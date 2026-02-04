Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кот породы манчкин
© pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 9:38

Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры

Кошка с короткими лапами легко вызывает улыбку, но за внешней мультяшностью манчкина скрывается куда более сложная история. Эта порода давно стала предметом споров среди заводчиков, ветеринаров и фелинологических организаций. Одни считают манчкина очаровательным компаньоном, другие — результатом сомнительной селекции. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Манчкин: кто он на самом деле

Манчкин — это кошка среднего размера с необычно короткими лапами, которые являются следствием естественной генетической мутации. При этом по всем остальным параметрам он близок к обычной домашней кошке. Его вес колеблется в пределах 3,5-5 кг, рост в холке составляет около 22 см, а продолжительность жизни нередко достигает 15-20 лет. Порода бывает как короткошерстной, так и длинношерстной, при этом допустимы практически все окрасы.

Характер у манчкина живой и контактный. Эти кошки любознательны, ласковы, быстро привязываются к человеку и стараются участвовать в повседневной жизни семьи. Даже в спокойные периоды важно обращать внимание на интерес к движению и играм, поскольку изменение активности нередко отражает особенности поведения кошек.

История появления и признание породы

История манчкина началась в 1983 году в США, когда в Луизиане была найдена кошка с короткими лапами по кличке Ежевика. Она стала отправной точкой для формирования новой породы. Подобные кошки встречались и раньше — в Англии, США и даже в СССР, где их называли "кошками-кенгуру" за характерную позу сидя.

Название "манчкин" появилось благодаря отсылке к фильму "Волшебник страны Оз". В 1991 году породу впервые представили широкой публике в Нью-Йорке, а в 1995 году она получила признание TICA и LOOF. При этом часть международных организаций до сих пор отказывается признавать манчкина, считая мутацию спорной.

Внешность и особенности движения

Тело манчкина вытянутое, прямоугольное, с хорошо развитой мускулатурой. Голова имеет мягкие очертания, уши среднего размера, глаза миндалевидные. Короткие лапы остаются главной особенностью породы, но они не мешают кошке активно передвигаться и играть.

Походка манчкина часто кажется забавной, однако за ней стоит хорошая координация и гибкий позвоночник. Эти кошки умеют находить альтернативные способы забраться на высоту, используя мебель как промежуточные опоры.

Условия содержания и уход

Манчкин хорошо адаптируется к жизни в квартире и не нуждается в свободном выгуле. Наоборот, содержание в доме снижает риски травм и нежелательных контактов. Он спокойно уживается с другими животными и детьми при корректном знакомстве.

Уход за шерстью зависит от ее длины, но в целом не отличается от стандартного. Особое внимание уделяют гигиене и режиму питья: достаточное потребление воды поддерживает здоровье почек и мочевыделительной системы, поэтому владельцы часто используют миски или фонтанчики для улучшения водного баланса.

Здоровье и питание

Специфических заболеваний, характерных именно для манчкинов, не выявлено. Порода не склонна к проблемам позвоночника, а доступный генетический тест касается прогрессирующей атрофии сетчатки.

В питании важно избегать перекорма, поскольку лишний вес особенно нежелателен для кошек с короткими лапами. Предпочтение отдается рациону с высоким содержанием животного белка и умеренным количеством углеводов.

Манчкин остается одной из самых обсуждаемых пород кошек, сочетая необычную внешность, активный характер и хорошую продолжительность жизни. Именно это делает его одновременно объектом споров и любимцем владельцев, ценящих индивидуальность и контакт с питомцем.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

