Заброшенный поселок в России
Заброшенный поселок в России
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:17

Трубы не будет, и помощи тоже: "Рабочий посёлок" застрял в юридическом тупике

Власти Тюмени не смогут оформить дома "Рабочего поселка" в муниципальную собственность — URA.RU

Жители тюменского "Рабочего поселка", которые жалуются на отсутствие водопровода и канализации, не могут рассчитывать на передачу их домов в муниципальную собственность. Как сообщили URA. RU в мэрии, этому мешают судебные решения, вынесенные после споров между администрацией и производственным кооперативом "Нейча", которому принадлежала земля под поселком.

Почему мэрия не может оформить дома

"В 2011–2014 годах предпринимались меры по признанию жилых помещений в "Рабочем поселке" бесхозяйными, чтобы оформить их в муниципальную собственность. На часть объектов право было признано, но впоследствии ООО "Нейча", которому участок предоставили в бессрочное пользование, подало возражения. В результате суд отменил ранее принятые решения и оставил без рассмотрения остальные иски из-за спора о праве", — пояснили в администрации города.

Из-за этого мэрия больше не может обратиться в суд повторно, а других правовых оснований, чтобы взять жильё на баланс, сейчас нет.

Как всё началось

Землю в "Рабочем поселке" передали кооперативу "Нейча" ещё в 1992 году. Организация планировала снести аварийное жильё и построить на этом месте свою базу. Однако расселение жителей остановили из-за отсутствия средств. С тех пор жители вынуждены жить в условиях без центральных коммуникаций.

Что ждёт жителей

Сегодня жители поселка продолжают жаловаться на отсутствие канализации и водопровода. В мэрии пояснили, что воду в дома можно провести заключив индивидуальные договоры с "Тюмень Водоканал".
Однако на участие в программах комплексного развития территорий (КРТ) рассчитывать не приходится — включать этот район в ближайшие планы не планируется.

