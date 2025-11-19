Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владивосток
Владивосток
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:01

Эпоха прямых выборов окончательно ушла: Владивосток переходит на новую модель назначения мэра

Во Владивостоке утвердили новый порядок избрания мэра — губернатор Кожемяко

Изменение порядка избрания мэра Владивостока стало одной из самых заметных точек муниципальной реформы в Приморском крае. Новая модель запускается с 2026 года и полностью меняет процесс формирования городской власти, который оставался неизменным больше десятилетия.

Новый механизм выбора главы города

Реформа закреплена в обновленном Уставе Владивостока. По утвержденной системе губернатор Олег Кожемяко будет вносить в городскую думу две кандидатуры, а депутаты — открытым голосованием определять будущего мэра. Срок полномочий, как и прежде, составит пять лет. В тексте подчеркивается, что новая схема приходит на смену прежнему порядку, когда кандидаты отбирались конкурсной комиссией.

Предполагается, что выборы 2026 года станут первыми, где применят обновленный механизм. Источник напоминает, что ранее глава региона не играл подобной прямой роли в процедуре. Теперь именно он предложит финальный список претендентов, и прогнозы аналитиков уже называют среди возможных кандидатов действующего руководителя города Константина Шестакова.

Политические и общественные структуры тоже участвуют

Система допускает участие в процессе не только органов власти. Политические партии, представленные в Госдуме и Заксобрании края, сохраняют право вносить свои предложения губернатору. Такой же возможностью обладают и профильные общественные организации. Модель формирует более жестко структурированный, но при этом многоуровневый порядок отбора, где разные группы могут влиять на начальный этап формирования списка.

Последние прямые выборы мэра состоялись еще в 2013 году, и с тех пор город перешел на косвенную модель. Реформа 2026 года продолжает логику региональных изменений, которые краевой парламент утвердил для всех муниципалитетов Приморья.

Роль Владивостока в реформе

Столица Приморья стала одним из ключевых муниципалитетов, где апробация новой системы имеет стратегическое значение. Формирование руководства города через процедуру открытого голосования депутатами подчеркивает переход к более централизованной модели управления. Такая конструкция, по замыслу реформы, должна обеспечить устойчивость кадровой политики и синхронизацию муниципальных решений с региональным уровнем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Группа ВСУ сдалась после обнаружения снайперами из Якутии — агентство РИА Новости вчера в 11:34
Под прицелом и без пути к отходу: бойцы объявили о сдаче, чтобы избежать гибели

Украинский военнослужащий Антон Чернявский рассказал, как его группа добровольно сложила оружие перед снайперами из Якутии в районе Покровского. Военные поняли, что шансов на отход нет, и решили сдаться, подняв руки и бросив оружие.

Читать полностью » Геолога после схода лавины перевели из реанимации — врачи Камчатки вчера в 9:34
Смертельная лавина не оставляла шансов — но мужчина выжил и уже восстанавливается

На Камчатке врачи спасли геолога, который провёл почти сутки под снегом после схода лавины. Мужчину перевели из реанимации, и теперь его жизни ничего не угрожает.

Читать полностью » Беспилотники запустили регулярные грузовые рейсы в Якутии — правительство Якутии вчера в 7:34
Когда дороги закрыты, а лёд не выдерживает: дроны становятся спасением для отдалённых поселков

В Якутии стартовал второй этап проекта "Воздушная переправа" — регулярные грузовые перевозки дронами в период ледостава. Беспилотники стали единственным способом доставки между Якутском и Нижним Бестяхом.

Читать полностью » Ураганный ветер до 35 м/с остановил восемь автобусных маршрутов — правительство Сахалинской области вчера в 5:34
Шторм обрушился на остров: паромы встали, автобусы отменены, снег бьёт рекорды

На Сахалине из-за мощного циклона закрыли паромную переправу, перекрыли дороги и остановили автобусные маршруты. Осадки превысили месячную норму, а спасатели предупреждают о новых метелях.

Читать полностью » Покупатели сохранили квартиру, оплачённую ипотекой и маткапиталом — Верховный суд Якутии вчера в 3:34
Семья едва не лишилась квартиры после покупки: неожиданное решение суда спасло жильё

Верховный суд Якутии поставил точку в громком споре о квартире: покупатели отстояли своё право на жильё, несмотря на попытки продавца признать сделку недействительной. Семья уверена, что их победа может стать важным прецедентом для всей страны.

Читать полностью » Росавиация: В ЕАО готовят дорожную карту проекта строительства аэропорта 17.11.2025 в 23:07
Маршрут на будущее проложен: создаётся рабочая группа для старта авиапроекта в Биробиджане

ЕАО готовится к строительству международного аэропорта: Росавиация формирует рабочую группу и дорожную карту, а регион рассчитывает на рост туристического потока.

Читать полностью » В Приморье завершили акселератор и подготовили 60 креативных проектов 17.11.2025 в 17:53
Дальний Восток выходит на новый уровень: к запуску готовы десятки креативных проектов

В Приморье завершился акселератор «Архитекторы будущего»: участники представили десятки готовых проектов, которым предстоит выход на рынок при поддержке региона.

Читать полностью » Жительница Приморья инсценировала беременность и обманула моряка на 1,4 млн рублей 14.11.2025 в 20:54
Семья, которой не было: жительница Приморья построила целый мир из обмана и забрала у моряка миллионы

Жительница Приморья почти год поддерживала фиктивную беременность, обманув моряка на крупную сумму и имущество, прежде чем суд разобрал её действия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
С приходом холодов крысы начали портить проводку и салоны автомобилей — данные автовладельцев
ЦФО
Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч
Садоводство
Вода после варки яиц усиливает рост крассулы
СФО
В Югре Росстат зафиксировал рост стоимости фитнес-абонементов
Еда
Добавила в свёклу орешки — и получила блюдо, достойное ресторана
ЦФО
В Москве маркетплейсы зафиксировали рост спроса на ретроигрушки — Агентство Москва
Еда
Блогер Чэнь Си оценил кофе с молотыми тараканами в пекинском кафе
Туризм
Ввоз свинины в Дубай строго запрещён и ведёт к конфискации — путешественница Лисейкина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet