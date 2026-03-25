Работа сама пришла в дом: в Мурманской области открыли уникальные возможности для заработка

В Мурманской области запущен очередной этап проекта "Работа рядом", в рамках которого в регионе открыто почти две тысячи временных вакансий. По данным профильного министерства труда и социальной политики, на текущий момент свыше двухсот тридцати позиций уже заняты местными жителями. Финансирование программы в 2026 году достигло двухсот миллионов рублей, выделенных из резервного фонда субъекта. На сегодня трудоустроено семьдесят восемь граждан, имеющих статус безработных, а также учащиеся и представители льготных категорий населения.

География проекта и распределение мест

Основной объем временных рабочих мест сосредоточен в крупных промышленных центрах региона. Лидером по этому показателю стал Мончегорск, где для горожан подготовлено порядка тысячи трехсот позиций. В Мурманске доступно триста вакансий, а в Оленегорске их число превышает сто сорок предложений.

Такое распределение позволяет оперативно закрывать потребности муниципалитетов в дополнительном персонале для благоустройства или иных социально значимых задач. Рассредоточение рабочих мест по городам способствует более равномерному снижению напряжения на локальных рынках труда. Власти рассчитывают, что концентрация усилий в этих точках поможет быстрее адаптировать безработных к новым условиям.

Структура занятости в рамках программы формируется исходя из заявок конкретных населенных пунктов. Расширение сети временной занятости становится инструментом локального управления, позволяющим быстро реагировать на экономические колебания в отдельно взятом городе. Подобная практика показывает свою эффективность в деле интеграции различных слоев населения в экономическую деятельность.

Кто нашел работу в рамках программы

Текущая статистика по трудоустройству демонстрирует разнообразие групп населения, вовлеченных в проект "Работа рядом". Среди уже приступивших к своим обязанностям значатся семьдесят восемь официально зарегистрированных безработных, шестьдесят пять подростков и пятьдесят студентов очной формы обучения. Поддержку также получили тридцать восемь пенсионеров и одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Отдельное внимание уделяется помощи семьям участников специальной военной операции — двоим членам таких семей уже нашли подходящие места в Мончегорске. Этот социальный аспект является важной составляющей кадровой политики, обеспечивая адресную поддержку тем, кто в ней нуждается в первую очередь. Гибкий график и временный характер занятости позволяют сочетать заработок с учебой, уходом за близкими или домашними делами.

"Проекты подобного масштаба играют критическую роль в поддержании стабильности на региональных рынках труда. Обеспечение временной занятостью позволяет гражданам не только получить доход, но и сохранить профессиональные навыки в сложных периодах. Использование резервных фондов для создания инфраструктурных вакансий — это верная стратегия управления территорией. Такие инициативы значительно снижают уровень тревожности среди уязвимых групп населения." Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Бюджетное обеспечение и развитие инициативы

Реализация проекта в текущем году плотно подкреплена финансовыми ресурсами, что стало возможным благодаря выделению двухсот миллионов рублей из резервного фонда Мурманской области. Данные средства направлены на оплату труда участников программы и организацию процессов трудоустройства. Наличие такого фонда позволяет оперативно финансировать заявки, поступающие от муниципалитетов на создание рабочих мест.

Созданная экономическая база способствует увеличению охвата населения, нуждающегося в дополнительном доходе. Бюджетная поддержка дает возможность государству выступать в роли прямого заказчика работ, направленных на развитие городской среды. Системный подход к распределению этих средств обеспечивает прогнозируемость результата в текущем рабочем цикле.

Дальнейшая динамика проекта будет зависеть от активности муниципалитетов в формировании новых заявок. Основной задачей остается удержание темпов заполнения вакансий, чтобы каждый рубль из резервного фонда принес реальную пользу экономике региона. Социальный эффект от таких вложений оценивается не только в цифрах трудоустроенных, но и в общем уровне благополучия жителей области.