Маятник миграции качнулся: как Мурманская область сдерживает отток и привлекает кадры

За минувшее десятилетие поток приезжих в Мурманскую область увеличился почти в два раза. Несмотря на то что с начала девяностых годов общая численность населения региона сократилась более чем вдвое, исследователи характеризуют нынешнюю демографическую обстановку как стабильную. На первое апреля прошлого года в области было зарегистрировано 650,3 тысячи жителей, тогда как в 1990 году этот показатель превышал миллион человек. Актуальные данные по миграционным процессам представила научно-исследовательская лаборатория Мурманского арктического университета.

Динамика населения и миграция

Исторический максимум советского периода в миллион человек сменился длительным этапом снижения численности жителей. За три десятилетия показатель упал до текущих значений, что стало следствием оттока населения в другие российские регионы. Тем не менее после долгого периода нестабильности, который наблюдался с 2007 года, процессы перемещения граждан постепенно пришли к равновесию.

Статистика за последние годы демонстрирует высокую волатильность миграционного баланса. В 2023 году специалисты зафиксировали редкое достижение — прирост населения за счет миграции на уровне одного человека на каждую тысячу жителей. Однако к началу 2024 года ситуация изменилась, и регион вновь столкнулся с миграционной убылью, составившей 3,2 человека на тысячу населения.

Ключевым фактором для демографического портрета области остается внутренняя мобильность. Около 90% всех миграционных событий связаны с переездами граждан внутри страны, что подчеркивает роль региона как объекта внутренней кадровой ротации.

Причины изменений и кадровая политика

Региональные власти активно внедряют механизмы стимулирования притока специалистов, видя в этом единственный способ восполнения кадрового потенциала. Основным инструментом в этой работе стала программа "Курс на Север", стартовавшая в 2023 году. Она ориентирована на привлечение профессионалов, готовых к работе в арктических условиях.

Результаты работы программы подтверждают востребованность Мурманской области как площадки для трудовой миграции. За время реализации проекта в область переехали более 850 специалистов. Важно отметить, что география приезжих охватывает 76 субъектов России, а также включает граждан из четырех зарубежных стран.

Акцент на такие инициативы позволяет власти сдерживать темпы сокращения населения и замещать естественную убыль новыми кадрами. Рост интереса со стороны приезжих свидетельствует о том, что спрос на специалистов в северных территориях сохраняется на высоком уровне даже при регулярных колебаниях демографических показателей.

Комментарий эксперта