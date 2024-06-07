Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Интерфаксу" рассказал о формировании иммунитета к коронавирусу среди граждан России.
По словам министра, почти у всех россиян сформировался иммунитет к коронавирусу.
В настоящее время, как сообщает Мурашко, в России более 82 тысяч заболеваний COVID-19.
Фото: rais.tatarstan.ru/Михаил Фролов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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