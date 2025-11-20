Свердловская область на грани холодов: четыре муниципалитета оказались не готовы к зиме

Свердловская область столкнулась с проблемами при подготовке к отопительному сезону в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале. Несмотря на положительные итоги общей подготовки, некоторые муниципалитеты не успели пройти необходимую аттестацию и не получили паспорта готовности.

Четыре муниципалитета не прошли подготовку

В этом году в отопительный сезон вошли 83 из 87 муниципалитетов региона, что значительно лучше, чем годом ранее, когда паспорта готовности получили только 54 муниципалитета. Однако среди проблемных остались четыре муниципалитета: Алапаевский район, Дегтярск, Кленовское сельское поселение и Верхняя Тура.

Проблемы в Верхней Туре: недобросовестность подрядчика

Особое внимание стоит уделить ситуации в Верхней Туре. Несмотря на то, что здесь обновление инженерных сетей составило 70%, местные власти так и не получили паспорт готовности. Причиной стало недобросовестное выполнение обязательств концессионером, с которым в настоящее время планируется расторгнуть договор. Этот случай подчеркивает важность надлежащего контроля за выполнением работ и соблюдением условий соглашений.

Властям предстоит решить возникшие проблемы в оставшихся муниципалитетах и обеспечить их подготовку к зиме в ближайшее время. Решение ситуации с концессионером в Верхней Туре также требует дополнительного внимания, чтобы избежать подобных случаев в будущем.