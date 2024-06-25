В ответ на действия Международного уголовного суда (МУС), который инициировал процедуру выдачи ордеров на задержание двух высокопоставленных российских чиновников, в Госдуме были высказаны комментарии.
Комитет по предварительным слушаниям МУС объявил о выдаче ордеров на задержание Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности России, и Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба.
Константин Затулин, депутат Госдумы, в интервью изданию "Абзац" выразил мнение, что не стоит обращать внимание на каждое действие МУС, поскольку Россия не признает его юрисдикцию, подобно Соединенным Штатам.
Он отметил, что в условиях усиления противостояния стороны предпринимают враждебные действия в рамках своих возможностей, стремясь нанести ущерб друг другу, в том числе в имиджевом и моральном аспектах. Затулин подчеркнул, что после аналогичных действий МУС в отношении президента РФ Владимира Путина, было логично ожидать подобных шагов и в отношении Шойгу и Герасимова.
Ранее сообщалось, что МУС направил запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, обвиняемых в военных преступлениях. Кроме того, суд пытается получить ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС.
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