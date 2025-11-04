Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом
Дефицит бюджета города Кургана на 2025 год вырос почти вдвое и превысил 1,06 миллиарда рублей. Изменения были утверждены депутатами городской думы после внесения поправок в главный финансовый документ, принятый в декабре 2024 года.
Основные параметры бюджета
Согласно решению Курганской городской думы:
"Доходы увеличены с 15,28 млрд руб. до 18,06 млрд руб. (+2,77 млрд руб.). Расходы увеличены с 15,87 млрд руб. до 19,12 млрд руб. (+3,25 млрд руб.). Дефицит вырос с 590,8 млн руб. до 1 063,5 млн руб.".
Таким образом, расходы бюджета растут быстрее, чем доходы, что и привело к увеличению дефицита почти на 473 миллиона рублей.
За счёт чего выросли доходы
Доходная часть бюджета увеличилась благодаря:
-
росту безвозмездных поступлений - с 9,37 млрд до 11,50 млрд рублей;
-
увеличению налоговых и неналоговых доходов - с 5,91 млрд до 6,56 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что дополнительное финансирование в основном поступило из областного и федерального бюджетов в виде субсидий и дотаций.
Куда направят дополнительные расходы
Основные ассигнования будут направлены на социальные и инфраструктурные проекты. В частности:
-
на жилищно-коммунальное хозяйство - увеличение с 2,63 до 3,56 млрд рублей;
-
на национальную экономику - с 1,71 до 2,54 млрд рублей;
-
на образование - с 8,09 до 8,80 млрд рублей.
Кроме того, вырастут расходы на капитальное строительство, социальную политику и общегосударственные нужды. По словам представителей администрации, эти меры направлены на стабилизацию городской экономики и улучшение качества жизни жителей Кургана.
