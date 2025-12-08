Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Поза кобры в йоге
Поза кобры в йоге
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

Нашла способ прокачать всё тело дома — теперь спортзал мне просто не нужен

Йога и плиометрика в комплексе P90X укрепили мышцы кора — тренер Тони Хортон

Кажется, что секрет идеальной фигуры звезд кроется в особой магии или дорогих тренажерах. На деле все гораздо проще: главный принцип — постоянное разнообразие тренировок. Методика "мышечного замешательства" позволяет телу не привыкать к нагрузке, а значит, тренировки приносят ощутимый результат. Об этом сообщает журнал Self со ссылкой на автора программы P90X Тони Хортона.

Мышечное замешательство: как это работает

В основе метода лежит идея чередования различных типов упражнений, чтобы мышцы не могли "приспособиться" к нагрузке. Когда тело постоянно сталкивается с новыми движениями, оно вынуждено работать на максимуме, расходуя больше калорий и активируя все группы мышц. Тони Хортон объясняет, что "сюрприз и разнообразие заставляют организм работать на пике возможностей, помогая не только сжигать лишнее, но и избегать травм и скуки".

Эта философия легла в основу знаменитой программы P90X — комплекса тренировок на 12 дисках, где совмещаются йога, карате, плиометрика и другие направления. Программа рассчитана на шесть тренировок в неделю, а результаты становятся заметны уже через месяц регулярных занятий.

"Сюрприз и разнообразие заставляют тело работать на максимуме", — отмечает автор программы P90X Тони Хортон.

Программа тренировок от Тони Хортона

Для журнала Self Хортон подготовил специальный шестишаговый комплекс, который можно выполнять дома без специального оборудования. Все, что потребуется, — устойчивый стул и немного пространства. Выполнять упражнения следует три раза в неделю, чередуя с другими видами активности, чтобы поддерживать эффект "замешательства" мышц.

Многие тренеры считают, что разнообразие движений способствует укреплению глубоких мышц и улучшению баланса, как, например, при тренировках с собственным весом, которые позволяют добиться гармонии между силой и выносливостью без дополнительного инвентаря.

Dive-Bomber

Это упражнение развивает плечи, руки, спину и пресс. Начальная поза напоминает "собаку мордой вниз": руки и ноги стоят на полу, бедра подняты вверх. Из этого положения нужно плавно согнуться в локтях, опуская корпус и переходя в "собаку мордой вверх". Затем вернуться в исходное положение. Выполняйте 10 повторов.

Sneaky Lunge

Основной акцент — на бедрах, ягодицах и прессе. Встаньте на носки, ноги вместе. Сохраняя равновесие, сделайте выпад вперед левой ногой, поднимая руки вверх, затем вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ноги, выполните 20 повторов.

Wacky Jacks

Динамичное упражнение для проработки косых мышц живота и ног. Встаньте, руки согнуты в локтях, ладони вперед. Прыгайте с ноги на ногу, одновременно отводя противоположную ногу в сторону и наклоняя корпус. Продолжайте движение в течение минуты.

"Чем нелепее вы выглядите во время выполнения, тем лучше работает упражнение", — с улыбкой добавляет Хортон.

Superman Banana

Упражнение укрепляет мышцы спины и пресса. Лягте на спину, руки вытянуты над головой. Одновременно поднимите руки, ноги и голову от пола, задержитесь на три счета, затем перекатитесь на живот и снова удерживайте позицию. Сделайте 20 повторов.

Swing Kick

Для выполнения понадобится стул. Встаньте лицом к его спинке, руки согнуты, корпус прямой. Поднимайте поочередно ноги, перенося их через стул, затем возвращайте в исходное положение. Выполняйте быстро в течение минуты.

Side Tri-Up

Упражнение направлено на трицепсы и грудные мышцы. Лягте на бок, верхнюю руку поставьте ладонью на пол возле груди, нижнюю положите на плечо. Поднимая корпус усилием верхней руки, разогните локоть и медленно опуститесь. Сделайте 12 повторов, затем поменяйте сторону.

Почему методика работает

Секрет в том, что организм постоянно адаптируется к привычным нагрузкам, снижая их эффективность. Постоянная смена видов активности разрушает этот цикл адаптации. В результате каждая тренировка становится стрессом для мышц, что ускоряет их рост и повышает выносливость.

Дополнительным бонусом является предотвращение монотонности. Когда тренировки становятся разнообразными, снижается риск эмоционального выгорания. Человек с интересом возвращается к занятиям, а не заставляет себя идти в зал через силу.

"Разнообразие тренировок помогает поддерживать не только тело, но и мотивацию", — говорится в издании Self.

