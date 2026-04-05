Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Семья в машине
© www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована вчера в 20:21

Счастье не прячут, его показывают всей стране: семьи Заполярья готовятся к главному вызову года

В Мурманской области официально начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса "Семья года — 2026". Желающим принять участие предстоит до 13 апреля обратиться в отделения Центра социальной поддержки населения для формирования пакета документов. Мероприятие направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей и позволяет жителям Заполярья продемонстрировать свои достижения в воспитании детей и сохранении культурного наследия. Победители отбора получат право представить регион на федеральном уровне в Москве.

Десять категорий для участников

Программа конкурса охватывает широкий спектр жизненных укладов, позволяя каждой ячейке общества найти подходящую для себя номинацию. Организаторы выделили такие направления, как "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья" и "Золотая семья", где оценивается стаж супружеской жизни от 30 лет. Также предусмотрены категории, акцентирующие внимание на профессиональных навыках и личностных качествах родителей.

Отдельного внимания заслуживают номинации, отражающие дух времени и гражданскую позицию участников. Жители региона могут заявить о себе в категориях "Семья защитника Отечества" или "Семья — хранитель традиций". Кроме того, в этом году предусмотрены специализированные направления: "Лучшая творческая семья", "Спортивная семья" и "Отец года", ориентированная на одиноких родителей, самостоятельно обеспечивающих воспитание.

Проведение таких мероприятий способствует формированию позитивного общественного мнения об институте брака. Выявление примеров для подражания внутри локальных сообществ позволяет транслировать успешные практики воспитания на уровне всего субъекта.

"Конкурсы такого масштаба крайне важны для сохранения идентичности региона и поддержки преемственности поколений. Участие в подобных проектах помогает семьям систематизировать свой опыт и почувствовать значимость собственных усилий для развития территории. Очень важно, что охват номинаций становится всё более инклюзивным, включая отцов-одиночек и защитников страны. Это делает социум более сплоченным, а государственную поддержку — адресной и понятной для населения."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

График отборочных этапов

Процесс выявления победителей строго регламентирован по времени, чтобы завершить региональный этап к праздничным датам. После закрытия подачи заявок 13 апреля стартует внутренний отбор на муниципальном уровне, который продлится с 14 по 27 апреля. На этом этапе жюри оценит анкеты и достижения семей в каждом конкретном городе или районе области.

Завершающая стадия регионального отбора назначена на период с 28 апреля по 8 мая. В это время будут выбраны финалисты, которые получат признание на областном этапе. Торжественное чествование лауреатов приурочено к Международному дню семьи, что подчеркивает значимость события для общественной жизни Мурманска.

Финалисты, продемонстрировавшие наилучшие результаты в своих номинациях, станут официальными представителями Заполярья в Москве. Федеральный этап конкурса традиционно собирает сильнейшие династии страны для обмена опытом на всероссийской арене.

Как стать участником

Для оформления заявки кандидатам необходимо обратиться в ближайший отдел Центра социальной поддержки населения. Соискателям требуется подготовить пакет документов, включающий подробную анкету с детальным описанием семейных достижений, наград и традиций. Качественное заполнение анкетных данных критически важно для прохождения первичного отбора.

Специалисты центров оказывают необходимое содействие при сборе информации, помогая семьям правильно оформить портфолио для дальнейшей оценки экспертной комиссией. Конкурсные материалы должны отражать уникальность подхода претендентов к семейному воспитанию и их участие в жизни региона.

Итоговые результаты регионального этапа будут оглашены перед праздничными майскими мероприятиями. Организаторы подчеркивают, что победа в конкурсе — это не только почетное звание, но и возможность заявить о своих ценностях на максимально высоком представительном уровне.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet