Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:57

Что принесет циклон с Норвежского моря: жителей Мурманска просят не покидать дома

Мурманское управление по гидрометеорологии предупредило о резком ухудшении погоды

Жителей Мурманской области предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. С 13 по 15 ноября регион окажется под влиянием активного циклона, который смещается с юга Норвежского моря на северо-восток, сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег, метели и штормовой ветер

В течение трёх суток в Кольском Заполярье ожидаются мокрый снег, порывистый ветер и метели, особенно сильные 14 ноября. По прогнозу синоптиков, температура воздуха 13 ноября днём составит от 0 до +5 градусов, 14 ноября — от -3 до +2, а к 15 ноября понизится до -7 градусов, что приведёт к ухудшению состояния дорог и образованию гололедицы.

Местами прогнозируются снежные заносы и ограниченная видимость, особенно на трассах и в горных районах. Дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы.

Рекомендации для жителей

ГУ МЧС по Мурманской области призывает водителей воздержаться от дальних поездок и быть предельно осторожными за рулём. При сильных порывах ветра стоит избегать стоянок рядом с деревьями, слабо укреплёнными конструкциями и рекламными щитами.

Пешеходам советуют соблюдать дистанцию от зданий и крыш, где возможен сход снега и наледи, а также использовать светоотражающие элементы на одежде. Туристическим группам и индивидуальным путешественникам необходимо заранее уведомлять дежурную смену МЧС о своём маршруте по телефону 8 (8152) 47-69-60. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Сложные погодные условия — повод для осторожности

Метеорологи напоминают, что ноябрь в Мурманской области традиционно отличается резкими сменами погоды, и циклоны, приходящие с Северной Атлантики, нередко сопровождаются бурями и метелями. Нынешний фронт — один из самых сильных за осень, поэтому службы региона находятся в повышенной готовности.

Жителей просят ограничить передвижения и внимательно следить за сообщениями синоптиков и спасателей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в период непогоды.

