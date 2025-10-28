Мурманск без китов и Териберки: как влюбиться в север по-новому
Мурманск за последние годы стал настоящей звездой арктического туризма. Его знают и китайские путешественники, и европейцы, и россияне, мечтающие увидеть северное сияние своими глазами. Но этот северный город — не только китовые сафари и Териберка с ветреным морем. Даже если вы уже побывали на популярных экскурсиях, Мурманск может удивить уютом, атмосферой и неспешными прогулками. Зимой здесь особенно красиво — снег искрится, огни отражаются в сугробах, и город будто живёт своей, особой полярной жизнью.
Почему стоит приехать в Мурманск зимой
Декабрь и январь — идеальное время, чтобы увидеть Мурманск в его настоящем облике: белоснежном, заснеженном и сияющем. Это время полярной ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом, но небо окрашено мягкими синими и фиолетовыми оттенками. Всё вокруг переливается от света гирлянд и фонарей.
Температура зимой держится в пределах -10…-15 °C, но при спокойной погоде и тёплой одежде прогулки по городу приносят удовольствие. К тому же здесь нет суеты крупных мегаполисов — всё рядом, спокойно и по-настоящему атмосферно.
Таблица: зимний Мурманск в цифрах
|Параметр
|Показатель
|Средняя температура зимой
|-12 °C
|Длина полярной ночи
|около 40 дней
|Продолжительность светового времени
|3-4 часа
|Средняя высота снежного покрова
|35-45 см
|Лучшее время для поездки
|декабрь — февраль
Советы шаг за шагом: маршрут прогулки по Мурманску
1. Начните с площади Пять Углов — сердца города
Главная площадь Мурманска — его визитная карточка. В декабре и январе здесь особенно красиво: елка, гирлянды, фигуры оленей и медведей создают праздничное настроение.
Напротив гостиницы "Меридиан" можно сделать отличные фото — подсветка и снежные сугробы создают идеальный фон.
Чуть дальше, за площадью, начинается новогодняя ярмарка: уютные домики с сувенирами, еда от местных кафе, глинтвейн, сладости, детские горки и мастер-классы. Атмосфера напоминает европейские рождественские базары, но со вкусом Севера.
2. Пройдитесь до парка имени Семёнова
От центра рукой подать до Семёновского озера, где зимой расчищают каток и устраивают прокат коньков.
Здесь можно покататься, выпить горячий чай и просто насладиться морозным воздухом. Рядом располагается уютное кафе с панорамными окнами, где приятно погреться и полюбоваться снежным пейзажем.
3. Загляните в Мурманский краеведческий музей
Если погода выдастся ветреной, отличная идея — провести пару часов в музее. Он расположен на улице Ленинградской и рассказывает о полярных экспедициях, морской истории и жизни Кольского полуострова.
Здесь можно увидеть экспонаты, поднятые со дна Баренцева моря, макеты кораблей и настоящие арктические артефакты.
4. Прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь ледоколом "Ленин"
Зимой набережная особенно атмосферна: замерзшая вода, туман и тихие огни порта.
Здесь же стоит легендарный атомный ледокол "Ленин", превращённый в музей. Внутри можно пройти по каютам, увидеть машинное отделение и узнать, как экипаж жил во время рейсов по Северному морскому пути.
5. Зайдите в кафе с северной кухней
После прогулки самое время согреться в одном из уютных заведений. Попробуйте оленину, уха по-поморски, камчатского краба или пирожки с морской капустой.
Современные кафе вроде "Тундра", "Север 85" или "Арктик" делают ставку на локальные продукты и атмосферу северного уюта.
Что ещё посмотреть за пределами города
Если останется время, можно выбраться за город, не уезжая далеко:
- Абрау-Кола и долина семи озёр - красивые места для фотосессий.
- Огни Мурманска с высоты сопки Зеленый Мыс - идеальная смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием.
- Сафари-парк на севере области - возможность увидеть северных оленей, лис и хаски.
Плюсы и минусы зимнего Мурманска
|Плюсы
|Минусы
|Атмосферный город с северным колоритом
|Короткий световой день
|Возможность увидеть северное сияние
|Нужна тёплая одежда и обувь
|Много уютных кафе и музеев
|Возможны перебои с транспортом из-за погоды
|Безопасно и спокойно
|Высокие цены в новогодний сезон
|Красивые виды и фотогеничный снег
|Сильный ветер у побережья
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда лучше ехать в Мурманск?
С декабря по март — период полярной ночи и северных сияний. Январь особенно красив благодаря праздничной иллюминации.
Можно ли увидеть северное сияние в городе?
Да, при ясной погоде оно бывает видно прямо из центра. Но лучше выехать на окраину или на сопку Зеленый Мыс.
Как одеваться зимой?
Многослойно: термобельё, свитер, пуховик, тёплые сапоги, варежки и шапка. Ветер на побережье усиливает холод.
Есть ли чем заняться без экскурсий?
Конечно. Гуляйте по городу, катайтесь на коньках, ходите в музеи и наслаждайтесь атмосферой северного города.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru