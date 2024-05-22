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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:28

Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева

"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.

Мир

Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США

Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.

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Марьясов: США воспринимают проблемы других стран

Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"

По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".

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Общество

Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди

Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди

Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".

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Автоэксперт Зенкевич: новая

Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"

Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.

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Новости