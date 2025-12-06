Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тяга с ремнями
Илья Мельников Опубликована сегодня в 23:17

Тренировки становятся диктатором жизни: одержимость мышцами незаметно ведёт к опасной черте

Одержимость тренировками нарушает качество жизни — доктор Джейсон Нагата

Иногда стремление к совершенству кажется безобидным, особенно когда речь идёт о тренировках. Но желание изменить тело может незаметно превратиться в источник тревоги, самокритики и навязчивого контроля. Истории людей, которые сталкиваются с мышечной дисморфией — или бигорексией, — показывают, насколько хрупкой бывает граница между увлечением спортом и опасным расстройством. Об этом рассказало издание Men Today.

Когда стремление к мускулатуре выходит за пределы нормы

Первые признаки бигорексии редко выглядят драматично: чаще это попытки "стать лучше", увеличить мышечную массу, усерднее следить за питанием. Так начиналась и история Джорджа Майкока. Будучи 22-летним спортсменом, он тренировался по несколько раз в день, строго контролировал рацион и избегал всего, что могло помешать достижению нового идеала. Несмотря на усилия, удовлетворения внешним видом он не чувствовал.

Постепенно он стал отдаляться от друзей, критиковать себя за каждое отклонение от плана и утрачивать ощущение собственной ценности. Давление, которое он испытывал, росло изнутри — и одновременно подпитывалось внешними стандартами, формируемыми спортивной культурой и социальными сетями. Подруга, заметив его состояние, убедила обратиться за помощью, что стало первым шагом к пониманию происходящего.

Сегодня Майкок изучает это расстройство как учёный и описывает собственный опыт как мышечную дисморфию — состояние, при котором человек ощущает навязчивое желание нарастить мышцы, независимо от того, насколько тренированным он выглядит на самом деле.

Как развивается мышечная дисморфия и почему её трудно заметить

Доктор Джейсон Нагата, доцент кафедры педиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Франциско, отмечает, что бигорексия часто остаётся нераспознанной. Она маскируется под "здоровое" стремление к спорту, усиливается одобрением окружающих и поддерживается культурной установкой, что мужественность напрямую связана с телосложением.

"Мышечная дисморфия возникает, когда человек становится одержимым желанием нарастить мышечную массу", — отметил доктор Джейсон Нагата.

Такое состояние включает множество поведенческих паттернов: избыточные тренировки, тревогу из-за "недостаточной" мускулатуры, склонность к крайним мерам, включая использование стероидов или других препаратов для улучшения физической формы. Оно относится к семейству расстройств пищевого поведения, однако проявляется у людей любого пола и возраста, особенно у молодых мужчин.

Особую тревогу вызывает влияние социальных сетей, где идеальные тела демонстрируются как достижимый стандарт. По словам специалистов, постоянное сравнение с инфлюенсерами формирует чувство несоответствия, усиливает самокритику и подталкивает к чрезмерным нагрузкам.

"Тренировки могут перестать быть чем-то позитивным и превратиться в источник стресса", — отмечает доктор Нагата.

Последствия одержимости спортом и риск для физического и психического здоровья

На ранних этапах бигорексию сложно отличить от обычного увлечения спортом. Но со временем тренировки начинают вытеснять всё остальное — дружбу, отдых, учёбу, личную жизнь. Люди с этим расстройством ощущают не желание, а обязанность идти в зал, испытывают стыд и тревогу, если пропускают тренировки, и формируют жёсткие правила питания.

Подобный контроль над собой порождает целый спектр последствий. Мышечная дисморфия связана с депрессией, тревожностью, употреблением психоактивных веществ и высоким риском суицидальных мыслей. Медики предупреждают, что препараты, улучшающие спортивные результаты, могут вызывать агрессию, нарушение работы печени, почек и сердца. Избыточные нагрузки приводят к травмам суставов и мышц, ухудшают восстановление и повышают уровень стресса.

Доктор Кайл Гансон, доцент факультета социальной работы Университета Торонто, подчёркивает, что подростки и юноши особенно уязвимы. Они формируют самооценку в условиях давления со стороны сверстников и медиа, которые транслируют образ "идеального мужского тела". Спортсмены, занимающиеся бодибилдингом и тяжёлой атлетикой, также находятся в группе повышенного риска.

Сравнение: здоровая форма и патологическое стремление к мускулатуре

Внешне увлечённость спортом и бигорексия могут выглядеть схоже, однако между ними есть важные различия.

  1. Здоровые тренировки улучшают самочувствие; при расстройстве человек испытывает стресс и тревогу.

  2. Адекватный контроль питания поддерживает энергию; при дисморфии пищевое поведение становится жёстким и навязчивым.

  3. Спорт помогает балансировать жизнь; при бигорексии он вытесняет социальную сферу, работу и отдых.

  4. Реалистичные цели мотивируют; патологичные — вызывают постоянное недовольство собой.

Плюсы и минусы спортивного увлечения

Любая физическая активность приносит пользу, но важно понимать границы.

Плюсы:
• спорт укрепляет здоровье и повышает стрессоустойчивость;
• помогает формировать дисциплину и уверенность;
• поддерживает социальные связи через фитнес-сообщества.

Минусы:
• чрезмерный контроль ведёт к выгоранию;
• существует риск травм и гормонального дисбаланса;
• навязчивые мысли ухудшают психическое состояние;
• неправильные тренировки усиливают недовольство телом.

Советы по снижению риска формирования мышечной дисморфии

  1. Следить за балансом: тренировки не должны вытеснять другие сферы жизни.

  2. Развивать осознанность и уметь замечать тревогу или навязчивые мысли.

  3. Не сравнивать себя с блогерами или моделями — их образы часто нереалистичны.

  4. Обращаться за помощью к психологу при первых признаках навязчивости.

  5. Обсуждать нагрузку с тренером, чтобы исключить вредные практики.

Популярные вопросы о бигорексии

Как понять, что тренировки стали навязчивыми?

Если спорт вызывает тревогу, чувство вины или мешает личной жизни, это может быть признаком бигорексии.

Может ли бигорексия проявляться у девушек?

Да. Несмотря на распространённый стереотип, расстройство встречается у людей любого пола.

Какую помощь получают люди с мышечной дисморфией?

Наиболее эффективной считается когнитивно-поведенческая терапия, работа с образом тела и участие специалистов в области питания и медицины.

