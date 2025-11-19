Эпоха прямых выборов окончательно ушла: Владивосток переходит на новую модель назначения мэра

Изменение порядка избрания мэра Владивостока стало одной из самых заметных точек муниципальной реформы в Приморском крае. Новая модель запускается с 2026 года и полностью меняет процесс формирования городской власти, который оставался неизменным больше десятилетия.

Новый механизм выбора главы города

Реформа закреплена в обновленном Уставе Владивостока. По утвержденной системе губернатор Олег Кожемяко будет вносить в городскую думу две кандидатуры, а депутаты — открытым голосованием определять будущего мэра. Срок полномочий, как и прежде, составит пять лет. В тексте подчеркивается, что новая схема приходит на смену прежнему порядку, когда кандидаты отбирались конкурсной комиссией.

Предполагается, что выборы 2026 года станут первыми, где применят обновленный механизм. Источник напоминает, что ранее глава региона не играл подобной прямой роли в процедуре. Теперь именно он предложит финальный список претендентов, и прогнозы аналитиков уже называют среди возможных кандидатов действующего руководителя города Константина Шестакова.

Политические и общественные структуры тоже участвуют

Система допускает участие в процессе не только органов власти. Политические партии, представленные в Госдуме и Заксобрании края, сохраняют право вносить свои предложения губернатору. Такой же возможностью обладают и профильные общественные организации. Модель формирует более жестко структурированный, но при этом многоуровневый порядок отбора, где разные группы могут влиять на начальный этап формирования списка.

Последние прямые выборы мэра состоялись еще в 2013 году, и с тех пор город перешел на косвенную модель. Реформа 2026 года продолжает логику региональных изменений, которые краевой парламент утвердил для всех муниципалитетов Приморья.

Роль Владивостока в реформе

Столица Приморья стала одним из ключевых муниципалитетов, где апробация новой системы имеет стратегическое значение. Формирование руководства города через процедуру открытого голосования депутатами подчеркивает переход к более централизованной модели управления. Такая конструкция, по замыслу реформы, должна обеспечить устойчивость кадровой политики и синхронизацию муниципальных решений с региональным уровнем.