Мурманск
© commons.wikimedia.org by Sergei Gussev is licensed under CC BY 2.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:59

Маятник миграции качнулся: как Мурманская область сдерживает отток и привлекает кадры

За минувшее десятилетие поток приезжих в Мурманскую область увеличился почти в два раза. Несмотря на то что с начала девяностых годов общая численность населения региона сократилась более чем вдвое, исследователи характеризуют нынешнюю демографическую обстановку как стабильную. На первое апреля прошлого года в области было зарегистрировано 650,3 тысячи жителей, тогда как в 1990 году этот показатель превышал миллион человек. Актуальные данные по миграционным процессам представила научно-исследовательская лаборатория Мурманского арктического университета.

Динамика населения и миграция

Исторический максимум советского периода в миллион человек сменился длительным этапом снижения численности жителей. За три десятилетия показатель упал до текущих значений, что стало следствием оттока населения в другие российские регионы. Тем не менее после долгого периода нестабильности, который наблюдался с 2007 года, процессы перемещения граждан постепенно пришли к равновесию.

Статистика за последние годы демонстрирует высокую волатильность миграционного баланса. В 2023 году специалисты зафиксировали редкое достижение — прирост населения за счет миграции на уровне одного человека на каждую тысячу жителей. Однако к началу 2024 года ситуация изменилась, и регион вновь столкнулся с миграционной убылью, составившей 3,2 человека на тысячу населения.

Ключевым фактором для демографического портрета области остается внутренняя мобильность. Около 90% всех миграционных событий связаны с переездами граждан внутри страны, что подчеркивает роль региона как объекта внутренней кадровой ротации.

Региональные власти активно внедряют механизмы стимулирования притока специалистов, видя в этом единственный способ восполнения кадрового потенциала. Основным инструментом в этой работе стала программа "Курс на Север", стартовавшая в 2023 году. Она ориентирована на привлечение профессионалов, готовых к работе в арктических условиях.

Результаты работы программы подтверждают востребованность Мурманской области как площадки для трудовой миграции. За время реализации проекта в область переехали более 850 специалистов. Важно отметить, что география приезжих охватывает 76 субъектов России, а также включает граждан из четырех зарубежных стран.

Акцент на такие инициативы позволяет власти сдерживать темпы сокращения населения и замещать естественную убыль новыми кадрами. Рост интереса со стороны приезжих свидетельствует о том, что спрос на специалистов в северных территориях сохраняется на высоком уровне даже при регулярных колебаниях демографических показателей.

Комментарий эксперта

"Привлечение квалифицированных кадров в условиях Арктики требует комплексного подхода, сочетающего не только рабочие места, но и создание комфортной городской среды. Стабилизация процессов миграции — это результат работы по социально-экономическому развитию территорий, который позволяет удерживать специалистов в регионе. Программы, подобные действующим сегодня, формируют долгосрочный каркас для развития отраслей, имеющих стратегическое значение для всей страны. Нам важно видеть не просто разовый приток людей, а их закрепление на местах для качественного преобразования экономики."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Система сломалась: Мурманская область побила антирекорд по неэффективным расходам бюджета вчера в 19:24

За 2025 год в Мурманской области объем неэффективных бюджетных расходов достиг 88,6 миллиона рублей.

Читать полностью » Идеальный баланс между ценой и качеством: как косметические предпочтения петербуржцев формируются в реальности 27.03.2026 в 17:15

Жители Санкт-Петербурга ищут идеальные уходовые средства, ориентируясь на рекомендации и составы. Узнайте, какие факторы играют ключевую роль в их выборе.

Читать полностью » Ладога на пороге перемен: власти готовят глобальный план по очистке главной водной артерии 27.03.2026 в 17:07

Крупнейшие пресноводные резервуары Европы оказались в центре масштабного государственного проекта, призванного радикально изменить методы их защиты.

Читать полностью » Мужское дело или женский подход: где жители Петербурга находят самый прибыльный заработок 27.03.2026 в 14:58

Жители Петербурга все чаще выстраивают карьеру вне штатного расписания, опираясь на возможности сетевых площадок и меняя структуру городского рынка.

Читать полностью » Миллионы метров комфорта: Ленинградская область стала главным застройщиком всей страны 27.03.2026 в 11:53

Регион подвел итоги прошедшего года, зафиксировав рекордные показатели по целому ряду направлений, которые уже стали ориентиром для других субъектов страны.

Читать полностью » Счета подешевели не на бумаге: в Ленобласти пересмотрели правила оплаты электроэнергии 27.03.2026 в 11:48

Владельцы частных домов в Ленинградской области столкнулись с неожиданными изменениями в системе начислений, которые теперь затронут тысячи семей.

Читать полностью » Петербургские магазины ошарашивают ценами: повышение стоимости куличей требует проверки качества 27.03.2026 в 11:45

Рост цен на куличи в Петербурге приблизился к историческому максимуму, и ассортимент оформленных яиц впечатляет разнообразием.

Читать полностью » Светофоры заговорили с навигаторами: в Петербурге тестируют технологию для борьбы с пробками 27.03.2026 в 11:43

Городские власти запускают систему, которая связывает дорожные светофоры и навигационные карты для облегчения повседневных поездок автомобилистов.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Ипотека ушла в глубокий нокаут: недавние изменения правил обрушили показатели в Татарстане
ПФО
Кухня без масок и справок: массовые инспекции закрыли десяток популярных заведений в Перми
Туризм
Берег надежды и расчёта: летний сезон в Анапе стартует с неожиданных ценовых виражей
ПФО
Математика конвертируется в доход: школьники Татарстана поборются за 400 крупных выплат
Авто и мото
Китайский автопром берет паузу: производители спешно пересматривают свои стратегии и модельные ряды
Спорт и фитнес
Стальной фундамент или карточный домик: базовые упражнения разрушают тело при неверном подходе
Туризм
Цены идут на взлёт: отчаянный ажиотаж на азиатских курортах оставил туристов без выбора
Красота и здоровье
Формула из прошлого дала осечку: привычный расчет ИМТ ошибается в каждом третьем случае
