Северное сияние
Северное сияние
© commons.wikimedia.org by Nimuel23 is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:30

Поездка за северным сиянием в Мурманск обернулась неожиданным открытием — фото врут

Холод в Мурманске ощущается ещё до выхода из самолёта, когда слова пилота о температуре за бортом звучат почти нереально. Мороз, тишина и темнота создают ощущение, что ты попал в другой мир, где привычные правила не работают. Здесь даже короткая прогулка превращается в испытание, а каждое действие требует подготовки. Об этом рассказала для Яндекс Путешествий Екатерина Качанова.

Первое столкновение с Арктикой

Зима на Кольском полуострове начинается прямо у трапа самолёта. Рейсы сюда нередко задерживаются из-за погоды, и это стоит учитывать заранее. Наш вылет перенесли на час, а обратный рейс — почти на полдня, что для Севера считается обычной ситуацией. Первые минуты в городе — это шок от холода, к которому невозможно подготовиться заранее, даже если за плечами опыт зимних поездок. Температура около -38 °C быстро даёт понять, что Арктика не про комфорт.

Охота за северным сиянием

Полярное сияние — главная причина, по которой туристы едут в Мурманск зимой. Однако ожидания часто расходятся с реальностью. Яркие зелёные волны, знакомые по фотографиям, — заслуга камеры, а не человеческого глаза. Вживую сияние выглядит иначе: как полупрозрачная дымка, переливающаяся бледными оттенками серого, белого и зелёного.

Мы выбрали организованный тур — десятки автобусов выезжают за город ночью и ждут природного чуда при морозе ниже -30 °C. Несколько часов на холоде принесли лишь лёгкую светлую пелену на небе, зато камера смартфона "увидела" насыщенные цвета.

"Природа Арктики непредсказуема", — отмечает автор / говорится в материале Яндекс Путешествий.

Среди участников тура были путешественники из Австралии и Китая, и именно китайских туристов здесь особенно много зимой — они целенаправленно приезжают за сиянием и нередко возвращаются с более яркими впечатлениями.

Териберка и зимнее море

Поездка в Териберку — отдельное приключение. Посёлок на берегу Баренцева моря стал известен после фильма "Левиафан", хотя местные жители относятся к этой славе без энтузиазма. Зимой сюда едут не за достопримечательностями, а за ощущением края земли.

Особый интерес вызывают морские прогулки "в поисках китов". Важно понимать: зимой вероятность увидеть китов минимальна, около одного процента. Несмотря на это, туры активно продают, иногда создавая иллюзию гарантированной встречи. Киты появляются здесь летом, но даже без них выход в море оставляет сильные впечатления. Ледяная вода, суровые пейзажи и чувство полной оторванности от цивилизации стоят того.

Ночёвку в Териберке зимой автор не рекомендует. Единственную дорогу из Мурманска часто закрывают из-за метелей и штормового ветра, поэтому лучше следить за обстановкой в специализированных чатах и возвращаться в город тем же днём.

Чем ещё заняться в морозы

Даже при экстремальных температурах в Мурманске хватает зимних развлечений. Популярны поездки на снегоходах по тундре, посещение атомного ледокола "Ленин", превращённого в музей, и знакомство с местной кухней. Морепродукты здесь — не экзотика, а часть повседневной жизни: свежая треска, крабы, мидии и морские ежи есть в меню многих ресторанов. Для простого зимнего веселья подойдут спуски на "ватрушках" на "Южном склоне".

Полярная ночь без иллюзий

Зимой Мурманск живёт в условиях полярной ночи. В декабре и январе солнце не поднимается над горизонтом, а светлое время суток ограничивается несколькими часами сумерек. В конце этого периода, с 11:00 до 14:00, город ненадолго погружается в сероватый дневной свет, а в январе отмечают Первый рассвет. В разгар зимы же сумерки могут длиться всего полчаса, и это важно учитывать при планировании поездки.

Поездка в Арктику зимой — это проверка на выносливость и гибкость планов. Морозы, отмены экскурсий и задержки рейсов здесь обычное дело. Но суровая красота Баренцева моря и редкие моменты встречи с северной природой делают этот опыт по-настоящему незабываемым.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

