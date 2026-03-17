Культурный код Мурманска взломан: регион готовится к рекордному марафону творческих встреч

В Мурманской области с 17 марта по 1 апреля запланировано проведение более 70 культурных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику работников сферы культуры. В программу, представленную министром Ольгой Обуховой, вошли гастрольные проекты, выставки, лекции и театральные постановки. Масштабные торжества охватят площадки региона, а их ключевым моментом станет празднование Всемирного дня театра 27 марта. В мероприятиях примут участие профессиональные коллективы, включая гастролирующих артистов и студентов театральных вузов.

Масштаб события и деловая повестка

День работника культуры в регионе объединяет около 2000 профессионалов, для которых подготовлены не только праздничные, но и рабочие форматы встреч. С 24 по 25 марта пройдет серия семинаров для музейных работников и архивистов, а также заседания советов директоров учреждений досуга. Такие встречи позволяют специалистам обменяться опытом и обсудить актуальные методы развития местной инфраструктуры.

Центральным событием станет пленарная сессия в филармонии, где профильное ведомство представит результаты выполнения плана "На Севере — жить!" за период с 2019 по 2025 годы. В ходе обсуждений участники установят вектор развития до 2030 года, опираясь на показатели предыдущих лет. Завершится деловая программа торжественным чествованием лучших специалистов индустрии.

"Культурная отрасль региона демонстрирует устойчивый рост благодаря постоянному диалогу между государственным аппаратом и творческими институциями. Программа текущего года охватывает широкий спектр интересов, от классических гастролей до прикладных семинаров для профессионального сообщества. Подобные события не только подчеркивают статус работников сферы, но и создают базу для качественных изменений в организации досуга жителей. Важно, что стратегическое планирование до 2030 года базируется на реальных достижениях последних лет". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Изобразительное искусство и гастроли

Афиша гастролей включает выступления Олега Митяева, коллектива "Песняры" и джаз-трио Петера Сарика. На сцене драмтеатра 31 марта и 1 апреля труппа московского театра "У Никитских ворот" представит постановку "Я — Майя!", посвященную балерине Майе Плисецкой. В программу также включены спектакли с участием актеров Олеси Железняк и Андрея Леонова, а также концерт филармонического оркестра.

Выставочное пространство региона пополнится проектами Федора Мухаметшина и графикой Андрея Блиока, предоставленной из фондов Русского музея в Петербурге. В областном краеведческом музее продолжает функционировать экспозиция, исследующая связь литературного наследия Кольского Заполярья с визуальными искусствами. Эти выставки служат важным дополнением к театральной афише праздничных дней.

Ко дню, посвященному театру, приурочен конкурс любительских трупп "Новая энергия", который пройдет во Дворце культуры имени Кирова. В областном кукольном театре запланирована премьера спектакля по мотивам произведений Василия Шукшина. Акция "Ночь театрального искусства" объединит площадки в центре современного искусства, предлагая зрителям новый формат восприятия сценических постановок.

Интерактивный досуг и краеведение

Музейная программа не ограничивается традиционными форматами — 27 марта в музее проведут вечерний квест под названием "Притяжение Арктики". Участникам доступна архитектура залов в вечернее время, что позволяет взглянуть на коллекцию музея через призму необычного освещения. Подобные активности привлекают молодежную аудиторию, заинтересованную в иммерсивных форматах изучения истории.

Образовательная составляющая включает лекционный проект, который стартует с лекции о женских образах в живописи и графике. Историк Вадим Лихачев выступит с материалом о географии Сейдозера, дополняя этнографическую повестку недели. Общественные пространства, такие как "Вагон-книжник", предложат литературные квесты и интерактивные путешествия для любителей чтения.

Разнообразие площадок позволяет распределить поток посетителей между профильными библиотеками, музеями и концертными залами. Фольклорные ансамбли и народные коллективы выступят в различных точках региона, обеспечивая охват аудитории за пределами административного центра.