Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сигнальная лента
Сигнальная лента
© commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:17

Выпил четыре литра пива — и взялся за нож: трагедия на улице Бородина потрясла Екатеринбург

В Екатеринбурге директор сетевого магазина признал вину в убийстве на Химмаше

В Екатеринбурге директор сетевого магазина, устроивший кровавую расправу в одной из квартир на Химмаше, признал свою вину. Как сообщили URA. RU в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина объяснил произошедшее злоупотреблением алкоголем.

Признание и ход следствия

"В настоящее время гражданин задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Будучи допрошенным, обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного", — сообщили в Следственном комитете.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как произошла трагедия

Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 ноября в квартире на улице Бородина в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. По данным полиции, 27-летний директор одного из сетевых магазинов, по имени Ярослав, распивал спиртное с компанией знакомых.

"В роковую ночь фигурант выпил около четырёх литров пива, после чего вместе с собутыльниками отправился за добавкой. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета"", — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Во время застолья мужчина внезапно набросился с ножом на своих спутников. 52-летняя Ольга, работавшая кассиром, погибла на месте. Ещё несколько человек получили ранения, но смогли вырваться и добежать до ближайшего магазина "Монетка", где попросили помощи.

Пока потерпевшие звали на помощь, вооружённый нападавший преследовал их, но вскоре был задержан прибывшими силовиками.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орнитолог Садыкова: в Екатеринбурге набирает популярность установка кормушек для птиц сегодня в 2:26
Новый зимний тренд в Екатеринбурге — кормушки на окнах: даже птицы стали ближе к людям

В Екатеринбурге набирает популярность тренд на птичьи кормушки. Орнитолог рассказала, где лучше их ставить и чем кормить пернатых, чтобы им не навредить.

Читать полностью » Житель Каменска-Уральского отсудил 5,9 тысячи рублей у фитнес-клуба за отсутствие горячей воды сегодня в 1:17
Фитнес по-уральски: после тренировки не смог принять душ — и заставил фитнес-клуб заплатить

Посетитель фитнес-зала Bright Fit из Каменска-Уральского выиграл суд, доказав, что отсутствие горячей воды нарушило его права. Компания заплатит компенсацию.

Читать полностью » Жительницу Каменска-Уральского обязали выплатить 180 тысяч рублей за клевету в соцсети сегодня в 0:36
Писала, что они "убийцы и мошенники" — теперь платит им компенсацию: интернет не забыл

Жительница Каменска-Уральского заплатила почти 180 тысяч рублей за ложные обвинения в соцсетях. Суд признал её комментарии клеветой против работников хостела.

Читать полностью » В Тюмени начали применять современный реагент сегодня в 0:15
Соль уходит в прошлое: Тюмень делает ставку на современный противогололедный состав

В Тюмени отказались от галита в пользу нового реагента «Бионорд». Эксперты считают: без чёткой уборки и достаточного финансирования «чуда» на дорогах ждать не стоит.

Читать полностью » Жительницу Серова осудили за обман бывшего возлюбленного под видом сбора денег на ребёнка вчера в 23:26
Она сказала, что родила от него: мужчина из Серова поверил — и попал в ловушку

В Серове женщина несколько лет выманивала деньги у бывшего, притворяясь матерью его ребёнка. Мужчина поверил — пока не решил познакомиться с «сыном».

Читать полностью » В Екатеринбурге до 2030 года снесут 370 металлических гаражей в санитарных зонах вчера в 22:28
Металл идёт под ковш: старые гаражи в Екатеринбурге сносят один за другим — вот где начнут первыми

В Екатеринбурге начнётся снос сотен старых металлических гаражей. Узнайте, кто займётся демонтажем, как уведомляют владельцев и что ждёт бесхозные постройки.

Читать полностью » В Свердловской области создадут группу по борьбе с инвазивными растениями вчера в 21:59
Пылающие поля и ожоги у фермеров — почему власти срочно собирают комитет по экологии

Депутаты Свердловской области решили усилить борьбу с борщевиком и другими опасными растениями. Узнайте, какие полномочия теперь получит Минприроды региона.

Читать полностью » В Тюменской области приостановлены поставки продукции с птицефабрики из-за вспышки птичьего гриппа вчера в 10:36
Начнут жечь кур: в Тюменской области выявили опасное заболевание

В Тюменской области на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Поставки продукции приостановлены, а зараженная птица уничтожается по ночам для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Эдита Пьеха живёт под Санкт-Петербургом и чувствует себя стабильно — Илона Броневицкая
Наука
Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней
Красота и здоровье
Врач-гигиенист Гришина: постоянный стресс может привести к микротрещинам эмали
Спорт и фитнес
Я тоже ел фастфуд каждый день — пока не понял, что происходит с телом
Питомцы
Экзотические питомцы требуют особых условий и знаний — ветеринары
Авто и мото
Сентябрьские цены казались нормой, но октябрь всё перевернул: что будет дальше
Еда
Крабовый салат с кукурузой и рисом получается сытным — шеф-повар
Туризм
Пхукет и Паттайя – самые популярные курорты для первого путешествия в Таиланд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet