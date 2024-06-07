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Мурашко: Почти у всех граждан РФ сформировался иммунитет к COVID-19
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:17

Мурашко: Почти у всех граждан РФ сформировался иммунитет к COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Интерфаксу" рассказал о формировании иммунитета к коронавирусу среди граждан России.

По словам министра, почти у всех россиян сформировался иммунитет к коронавирусу.

В настоящее время, как сообщает Мурашко, в России более 82 тысяч заболеваний COVID-19.

Фото: rais.tatarstan.ru/Михаил Фролов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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