Мурманск попал в транспортный тупик: запуск нового терминала превратился в катастрофу с задержками и сбоями в работе

Открытие нового терминала обычно ассоциируется с комфортом, современными технологиями и улучшением качества обслуживания. Но в Мурманске первые дни работы обновлённого здания привели к неожиданной волне недовольства среди пассажиров, которые столкнулись с рядом технических и организационных проблем. Их количество оказалось таким значительным, что уже через неделю после запуска губернатор региона вмешался в ситуацию лично. Об этом сообщает tourdom.ru.

Что вызвало недовольство пассажиров нового терминала

Запуск нового терминала внутренних авиалиний в Мурманске стал заметным событием для региона: проект задумывался как важный шаг в модернизации транспортной инфраструктуры области. Однако уже в первые дни работы стало ясно, что обслуживание в обновлённом здании требует серьёзной доработки. Пассажиры начали активно жаловаться на сбои, касающиеся не только технической стороны, но и общей организации процессов.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стала проблема с выгрузкой багажа. Туристы отмечали задержки при получении чемоданов, что приводило к накоплению людей у выдачи и общей суете. Ещё одним поводом для недоумения стали свисающие возле входа в терминал провода. Для нового здания, построенного с акцентом на современную архитектуру, подобные элементы выглядели особенно неожиданно.

"Мне фотографии присылают. Это безобразие какое-то. Просто стыдно!”, — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ещё больше вопросов возникло, когда часть пассажиров начали направлять на регистрацию в старый терминал. Это вызвало путаницу, провоцировало очереди и неудобства, поскольку люди не понимали, почему новый объект не может принять всех прибывающих.

Как объяснили проблемы представители аэропорта

Руководство воздушной гавани признало, что при запуске действительно возникли сложности, связанные как с техническим оснащением, так и с организацией потоков пассажиров. Недостаточное количество проверочного оборудования на входе привело к очередям, а сбои в системе обработки багажа стали одной из причин длительного ожидания туристами своих вещей.

"После запуска на входе было установлено недостаточное количество рентгенотелевизионного оборудования, поэтому возникали очереди”, — сообщил заместитель генерального директора аэропорта Данил Дыринг.

Кроме того, он подтвердил, что ситуация с проводами возле входной группы требует немедленного решения, так же как и вопросы с обработкой багажа. Руководство заверило, что все проблемы будут устранены в ближайшие сроки, чтобы вернуть терминал к полноценной работе.

Примечательно, что вместе с критикой были и положительные новости. В аэропорту уже завершили установку телетрапа — важного элемента инфраструктуры, который должен улучшить комфорт посадки и высадки пассажиров. Его запуск планируется на конец декабря.

Негативный эффект модернизации: рост стоимости такси

Помимо технических проблем внутри терминала, пассажиры начали отмечать и рост цен на такси, работающих с аэропортом. Туристы и жители города сообщили, что поездки стали заметно дороже сразу после модернизации. Это вызвало дополнительное беспокойство, поскольку транспортная доступность — важная часть любого путешествия.

"Разберитесь, что там происходит, нормально же всё было”, — заявил губернатор Андрей Чибис.

Повышение стоимости такси стало ещё одним пунктом для обсуждения на встрече с представителями транспортных служб. По словам местных жителей, такие изменения негативно влияют на восприятие новых условий, особенно на фоне технических проблем самого терминала.

Как выглядит новый терминал Мурманска и что в нём предусмотрено

Несмотря на возникшие проблемы, новый терминал внутренних авиалиний задуман как современный объект с продуманной архитектурой. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м, что позволяет разместить необходимые зоны для роста пассажиропотока в регионе. Здание включает 11 стоек регистрации, 2 ленты выдачи багажа, 2 телетрапа и два бизнес-зала. Оно имеет три этажа и использует архитектурные решения, вдохновлённые природой Мурманской области.

Линия козырька над фасадом напоминает контуры Хибин — одной из самых узнаваемых горных систем региона. Такое визуальное решение подчеркивает связь терминала с местным ландшафтом, создавая узнаваемый образ.

Сравнение: старый и новый терминалы аэропорта Мурманска

Сравнивая старый и новый терминалы, пассажиры отмечают несколько ключевых отличий. Старое здание давно утратило актуальность с точки зрения удобства и пропускной способности, однако оно оставалось привычным, и многие процессы в нём были отлажены годами. Новый терминал значительно современнее: он обладает улучшенной планировкой, большим количеством регистрационных стоек и более просторными зонами ожидания.

С другой стороны, запуск выявил ряд недоработок, которые временно снизили качество обслуживания. Пока не решены технические вопросы, часть пассажиров воспринимает ситуацию как ухудшение условий, хотя потенциал нового терминала значительно выше. Сравнение показывает, что основная задача сейчас — устранить мелкие, но важные недочёты, чтобы улучшить общее впечатление от модернизации.

Плюсы и минусы нового терминала на текущем этапе

Первые недели работы нового терминала выявили баланс достоинств и проблем, которые требуют внимания. Ниже представлены ключевые моменты, влияющие на восприятие объекта:

Современная архитектура и продуманная планировка улучшают потенциал аэропорта. Наличие телетрапов и дополнительных стоек регистрации расширяет возможности обслуживания. Технические сбои и организационные недочёты ухудшают качество первого впечатления. Рост стоимости такси создаёт дополнительное неудобство для пассажиров.

Советы пассажирам, планирующим поездку через аэропорт Мурманска

Чтобы снизить риск неудобств, путешественникам стоит заранее учитывать ситуацию в новом терминале. Это поможет избежать лишнего стресса и подготовиться к возможным нюансам.

Приезжать в аэропорт заранее, чтобы учесть возможные очереди. Следить за обновлениями аэропорта и рекомендациями на официальных ресурсах. Уточнять информацию о регистрации — проходит ли она в новом или в старом терминале. Планировать транспорт заранее из-за изменений стоимости такси.

