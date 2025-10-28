Мурманск без китов и Териберки: как влюбиться в север по-новому

Мурманск за последние годы стал настоящей звездой арктического туризма. Его знают и китайские путешественники, и европейцы, и россияне, мечтающие увидеть северное сияние своими глазами. Но этот северный город — не только китовые сафари и Териберка с ветреным морем. Даже если вы уже побывали на популярных экскурсиях, Мурманск может удивить уютом, атмосферой и неспешными прогулками. Зимой здесь особенно красиво — снег искрится, огни отражаются в сугробах, и город будто живёт своей, особой полярной жизнью.

Почему стоит приехать в Мурманск зимой

Декабрь и январь — идеальное время, чтобы увидеть Мурманск в его настоящем облике: белоснежном, заснеженном и сияющем. Это время полярной ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом, но небо окрашено мягкими синими и фиолетовыми оттенками. Всё вокруг переливается от света гирлянд и фонарей.

Температура зимой держится в пределах -10…-15 °C, но при спокойной погоде и тёплой одежде прогулки по городу приносят удовольствие. К тому же здесь нет суеты крупных мегаполисов — всё рядом, спокойно и по-настоящему атмосферно.

Таблица: зимний Мурманск в цифрах

Параметр Показатель Средняя температура зимой -12 °C Длина полярной ночи около 40 дней Продолжительность светового времени 3-4 часа Средняя высота снежного покрова 35-45 см Лучшее время для поездки декабрь — февраль

Советы шаг за шагом: маршрут прогулки по Мурманску

1. Начните с площади Пять Углов — сердца города

Главная площадь Мурманска — его визитная карточка. В декабре и январе здесь особенно красиво: елка, гирлянды, фигуры оленей и медведей создают праздничное настроение.

Напротив гостиницы "Меридиан" можно сделать отличные фото — подсветка и снежные сугробы создают идеальный фон.

Чуть дальше, за площадью, начинается новогодняя ярмарка: уютные домики с сувенирами, еда от местных кафе, глинтвейн, сладости, детские горки и мастер-классы. Атмосфера напоминает европейские рождественские базары, но со вкусом Севера.

2. Пройдитесь до парка имени Семёнова

От центра рукой подать до Семёновского озера, где зимой расчищают каток и устраивают прокат коньков.

Здесь можно покататься, выпить горячий чай и просто насладиться морозным воздухом. Рядом располагается уютное кафе с панорамными окнами, где приятно погреться и полюбоваться снежным пейзажем.

3. Загляните в Мурманский краеведческий музей

Если погода выдастся ветреной, отличная идея — провести пару часов в музее. Он расположен на улице Ленинградской и рассказывает о полярных экспедициях, морской истории и жизни Кольского полуострова.

Здесь можно увидеть экспонаты, поднятые со дна Баренцева моря, макеты кораблей и настоящие арктические артефакты.

4. Прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь ледоколом "Ленин"

Зимой набережная особенно атмосферна: замерзшая вода, туман и тихие огни порта.

Здесь же стоит легендарный атомный ледокол "Ленин", превращённый в музей. Внутри можно пройти по каютам, увидеть машинное отделение и узнать, как экипаж жил во время рейсов по Северному морскому пути.

5. Зайдите в кафе с северной кухней

После прогулки самое время согреться в одном из уютных заведений. Попробуйте оленину, уха по-поморски, камчатского краба или пирожки с морской капустой.

Современные кафе вроде "Тундра", "Север 85" или "Арктик" делают ставку на локальные продукты и атмосферу северного уюта.

Что ещё посмотреть за пределами города

Если останется время, можно выбраться за город, не уезжая далеко:

Абрау-Кола и долина семи озёр - красивые места для фотосессий.

- красивые места для фотосессий. Огни Мурманска с высоты сопки Зеленый Мыс - идеальная смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием.

- идеальная смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием. Сафари-парк на севере области - возможность увидеть северных оленей, лис и хаски.

Плюсы и минусы зимнего Мурманска

Плюсы Минусы Атмосферный город с северным колоритом Короткий световой день Возможность увидеть северное сияние Нужна тёплая одежда и обувь Много уютных кафе и музеев Возможны перебои с транспортом из-за погоды Безопасно и спокойно Высокие цены в новогодний сезон Красивые виды и фотогеничный снег Сильный ветер у побережья

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда лучше ехать в Мурманск?

С декабря по март — период полярной ночи и северных сияний. Январь особенно красив благодаря праздничной иллюминации.

Можно ли увидеть северное сияние в городе?

Да, при ясной погоде оно бывает видно прямо из центра. Но лучше выехать на окраину или на сопку Зеленый Мыс.

Как одеваться зимой?

Многослойно: термобельё, свитер, пуховик, тёплые сапоги, варежки и шапка. Ветер на побережье усиливает холод.

Есть ли чем заняться без экскурсий?

Конечно. Гуляйте по городу, катайтесь на коньках, ходите в музеи и наслаждайтесь атмосферой северного города.