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Депутат Затулин: Россия не признает юрисдикцию МУС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:16

Депутат Затулин: Россия не признает юрисдикцию МУС

В ответ на действия Международного уголовного суда (МУС), который инициировал процедуру выдачи ордеров на задержание двух высокопоставленных российских чиновников, в Госдуме были высказаны комментарии.

Комитет по предварительным слушаниям МУС объявил о выдаче ордеров на задержание Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности России, и Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба.

Константин Затулин, депутат Госдумы, в интервью изданию "Абзац" выразил мнение, что не стоит обращать внимание на каждое действие МУС, поскольку Россия не признает его юрисдикцию, подобно Соединенным Штатам.

Он отметил, что в условиях усиления противостояния стороны предпринимают враждебные действия в рамках своих возможностей, стремясь нанести ущерб друг другу, в том числе в имиджевом и моральном аспектах. Затулин подчеркнул, что после аналогичных действий МУС в отношении президента РФ Владимира Путина, было логично ожидать подобных шагов и в отношении Шойгу и Герасимова.

Ранее сообщалось, что МУС направил запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, обвиняемых в военных преступлениях. Кроме того, суд пытается получить ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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