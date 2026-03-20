Бетонный рывок в Заполярье: новая программа застройки обещает сделать доступным жилье

В Мурманской области реализуется масштабная программа жилищного строительства: в регионе возводят 20 многоквартирных домов, рассчитанных в совокупности почти на 4 тысячи квартир. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко, прошедшей 19 марта 2026 года. Основная часть возводимых объектов — порядка 80% — будет доступна для свободной продажи. Работы ведутся в соответствии с национальными проектами, региональным планом "На Севере — жить!" и программой реновации закрытых административно-территориальных образований.

Масштабы и темпы строительства

Активное наращивание темпов возведения жилых площадей обусловлено высоким спросом со стороны жителей региона. В настоящий момент строительный сектор области работает над созданием двух десятков многоквартирных зданий, что суммарно дает около 4 тысяч новых квартир. Интеграция в нацпроекты позволяет не только соблюдать графики, но и обеспечивать высокое качество возводимых объектов.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что планомерное увеличение объемов ввода жилья остается приоритетной задачей для региональной повестки. Власти целенаправленно развивают дополнительные финансовые инструменты, призванные сделать новые квартиры более доступными для местного населения. При этом большинство возводимых площадей — около 80% — предназначены для реализации на открытом рынке недвижимости.

"Жилищные вопросы занимают центральное место в развитии наших территорий, поэтому мы уделяем особое внимание как наращиванию объемов строительства, так и созданию комфортной среды. Важно обеспечить баланс между рыночными предложениями и доступностью квадратных метров для тех, кто планирует связывать будущее с Севером. Современная инфраструктура и качественное жилье — это фундамент, без которого сложно удержать кадры и развивать производственные мощности в арктической зоне. Мы продолжим синхронизировать наши региональные планы с федеральными институтами развития для достижения максимального эффекта". Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Льготная аренда и развитие Арктики

Одним из ключевых направлений сотрудничества с ДОМ.РФ стало внедрение механизмов льготной аренды квартир в северных широтах. На сегодняшний день в рамках этой программы уже приобретена 81 квартира, которую передадут в пользование жителям на специальных условиях. Подобная мера позволяет решить проблему дефицита жилья для специалистов, необходимых региону для реализации новых промышленных и социальных проектов.

Развитие арендного фонда в Арктической зоне рассматривается как стратегический шаг для повышения привлекательности региона для молодых профессионалов. Программа ориентирована на создание комфортных условий для жизни, минимизирующих барьеры при поиске достойного варианта размещения. Представители власти отмечают, что текущие показатели — лишь начало формирования устойчивого рынка арендного жилья.

Модернизация жилого фонда

Помимо новостроек, участники встречи уделили внимание вопросам обслуживания существующего жилого фонда. В поле зрения попали задачи по обновлению лифтового оборудования, которое требует плановой замены для обеспечения безопасности граждан. Техническое переоснащение старого жилого сектора является неотъемлемой частью общей стратегии благоустройства Мурманской области.

Обширная повестка встречи также затронула вопросы перспективного деревянного домостроения. Современные технологии позволяют возводить надежные и теплые дома в сжатые сроки, что особенно актуально для суровых климатических условий региона. Комбинированный подход, сочетающий капитальное строительство и инновационные способы возведения домов, позволит равномерно развивать как городские агломерации, так и отдаленные населенные пункты.