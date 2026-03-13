Боль — не показатель успеха: атлеты рискуют остановить рост мышц из-за распространённого мифа

Многие атлеты ошибочно считают, что отсутствие боли в мышцах после тренировки сигнализирует об отсутствии прогресса в росте мышц, однако это распространенное заблуждение блокирует истинный потенциал. Фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко объясняет, что такая реакция связана с биохимическими процессами адаптации: микротравмы мышечных волокон вызывают DOMS (задержанную мышечную боль), но при регулярных нагрузках организм оптимизирует восстановление на молекулярном уровне. Об этом сообщает MosTimes.

Боль после нагрузки чаще проявляется у новичков, после перерыва или смены программы, когда мышцы сталкиваются с непривычным стрессом. По словам специалиста, постоянная мышечная боль указывает на перетренированность — состояние, когда сверхнагрузка нарушает баланс между разрушением и синтезом белков. Регулярные умеренные занятия позволяют мышцам адаптироваться, минимизируя дискомфорт и способствуя гипертрофии.

"Мышцы на постоянной основе не должны болеть. Если на постоянной основе будут мышцы болеть, значит, человек дает сверхбольшую нагрузку, он может перетренироваться. Такой термин есть — перетренированность", — отметил Сергей Литовченко.

Эксперт подчеркивает, что для устойчивого роста мышц ключевыми факторами служат не боль, а полноценное восстановление, качественный сон и сбалансированное питание, обеспечивающее аминокислотами для протеосинтеза. Легкая усталость после качественной сессии — идеальный индикатор прогресса, а антропологические аспекты эволюции подтверждают: человеческий организм эволюционировал для выносливости, а не для хронического стресса. Таким образом, отказ от мифа о "боли как прогрессе" открывает путь к гармоничному развитию.