Практические рекомендации

  1. Чередуйте разные типы нагрузок: силовые, кардио, растяжку.

  2. Не выполняйте одинаковые упражнения два дня подряд.

  3. Добавляйте новые элементы в каждую неделю занятий.

  4. Следите за питанием: эффект тренировок зависит от рациона не меньше, чем от движений.

  5. Не забывайте о восстановлении — сон и отдых важны для роста мышц.

Разнообразие движений может включать элементы функционального фитнеса — например, выпады для развития силы и равновесия, которые активируют несколько групп мышц сразу и улучшают устойчивость.

Популярные вопросы о мышечном замешательстве

Что такое мышечное замешательство простыми словами?
Это принцип, при котором тренировки постоянно меняются, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке. В результате тело работает активнее и сжигает больше калорий.

Как часто нужно менять упражнения?
Минимум каждые две недели. Однако лучшие результаты достигаются при чередовании типов активности (например, силовые — кардио — йога) в течение одной недели.

Можно ли использовать методику дома без тренажеров?
Да, большинство упражнений можно выполнять с собственным весом. Главное — соблюдать технику и разнообразие движений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Быстрая ходьба снижает объем талии у пожилых — Aufeminin вчера в 15:24
Каждый шаг против старости: как ходьба медленно стирает годы с тела

После шестидесяти избавиться от живота вполне реально: тренер рассказал, какие упражнения безопасны и эффективны для укрепления пресса и улучшения самочувствия.

Читать полностью » Танцевальные техники Gyrotonic развивают силу и выносливость — Эми Янг вчера в 13:10
Эти плавные движения заменили мне спортзал — не ожидала такого эффекта

Участие в проекте HealthySELF и Paul Taylor Dance Company вдохновляет танцоров и всех желающих открыть для себя Gyrokinesis.

Читать полностью » Танец на пилоне сжигает до 800 ккал за тренировку — Femina вчера в 11:57
Танец на пилоне сбрасывает старые ярлыки: дисциплина раскрывает силу, спрятанную за мифами

Танец на пилоне давно развивается как серьёзный спорт. Разбираем главные мифы о дисциплине и рассказываем, кому она подходит на самом деле.

Читать полностью » Бег и йога усиляют концентрацию внимания у взрослых — исследователи вчера в 9:25
Спорт перепрошивает мозг, как смартфон: память перезагружается с нуля

Физические упражнения оказывают мощное воздействие на работу мозга: укрепляют память, улучшают концентрацию и даже замедляют старение нервных клеток.

Читать полностью » Новая тренировка Aerobarre укрепляет мышцы кора и ног — тренеры Aerospace вчера в 7:10
Хотела просто танцевать, а в итоге обрела пресс мечты — спасибо Aerobarre

Aerobarre объединяет силу бокса и изящество балета. Узнайте, как эта программа помогает формировать стройное тело, развивать выносливость и уверенность в себе.

Читать полностью » Функциональный фитнес улучшает баланс и мобильность тела — Амбре Коломбани вчера в 5:33
Тело перестаёт скрипеть: тренировки, которые запускают мощный апгрейд движений в реальной жизни

Функциональный фитнес помогает телу двигаться свободнее и увереннее. Разбираемся, как метод развивает силу, баланс и выносливость в повседневной жизни.

Читать полностью » Гантели и штанги признаны основными источниками травм в фитнесе — O Globo 100 вчера в 3:14
Тренажёрный зал стал новой ареной риска: мышцы крепнут, а суставы сдаются

Рост популярности силовых тренировок в Бразилии сопровождается повышением числа травм. Почему так происходит и как безопасно тренироваться — в нашем материале.

Читать полностью » Весенние тренировки повышают выносливость бегунов — спортивные врачи вчера в 1:10
Перешла с дорожки на улицу — не ожидала, что тело откликнется так быстро

Скоро весна, а значит, пора сменить душный зал на пробежки под открытым небом. Как сделать переход с беговой дорожки на улицу без травм и с удовольствием

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Подкормка герани зимой поддерживает её рост и цветение — цветоводы
Наука
Извержение вулкана вызвало резкое летнее охлаждение в Европе — CEE
Питомцы
Налёт у кошек превращается в зубной камень — ветеринары
Красота и здоровье
Угарный газ зимой увеличивает число бытовых отравлений — Femina
Еда
Консистенцию тыквенного супа-пюре регулируют сливками или бульоном после пюрирования — кулинары
Авто и мото
Штраф за парковку на автобусной остановке выписывают автоматически — автоюрист
Туризм
В России есть 7 мест с атмосферой фильмов о Гарри Поттере — тургиды
Питомцы
Осьминоги способны формировать зачатки цивилизаций — профессор Коулсон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet