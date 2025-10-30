Как стать сильнее за 3 недели: испытание программой Дуэйна Джонсона
Дуэйн "Скала" Джонсон - персонаж, который знаком многим не только благодаря своей карьере в WWE, но и по многочисленным ролям в популярных фильмах, таким как Джуманджи и Баллеры. Сильное тело и выдающиеся бицепсы — визитная карточка актера. Я решила попробовать повторить его тренировочный режим и узнать, что изменится, если тренироваться, как этот культовый атлет, в течение трех недель. Сможет ли женское тело адаптироваться к программе, разработанной для одного из самых мощных людей Голливуда?
Программа тренировок Дуэйна Джонсона
Тренировки Дуэйна Джонсона — это не просто набор упражнений, а настоящая программа для набора мышечной массы, которая требует высокой интенсивности и частых повторений. Дуэйн тренирует каждую группу мышц отдельно, ежедневно распределяя нагрузку по дням недели. В его расписании дни посвящены различным частям тела:
-
День 1: Спина
-
День 2: Грудные мышцы
-
День 3: Ноги
-
День 4: Плечи
-
День 5: Руки
-
День 6 и 7: Отдых, тренировка пресса и икр
Каждый день включает в себя кардио, которое Дуэйн рекомендует выполнять в течение 15 минут перед основной нагрузкой. Несмотря на жесткую программу, он делает упор на силовые тренировки, оставляя день отдыха только для восстановления.
"Если питание будет правильным, эта программа приведет к отличным результатам", — сказал Скотт Митсиелл, тренер по силовой подготовке.
Что происходит в первые дни?
Мой первый день в тренажерном зале был посвящен спине. С такими упражнениями, как жим штанги, тяга в наклоне и пулдауны, я сразу почувствовала, что интенсивность этих тренировок значительно выше, чем у большинства привычных мне программ. Особенно меня удивило упражнение широкий жим и шраги с гантелями, которые вызвали неслабую нагрузку на мои руки и плечи. Но как это ни странно, я чувствовала, что тренировка оказалась очень продуктивной.
День второй — грудные мышцы. Лежа на скамье, я начала с нескольких подходов с гантелями, а затем перешла к упражнениям с тросами и жимам с канатом. Семь подходов по 15 повторений — это было серьезное испытание. Честно говоря, я ощутила, как мышцы груди буквально распирало от нагрузки, и хотя мне не удалось достичь результатов Джонсона, ощущения были непередаваемыми.
День 3: Ноги — настоящая проверка на выносливость
День ног оказался моим любимым, несмотря на то, что большая часть упражнений была направлена на изолированную работу с каждой ногой. Большую часть тренировки я проводила на тренажерах для ног, делая выпадов и жимы на специальном аппарате. Несмотря на некоторое разочарование от того, что не было тяжелых приседаний, тренировка действительно дала результат. На следующий день мои ягодицы и бедра так болели, что мне было тяжело сидеть.
"Никаких "волшебных" упражнений для больших ног нет, только тяжелая работа", — отметил Дуэйн Джонсон.
Плечи и руки — расширяем границы
Следующие дни были посвящены плечам и рукам. Я не ожидала, что так быстро начну уставать от тренировок, особенно после интенсивных подходов с гантелями. 92 повторения на плечи — это было настоящее испытание. Даже в конце тренировки, когда я едва могла удержать маленькие гантели, плечи заполнились кровью, и я почувствовала мощный "памп" в мышцах.
Программы для дома — вариации тренировки
Если вы хотите испытать режим Джонсона, но не можете попасть в тренажерный зал, существует множество вариантов для домашних тренировок. Программы с собственным весом тела, такие как отжимания, планки, приседания и подтягивания с эспандерами, можно использовать для достижения похожих результатов. Основное правило: тренироваться поочередно, давая каждой мышечной группе отдых и не забывая про кардио.
Отдых и восстановление
Несмотря на интенсивность тренировок, Дуэйн Джонсон также подчеркивает важность восстановления. Он сам говорит, что отдых в те дни, когда мышцы не тренируются, дает возможность организму восстановиться, и именно это помогает поддерживать его форму. Я заметила, что несмотря на усталость, после каждого отдыха я чувствовала себя намного бодрее и готовой к следующей тренировке.
"Восстановление — это такая же важная часть тренировочного процесса, как и сами тренировки", — добавил Дуэйн Джонсон.
Результаты через три недели
Что я получила после трех недель тренировок по программе Дуэйна? Я почувствовала себя намного сильнее, с каждым днем становилась более уверенной в своих силах. Мышцы стали более рельефными, а выносливость заметно улучшилась. Но, как подметил Скотт Митсиелл, три недели — это слишком короткий срок для видимых долгосрочных изменений. Тем не менее, я почувствовала, что тело начинает привыкать к нагрузке, и, возможно, продолжение тренировок приведет к большому прогрессу.
"Для заметных изменений потребуется больше времени, чтобы организм адаптировался", — пояснил Скотт Митсиелл.
Преимущества и недостатки тренировки по программе Джонсона
-
Преимущества:
- Высокая интенсивность помогает увеличить выносливость и силу.
- Силовые тренировки дают отличные результаты в плане наращивания мышечной массы.
- Программа дает четкую структуру для достижения целей.
-
Недостатки:
- Требует много времени для восстановления, что может мешать регулярным занятиям.
- Программа ориентирована на определенный тип телосложения, не подходит для всех.
Часто задаваемые вопросы
-
Как быстро увидеть результаты от такой тренировки?
Результаты могут появиться через несколько недель, но для существенного прогресса потребуется несколько месяцев регулярных тренировок.
-
Что для этого нужно?
В первую очередь, соблюдение правильной диеты и регулярные тренировки, соответствующие уровню физической подготовки.
-
Можно ли делать такие тренировки дома?
Да, вы можете адаптировать программу, используя упражнения с собственным весом или домашнее оборудование.
Мифы и правда о силовых тренировках
Миф. "От силовых тренировок можно стать слишком громоздким и "тяжелым".
Правда. Для этого нужны специальные добавки и питание, а просто тренировки с отягощениями не приведут к чрезмерному увеличению мышц.
Три интересных факта о силовых тренировках
-
Силовые тренировки ускоряют метаболизм, даже когда вы отдыхаете.
-
Они способствуют улучшению сна и снижают уровень стресса.
-
Силовые упражнения помогают укрепить кости и суставы.
Исторический контекст тренировки Дуэйна Джонсона
Тренировка, подобная тренировочной программе Дуэйна Джонсона, была популяризирована в 1980-х и 1990-х годах среди профессиональных бодибилдеров. В то время такие тренировочные сплиты стали основой для многих программ набора массы.
