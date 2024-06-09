На данный момент количество больных тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19 достигло 80 тысяч. Данные сообщил глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
В наши дни количество инфицированных острой респираторной инфекцией COVID-19 уже почти достигло 100 тысяч заболевших. По словам Михаила Мурашко, из 80 тысяч больных одна четвёртая от этого числа уже наблюдается в больнице и проходит необходимое лечение. Он добавил, что в случае новой эпидемиологической вспышки будут предприняты государственные и общественные действия социально-экономического характера по оказанию медицинской помощи, предупреждению инфекции, увеличению уровня здоровья населения. По словам Михаила Мурашко, в России готовы к непредвиденной ситуации.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала симптомы штамма коронавируса FLiRT. По её данным, новая группа вирусов FLiRT и одновременно ещё один подвид "Омикрона" очень похож на кишечные заболевания. Анна Попова сразу предупредила о необходимости обращаться к специалистам, ведь два вируса вполне вероятно перепутать. Она добавила, что на сегодняшний день в России существует необходимое лекарство от этого недуга, которое оказывает действенную помощь. Эксперт отметила, что появившийся FLiRT не ведёт к большим осложнениям и болезнь не протекает с трудностями. Однако он более инфекционный, из-за чего количество больных становится всё больше.
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