Михаил Волков Опубликована сегодня в 11:31

Свет пропадает на часы и сутки: жильцам муниципального дома подсказали, как заставить УК чинить сети

Постоянные отключения электричества в муниципальном доме — это не просто бытовое неудобство, а признак системной проблемы, которую нельзя решать только аварийными выездами. Когда свет пропадает на часы или даже сутки, становится ясно: электросети нуждаются в полноценном ремонте, а не в временных "заплатках". Жильцы в такой ситуации вправе требовать нормальных условий проживания, даже если дом принадлежит муниципалитету. Об этом рассказал юрист Андрей Корнилов.

Кто отвечает за электросети в муниципальном доме

Несмотря на то что собственником квартир является муниципалитет, именно жильцы считаются законными пользователями помещений и вправе добиваться устранения проблем. За состояние внутридомовых электросетей в многоквартирном доме отвечает управляющая компания. В её обязанности входит обслуживание сетей, устранение неисправностей, текущий ремонт и организация необходимых работ.

Для жителей это означает одно: все обращения по поводу отключений электроэнергии нужно направлять в управляющую компанию. УК обязана принять заявку, зафиксировать перерыв в электроснабжении и оформить соответствующие документы. Даже если авария произошла за пределами дома и связана с ресурсоснабжающей организацией, именно управляющая компания должна передать информацию и проконтролировать устранение проблемы.

При этом существует разделение по объёму работ. Текущий ремонт электросетей выполняется за счёт платы за содержание жилья. Если же требуется замена или серьёзная модернизация сетей, к процессу подключается муниципалитет как собственник. Но инициатором и "двигателем" этого процесса всё равно остаётся УК, которая должна обследовать сети и подтвердить, что текущими мерами проблему не решить.

Как правильно зафиксировать отключения

Аварийные выезды устраняют последствия, но не обязывают искать причину. Чтобы добиться ремонта, важно документально зафиксировать каждый случай отключения. В момент пропажи электричества необходимо сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК или РСО, указанную в квитанциях. Диспетчер обязан зарегистрировать заявку, назвать её номер и время обращения, а также назначить проверку.

Дополнительно стоит сохранить любые подтверждения обращения: записи звонков, скриншоты, детализацию. Время начала и окончания отключения фиксируют с помощью фото, видео или показаний бытовых приборов. При массовых отключениях полезно составить таблицу по квартирам с подписями соседей.

Важно добиваться оформления акта. Его должен составить представитель УК или исполнитель услуги. Если этого не произошло, акт можно оформить самостоятельно, указав все обстоятельства и подписи минимум двух жильцов. При повреждении техники или порче продуктов ущерб фиксируется отдельно — эти документы понадобятся для компенсации.

Куда жаловаться и в какой последовательности

Первый шаг — коллективная претензия в управляющую компанию. В ней жильцы вправе потребовать обследовать электросети, указать причины отключений, определить перечень работ и сроки, а также сделать перерасчёт платы за периоды превышения допустимых перерывов. Ответ должны дать в установленный срок.

Если УК ограничивается формальной отпиской или указывает на необходимость работ вне текущего ремонта, следующим адресатом становится администрация — собственник муниципального жилья. К обращению прикладывают ответы УК и требуют организовать и профинансировать ремонт.

При отсутствии реакции стоит обращаться в жилищную инспекцию. Она вправе провести проверку, выдать предписание и привлечь виновных к ответственности. Если и это не даёт результата, подключается прокуратура, которая может потребовать устранить нарушения или обратиться в суд в интересах жильцов.

Судебное разбирательство — крайняя мера. Обычно ответчиком выступает управляющая компания, а муниципалитет привлекают, если подтверждена необходимость масштабных работ. Коллективный иск повышает шансы на результат и позволяет требовать не только ремонта, но и компенсаций.

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

