Нагрузка есть, а стимула нет

Рост мышц запускается, когда волокна получают ощутимую механическую нагрузку: появляются микроповреждения, а затем организм восстанавливает ткань и делает её "прочнее". Проблема начинается там, где тренировка превращается в формальность: повторения идут по плану, но вес давно не менялся, а подход заканчивается с запасом сил. Если после сета остаётся ощущение, что можно легко добавить ещё несколько повторов, сигнал для адаптации слишком слабый. Для гипертрофии важно, чтобы последние повторения давались тяжело — именно этот рубеж чаще всего и "включает" рост.

Перерывы между сетами сбивают интенсивность

Интервалы отдыха — не фон, а часть стимула. Слишком короткая пауза ухудшает качество следующего подхода: снижается сила, техника "плывёт", а реальная нагрузка на мышцу падает. Чрезмерно длинный отдых, наоборот, охлаждает мышцы и снижает общий темп занятия, из-за чего тренировка теряет плотность. В материалах для тех, кто нацелен на гипертрофию, часто указывают ориентир 45 секунд — 1,5 минуты: этого хватает, чтобы частично восстановиться и при этом сохранить нужную интенсивность.

Нет восстановления между тренировками

Мышцы не растут в момент выполнения упражнения — они растут после него, когда организм успевает восстановить повреждённые структуры. Если нагружать одну и ту же группу мышц подряд, волокна не завершают восстановление, работоспособность падает, а риск травмы повышается. В качестве разумного интервала для одной группы мышц обычно называют 36-48 часов: это помогает вернуться к тренировке с качественным усилием и постепенно повышать нагрузку. Слишком ранний повтор "добивает" уставшую ткань, а слишком долгие паузы могут мешать планомерному прогрессу.

Стресс и сон могут перечеркнуть зал

Постоянный стресс поддерживает высокий кортизол — гормон, который мешает процессам, связанным с ростом мышц, и ослабляет влияние анаболических механизмов. Дальше подключается сон: именно в глубокой фазе организм активно перестраивает обмен веществ и поддерживает гормональные процессы, важные для восстановления. Когда сна мало или он рваный, тренировки ощущаются тяжелее, восстановление идёт хуже, а питание становится менее управляемым — проще сорваться на случайные перекусы и недобрать нужные нутриенты.

Питание недооценивают чаще всего

Можно тренироваться дисциплинированно, но не дать телу "строительный материал". Для набора массы организму обычно нужен небольшой профицит калорий в сочетании с достаточным белком. В качестве практичного ориентира нередко приводят около 2 г белка на килограмм веса в день, но важнее не один "магический" приём после тренировки, а стабильность рациона: регулярное распределение белков, углеводов и жиров в течение дня, опора на обычные продукты и план, который реально соблюдать.

В итоге набор мышц — это система: прогрессия нагрузки, разумные паузы, восстановление, сон и питание работают только вместе. Если убрать хотя бы одну из "слабых точек", рост часто возвращается без радикальных перемен и без ощущения, что вы бесконечно упираетесь в стену.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Резкое возвращение к спорту повышает нагрузку на организм — фитнес-директор Мосалев 12.01.2026 в 11:47
Сразу в зал — плохая идея: как праздники ломают привычный ритм тренировок

Фитнес-эксперт объяснил, почему после праздников нельзя резко возвращаться к тренировкам и с каких нагрузок безопаснее начинать занятия.

Читать полностью » Физическая форма начала ухудшаться с 35 лет — тренеры 12.01.2026 в 6:55
Этот рубеж проходят почти незаметно — и именно после него сила начинает утекать год за годом

В каком возрасте физические возможности человека достигают максимума и почему активный образ жизни остаётся важным даже после 35 лет — данные учёных.

Читать полностью » 150 минут фитнеса в неделю снизили риск ранней смерти на 31% — врачи 11.01.2026 в 21:48
Фитнес не обязан быть адом: граница пользы проходит ближе, чем навязывают залы

Сколько физической активности нужно для здоровья и профилактики болезней? Исследования показывают, почему умеренные тренировки работают лучше изнуряющих.

Читать полностью » Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет 11.01.2026 в 13:40
Тело дрожит не зря: планка работает там, где большинство упражнений просто имитируют пресс

Планка считается одним из самых простых упражнений, но за внешней легкостью скрывается мощный инструмент для укрепления кора, осанки и общей устойчивости тела.

Читать полностью » Раскатка с роликом задействовала пресс и спину — тренеры 11.01.2026 в 5:39
Пресс включается на полную: простой ролик дома даёт эффект зала и не прощает ошибок

Ролик для пресса и компактный инвентарь помогают эффективно тренировать мышцы кора дома. Разбираемся, как работает раскатка и чем её дополнить.

Читать полностью » Регулярные силовые нагрузки продлевают период активной жизни — учёные 10.01.2026 в 20:32
Мышцы знают правду о старении: скрытый счётчик показывает, сколько топлива и сил осталось у тела

Мышечный возраст все чаще называют важным показателем долголетия и автономности. Почему сила мышц влияет на здоровье и качество жизни с возрастом.

Читать полностью » Белки и углеводы поддерживают энергию и восстановление мышц — диетологи 10.01.2026 в 12:14
Тело просит топлива: блюда, которые зажигают мышцы и не дают силе сгореть на тренировке

Белки, полезные жиры и микроэлементы в рационе играют ключевую роль в восстановлении и росте мышц. Какие блюда действительно помогают тренироваться эффективнее.

Читать полностью » Гибрид бокса и йоги задействует почти все мышцы тела — тренеры 10.01.2026 в 4:16
Бокс врывается в йогу: странный гибрид заставляет тело меняться быстрее привычных тренировок

Гибрид бокса и йоги объединяет силу, дыхание и контроль движений. Такой формат тренировки помогает развивать выносливость, гибкость и концентрацию.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Китайские бренды заняли большинство мест в топ-10 рынка РФ — аналитики авторынка
Наука
Риск Паркинсона растёт при рабочем контакте с хлорпирифосом — UCLA
Питомцы
Рацион собак подбирают по возрасту и активности вместо универсального корма — ветеринары
Авто и мото
Продажи китайских автомобилей в России сократились на 26% — аналитики
Наука
В Ирландии нашли крупное поселение бронзового века — Antiquity
Авто и мото
Обгон гужевой повозки разрешён при запрещающем знаке — автоэксперт
Питомцы
Совместный сон с питомцем повышает чувство защищенности — психологи
Садоводство
В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet