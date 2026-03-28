Система сломалась: Мурманская область побила антирекорд по неэффективным расходам бюджета

В Мурманской области по итогам 2025 года зафиксировали рост объема неэффективных бюджетных расходов, достигший 88,6 миллиона рублей. Этот показатель превысил данные предыдущего периода в четыре раза. В общей сложности специалисты провели 80 контрольных мероприятий, выявив более 680 различных финансовых упущений. В региональную казну по результатам проделанной работы удалось вернуть 6,2 миллиона рублей, а к административной ответственности привлекли виновных лиц, суммарно выплативших 166 тысяч рублей штрафов.

Итоги ревизии и нарушения в закупках

Специалисты Контрольно-счетной палаты Мурманской области представили отчет, где детально разобраны финансовые ошибки минувшего года. Основным проблемным звеном стала сфера государственных закупок, число нарушений в которой за отчетный период увеличилось в два раза. Объем финансовых претензий в этой области составил свыше 23 миллионов рублей.

Нарушения в процедурах торгов зачастую связаны с несоблюдением регламентов выбора поставщиков и некорректным обоснованием начальной цены контрактов. Подобные недочеты систематически приводят к потере бюджетных средств, которые предназначены для нужд региона. Статистика подтверждает, что административный контроль за соблюдением правил закупок остается приоритетным направлением для аудиторов.

Стоит отметить, что системный подход при проверках позволяет выявлять такие факты на ранних стадиях исполнения договоров. Однако количество выявленных нарушений в 680 эпизодов говорит о необходимости пересмотра подходов к планированию расходов в муниципальных образованиях и региональных ведомствах. Контрольно-счетная палата продолжает отслеживать целевое использование каждого рубля, выделенного на текущие нужды области.

Административные меры и работа над ошибками

В результате проведенных проверок правоохранительные и надзорные органы инициировали 18 административных производств против должностных лиц. Сумма штрафных санкций, взысканных с виновных, составила 166 тысяч рублей. Хотя эта цифра относительно невелика по сравнению с общим объемом неэффективных трат, меры воздействия носят дисциплинирующий характер.

"Аудит бюджетных потоков — не просто фиксация цифр, а инструмент принуждения к дисциплине. Рост числа нарушений при торгах требует усиления ответственности тех, кто подписывает контракты от лица государства. Возврат средств в казну после вмешательства аудиторов — лишь одна сторона процесса, гораздо важнее превентивные меры, исключающие подобные ошибки в будущем. Мы наблюдаем, что даже при снижении общего количества недочетов качество финансового планирования все еще вызывает вопросы у проверяющих органов". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Возврат 6,2 миллиона рублей в текущих условиях является показателем того, что не все активы можно восстановить в полном объеме после совершения транзакций. Процесс взыскания осложняется юридическими тонкостями исполнения уже закрытых контрактов. Тем не менее проверка каждого случая помогает установить цепочку ответственных за принятие ошибочных решений.

Динамика бюджетной дисциплины

Интересной деталью отчета является общее снижение выявленных недочетов на 4% по сравнению с 2024 годом. Кажется, что это прогресс в управлении, однако суммарный объем нецелевых трат значительно вырос. Такая статистика указывает на то, что ошибки становятся более дорогостоящими и масштабными, несмотря на уменьшение их количества.

Резкая разница в результативности взысканий свидетельствует о сложности текущей работы по возврату ресурсов. Вероятно, структура бюджетных трат претерпела значительные изменения, что затруднило возврат средств в региональный кошелек.

Региональным властям предстоит проанализировать причины низкой эффективности возврата активов и скорректировать внутренние механизмы контроля. Обеспечение прозрачности каждого этапа расходования средств остается главным вызовом для управленцев Мурманской области на ближайшее время. Контрольные мероприятия продолжатся, чтобы минимизировать риски подобных финансовых потерь в будущем.