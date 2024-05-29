На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.

Их знакомство произошло в университете. С тех пор они стали семьей и воспитывают троих детей, делая ставку на семейные ценности.

Мусагалиев поделился, что Виктория избегает социальных сетей, предпочитая сохранить свою частную жизнь вне огласки. Она уже много лет не работает, предпочитая уделять время воспитанию детей, в то время как он обеспечивает их материально.

Азамат подчеркнул, что для него важнее не богатство, а счастье его детей.

Он добавил, что поддержит Викторию, если она захочет заняться своим делом, но откровенно выскажется, если считает её идеи нецелесообразными.

Фото:commons.wikimedia.org/"Живой звук" - концерты Воронежа(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)