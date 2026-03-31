земельный участок
© commons.wikimedia.org by Евгений Катышев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:35

Северная земля в один клик: в Заполярье запустили хитрый алгоритм для быстрой раздачи наделов

В Мурманской области запустили специализированную цифровую платформу для автоматизированного подбора земельных участков, предназначенных для льготных категорий граждан. Сервис ориентирован на жителей Заполярья, которые имеют законное право на бесплатное получение земли в собственность или претендуют на приобретение наделов в первоочередном и внеочередном порядке. Новая система призвана упростить процедуру распределения земельного фонда и сделать процесс выбора объектов максимально прозрачным. Для оформления заявки пользователям необходимо пройти авторизацию через единую систему идентификации и доказать свое право на льготу документально.

Кто может воспользоваться новой мерой поддержки

Основной фокус новой программы направлен на поддержку социально незащищенных слоев населения и защитников отечества. Согласно официальному перечню, право на работу с сервисом получили участники специальной военной операции, многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, а также ветераны боевых действий. Это решение позволяет выстроить четкую очередь и избежать бюрократических задержек, которые часто возникали при ручном распределении участков в муниципалитетах.

Помимо указанных групп, сервис доступен для людей с инвалидностью и других категорий граждан, наделенных соответствующими преференциями на федеральном или региональном уровнях. Заполярный климат диктует свои условия к качеству земли, поэтому площадки подбираются с учетом транспортной доступности и возможности подведения коммуникаций. Правительство региона подчеркивает, что система учитывает как право на безвозмездное владение, так и право на оперативный выкуп земли вне общего конкурса.

Важно понимать, что внедрение такой системы — это не просто создание сайта, а полноценная инвентаризация земельного фонда Мурманской области. Теперь каждый претендент видит доступные варианты в реальном времени, что исключает возможность манипуляций со сведениями о свободных наделах. Верификация данных происходит автоматически, что существенно экономит время как самих граждан, так и сотрудников профильных ведомств.

Механика работы сервиса и процедура регистрации

Процесс взаимодействия с платформой начинается на официальном портале по подбору территорий, который интегрирован с государственными информационными системами. Пользователю не требуется создавать отдельный аккаунт с нуля — вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Это обеспечивает высокий уровень безопасности персональных данных и гарантирует юридическую значимость подаваемых заявлений.

После авторизации система запрашивает подтверждение статуса льготника, которое происходит через синхронизацию с реестрами социальной защиты и министерства обороны. Если данные в базах актуальны, пользователь получает доступ к интерактивной карте Мурманской области, где отмечены доступные к передаче участки. Интерфейс выполнен в современном стиле, позволяя фильтровать объекты по площади, удаленности от районных центров и другим техническим характеристикам.

"Создание цифровых инструментов для подбора земли становится стандартом современного качества управления территориями. Для Мурманской области, где логистика и география играют решающую роль, такой сервис позволяет льготникам видеть реальную картину доступного фонда. Автоматизация процесса минимизирует коррупционные риски и делает распределение ресурсов предельно честным. Мы видим, как технологии помогают реализовать социальные обязательства государства без лишних очередей и бумажной волокиты в кабинетах чиновников".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

В случае возникновения сложностей с подтверждением статуса или технических сбоев, предусмотрена оперативная обратная связь. Разработчики заявляют, что база данных будет регулярно обновляться по мере подготовки новых площадок к межеванию. Это создает динамичную среду, где гражданин может дождаться наиболее подходящего варианта, не опасаясь упустить свою очередь из-за отсутствия информации.

Значение цифровизации для земельных отношений в Арктике

Внедрение таких сервисов в Мурманской области является частью общей стратегии цифровой трансформации регионального управления. Ранее выдача участков сопровождалась длительными ожиданиями ответов от различных ведомств, от архитектуры до экологов. Теперь же львиная доля проверок переведена в автоматический режим, что позволяет льготнику получить результат обращения в разы быстрее, чем это было возможно несколько лет назад.

Для Заполярья вопрос владения землей имеет особую специфику, связанную с программами "Гектар Арктики" и развитием индивидуального жилищного строительства. Новый сервис фактически дополняет существующие механизмы, создавая единую экосистему для тех, кто планирует обустраиваться в регионе. Это серьезный шаг в сторону упрощения жизни северян, особенно семей с детьми и ветеранов, чей вклад в жизнь страны область отмечает подобными мерами поддержки.

Информационная открытость, которую обеспечивает новый портал, также способствует более эффективному планированию развития инфраструктуры. Когда власти видят концентрацию запросов на участки в определенных районах, становится проще проектировать дороги и инженерные сети. В конечном итоге выигрывает не только отдельный человек, получивший землю, но и весь регион за счет рационального освоения неиспользуемых территорий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

