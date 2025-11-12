Выпил четыре литра пива — и взялся за нож: трагедия на улице Бородина потрясла Екатеринбург

В Екатеринбурге директор сетевого магазина, устроивший кровавую расправу в одной из квартир на Химмаше, признал свою вину. Как сообщили URA. RU в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина объяснил произошедшее злоупотреблением алкоголем.

Признание и ход следствия

"В настоящее время гражданин задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Будучи допрошенным, обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного", — сообщили в Следственном комитете.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как произошла трагедия

Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 ноября в квартире на улице Бородина в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. По данным полиции, 27-летний директор одного из сетевых магазинов, по имени Ярослав, распивал спиртное с компанией знакомых.

"В роковую ночь фигурант выпил около четырёх литров пива, после чего вместе с собутыльниками отправился за добавкой. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета"", — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Во время застолья мужчина внезапно набросился с ножом на своих спутников. 52-летняя Ольга, работавшая кассиром, погибла на месте. Ещё несколько человек получили ранения, но смогли вырваться и добежать до ближайшего магазина "Монетка", где попросили помощи.

Пока потерпевшие звали на помощь, вооружённый нападавший преследовал их, но вскоре был задержан прибывшими силовиками.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.