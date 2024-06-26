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Кремль считает решения МУС абсурдными
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:45

Кремль считает решения МУС абсурдными

Кремль считает абсурдными решения Международного уголовного суда (МУС) о задержании секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и главнокомандующего Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова, так же как и предыдущие относительно президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Более того, мы считаем их (решения) довольно бессмысленными, так же как и предшествующие два решения, которые касались главы государства, нашей детской омбудсменши", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к вынесенным решениям.

Он подчеркнул, что Россия не признает компетенцию Международного уголовного суда (МУС) и возвращаемые ими решения. Ранее на этой неделе предварительная палата Международного уголовного суда (МУС) объявила о решениях о "задержании" Шойгу и Герасимова.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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