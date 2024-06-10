В случае срочной необходимости или опасности недостатка медицинских препаратов в стране, прилагаются меры по их быстрому допуску в торговые точки. Сроки доставки никак не влияют на качество продукции, сообщил в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко рассказал, что когда в стране появляется опасность нехватки какого-то важного лекарственного средства, то задействуются все силы, чтобы заполучить его на российский рынок. В большинстве случаев всё внимание сконцентрировано на медицинском препарате дженерик, имеющий в своей основе такое же количество и качество действующего материала, что и в оригинальном медикаменте. Важны для российского рынка и биоаналоги, которые представляют собой биологическое средство, выступающее в качестве практически тождественного варианта оригинального препарата. Они изготавливаются иной организацией.

Министр здравоохранения также заявил, что медикаменты, которые стали недавним нововведением и относятся к новаторским, также будут быстрее появляться в России. Так будет происходить по причине задействования в процессе изготовления передовых технологий, способных помочь больным.

Однако правила организации клинических исследований остаются прежними, а к наполнению данных подлинных документов относятся всё с той же ответственностью. Михаил Мурашко уверяет, что после появления на российском рынке медицинского препарата он всё равно проверяется по всем необходимым критериям. По этой причине нет смысла переживать из-за качества лекарства.

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