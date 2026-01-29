Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка поднимает штангу
Девушка поднимает штангу
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 16:59

Тренировка даёт ноль эффекта: мышцы просто не видят главный объект, без которого роста не бывает

Мышцы не начинают расти и укрепляться в момент первого усилия. Для запуска адаптации им требуется выйти за пределы привычной нагрузки, и именно повторения становятся тем механизмом, который переводит движение в работу. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев в интервью изданию MosTimes.

В фитнесе результат зависит не от факта выполнения упражнения, а от того, насколько последовательно мышца доводится до утомления. Разовое движение, особенно с небольшим весом, не создаёт условий для физиологических изменений. Только повторяющаяся нагрузка формирует для организма сигнал к развитию.

Почему одно движение не работает

По словам Евгения Мосалева, одиночное повторение не выводит мышцу из зоны комфорта. Она не воспринимает такое усилие как стресс, требующий перестройки. Даже если движение выполнено технически правильно, его эффект остаётся минимальным.

"Одно повторение мышцу никак не выводит из комфортного состояния. Мышца, чтобы развивалась, ей нужно напрячься, поработать. Если сделать любое упражнение один раз с небольшим весом, мышца не почувствует потребности меняться, поэтому ее нагружают постоянно", — пояснил Евгений.

Эксперт подчёркивает, что именно накопленное утомление запускает процессы адаптации. Без него тренировка превращается в набор движений, не дающих тренировочного эффекта.

Как повторения запускают развитие мышцы

Многократное выполнение упражнения постепенно снижает ресурс мышцы. В ответ на это организм начинает перестраиваться, чтобы в будущем справляться с аналогичной нагрузкой легче. Этот механизм лежит в основе роста силы и выносливости.

Мосалев объясняет, что повторения позволяют дозировать нагрузку и контролировать степень утомления. Мышце требуется время под напряжением, а не разовый импульс. Поэтому тренировки строятся вокруг серий повторов, а не отдельных движений.

Оптимальный диапазон и роль отдыха

Как отмечает специалист, тренеры обычно подбирают вес так, чтобы упражнение выполнялось в диапазоне от восьми до пятнадцати повторений. Такой подход позволяет нагрузить мышцу достаточно интенсивно, но без избыточного риска. Несколько подходов дополняются паузами для восстановления.

Мосалев поясняет, что при превышении оптимального количества повторений уставшая мышца становится уязвимой. После десятого повторения нагрузка может перейти из тренировочной в травмоопасную. Именно поэтому отдых между подходами необходим — он даёт мышцам время на частичное восстановление и снижает риск повреждений.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ранний подъём больше не бесит: утренний спорт запускается неожиданным образом сегодня в 14:21

Утренние тренировки кажутся сложными, но правильные привычки и простые приемы помогают превратить ранний спорт в комфортную часть дня.

Читать полностью » Сила не исчезает за ночь, но тело меняется рано: пауза в тренировках запускает тихий откат сегодня в 13:40

Перерыв в тренировках снижает выносливость и силу уже через 48 часов; через две недели кардиофункция может упасть примерно на 10% — особенно у пожилых.

Читать полностью » Тренировался много, но неправильно: почему одна вчера в 19:15

Гарвард: не одна "идеальная" тренировка, а разнообразие физической активности связано с снижением риска смерти и защитой сердца, лёгких и мышц.

Читать полностью » Вес стоял как вкопанный — жир не уходил даже при тренировках: смена интенсивности решила проблему вчера в 17:47

Почему низкий пульс не гарантирует похудение и как сочетать разные тренировки для устойчивого сжигания жира — разбор ключевых принципов и стратегий.

Читать полностью » Минус жир — плюс сила: тренировки, которые не превращают возраст в приговор вчера в 15:50

Учёные выяснили, какие тренировки помогают пожилым людям сжигать жир и сохранять мышцы. Результаты исследования меняют взгляд на физическую активность.

Читать полностью » Растяжка перед тренировкой может сыграть против вас — одна привычка повышает риск вчера в 14:42

Международный консенсус по растяжке: когда разминаться, какой тип выбрать, сколько держать статическую растяжку и почему 4 минуты часто достаточно.

Читать полностью » Пробежки вхолостую — калории сжигаются из-за нюанса, который почти никто не учитывает вчера в 2:50

Сколько калорий сжигает бег, от чего зависят цифры и почему темп — не единственный показатель эффективности пробежек.

Читать полностью » Тренировки разной интенсивности снижают жировую массу у пожилых — SciTechDaily 27.01.2026 в 23:17
Похудение после 65 оказалось с подвохом: жир уходит, а мышцы могут “таять” незаметно

Новое исследование: пожилые люди теряют жир при любых тренировках, но лишь HIIT лучше сохраняет сухую мышечную массу — выводы Университета Саншайн-Кост.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории
Красота и здоровье
Руль выдаёт раньше памяти: привычки за рулём стали тревожным сигналом для мозга
Красота и здоровье
Дорога к 100 годам может оборваться из-за одного продукта — раньше на него не обращали внимания
Спорт и фитнес
Талия сужается, пока вы не встали с ковра: ленивый комплекс, который работает вопреки ожиданиям
Наука
ИИ выявил более 1300 космических аномалий в архиве Хаббла — астрономы ЕКА
Наука
Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет
Общество
Декрет не только для мамы: идея поддержки семей вызвала неожиданный эффект
Наука
Соединили моря — получили ловушку: маленькая разница уровней обернулась инженерной катастрофой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet