Мужчина выполняет подтягивания
Мужчина выполняет подтягивания
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:08

Формула тела без слабых мест: секрет тройного сплита

Тренер: новичкам тройной сплит не рекомендуется

Многие спортсмены, уже набравшие базовую физическую форму, стремятся перейти на более продвинутые схемы тренировок. Одной из таких является тройной сплит — методика, позволяющая качественно увеличить объем мышц и достичь выраженной симметрии тела. В отличие от базовых тренировок, направленных на общую силу, тройной сплит акцентируется на детальной проработке отдельных групп мышц и формировании рельефа.

Что такое тройной сплит

Тройной сплит подразумевает три силовых тренировки в неделю. Каждая из них рассчитана на проработку определённых сегментов тела. Такой подход даёт возможность нагрузить мышцы максимально эффективно и при этом предоставить им достаточно времени для восстановления.

Эта схема чаще всего применяется опытными спортсменами — мезоморфами, обладающими хорошим уровнем выносливости. Новичкам же лучше начинать с классической базовой программы, включающей жим лёжа, становую тягу, приседания и подтягивания.

Главная идея сплита — сочетание крупных и вспомогательных мышц, которые работают в связке. Например, при жиме лёжа активны не только грудные мышцы, но и трицепсы, а в подтягиваниях вместе со спиной задействуется бицепс.

Как распределяются тренировки

Тройной сплит строится по принципу чередования:

  • 1-й день: грудь, бицепс, ноги;

  • 2-й день: плечи, трицепс, трапеции;

  • 3-й день: спина и пресс.

Такой формат даёт организму возможность качественно восстанавливаться и при этом постоянно поддерживать высокий уровень нагрузки. Между занятиями рекомендуется день отдыха.

Советы шаг за шагом

День 1 — грудь, бицепс, ноги

Первый день — самый энергозатратный, ведь здесь задействованы две крупнейшие группы мышц. Начинается тренировка с отжиманий от пола для разогрева, затем выполняются сведения рук на тренажёре, жим штанги лёжа и подъёмы штанги на бицепс. Важно держать локти в одной точке и не раскачиваться.

Для ног используются приседания со штангой, разгибания ног в тренажёре и выпады. Каждое упражнение выполняется по 2-4 подхода с 7-15 повторениями в зависимости от интенсивности.

День 2 — плечи, трицепс, трапеции

Во второй день акцент делается на плечевом поясе. После лёгких обратных отжиманий на скамье выполняются подъёмы гантелей в стороны и перед собой, жим гантелей сидя, а также разгибания на трицепс.

Заключительная часть включает подъёмы гантелей через стороны и тягу к подбородку, прорабатывающие трапеции. Важно соблюдать технику и избегать рывков — именно контроль над движением даёт нужный визуальный эффект.

День 3 — спина и пресс

Третья тренировка предназначена для укрепления спины и развития пресса. Выполняются подтягивания, тяга верхнего и нижнего блока, гиперэкстензия. Завершается тренировка упражнениями на пресс: велосипед, скручивания и планка.

Такая последовательность укрепляет как поверхностные, так и глубокие мышцы корпуса, обеспечивая не только эстетику, но и стабильность позвоночника.

Разминка и заминка

Любая тренировка должна начинаться с 5-10 минут кардио — беговой дорожки, эллипсоида или скакалки. Цель разминки — разогреть мышцы и увеличить пульс до 140-150 ударов. Далее следует суставная подготовка: вращения рук, лёгкие приседания, растяжка.

После тренировки полезно сделать лёгкую растяжку и принять контрастный душ — это снижает риск микротравм и помогает быстрее восстанавливаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Пропуск разминки.
    Последствие: Травмы суставов и связок.
    Альтернатива: Разминка на кардио и суставная подготовка перед подходами.

  2. Ошибка: Выполнение упражнений с чрезмерным весом.
    Последствие: Потеря техники и риск травм.
    Альтернатива: Постепенное увеличение нагрузки на 2-5% каждую неделю.

  3. Ошибка: Игнорирование отдыха между тренировками.
    Последствие: Перетренированность и снижение силы.
    Альтернатива: Перерыв минимум 48 часов между тяжёлыми днями.

А что если тренироваться чаще?

Иногда спортсмены пытаются добавить четвёртый день — обычно для проработки ног. Это допустимо, но только если организм полностью восстановился. Признаки усталости — снижение мотивации, хроническая боль и слабость. В этом случае лучше сделать разгрузочную неделю.

Таблица: плюсы и минусы тройного сплита

Плюсы Минусы
Быстрый набор массы и объёма Высокая нагрузка на нервную систему
Подходит для опытных спортсменов Неэффективен для эктоморфов и новичков
Удобное расписание (пн, ср, пт) Недостаточный акцент на ноги
Улучшение визуальной симметрии Риск перетренированности

FAQ

Как выбрать вес для упражнений?
Начните с нагрузки, позволяющей выполнить 10 повторов без нарушения техники. Последние 2 должны даваться с усилием.

Сколько длится тренировка по сплиту?
В среднем 60-70 минут: 10 — разминка, 50 — силовая часть, 10 — заминка.

Что есть после тренировки?
В течение часа желательно употребить белок (курица, рыба, протеин) и сложные углеводы (рис, овсянка).

Можно ли делать кардио?
Да, но не чаще 2 раз в неделю и только в дни отдыха, чтобы не мешать восстановлению мышц.

Мифы и правда

Миф 1. Чем больше подходов, тем быстрее растут мышцы.
Правда: рост зависит от качества нагрузки, питания и восстановления, а не от количества подходов.

Миф 2. Пресс нужно качать часами.
Правда: достаточно 10-15 минут в день, но регулярно.

Миф 3. Боль в мышцах — показатель роста.
Правда: это лишь сигнал о микротравмах. Главное — системность и техника.

3 интересных факта

  1. Мышцы растут не во время тренировки, а во сне и в периоды отдыха.

  2. Уровень тестостерона повышается после 40 минут интенсивных занятий.

  3. Упражнение "планка" активирует до 90% мышц корпуса одновременно.

Исторический контекст

Тройной сплит стал популярным в 70-х годах XX века благодаря бодибилдерам старой школы — именно они доказали, что разделение тренировок по зонам тела позволяет достичь выразительной симметрии и плотности мышц. Сегодня эта схема адаптирована для фитнеса и используется даже в онлайн-программах с индивидуальными планами и трекерами прогресса.

