Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

Делала Super Squat неделю — не ожидала, что ноги станут такими

Упражнение Super Squat укрепляет бёдра и руки — тренер Кира Стоукс назвала его базовым для тонуса тела

Необязательно проводить часы в спортзале, чтобы тело стало подтянутым и сильным. Тренер Reebok Sports Club из Нью-Йорка Кира Стоукс разработала серию движений, которые объединяют сразу несколько задач: укрепление мышц, повышение тонуса и ускорение обмена веществ. Каждое упражнение прорабатывает несколько групп мышц, а значит, тренировка становится максимально эффективной.

Базовые принципы тренировки

Эта программа рассчитана на работу с собственным весом и небольшим спортивным инвентарём — резинкой, гантелями и фитболом. Главное — выполнять движения медленно, с контролем, удерживая мышцы в напряжении. Повторяйте каждое упражнение по 15 раз, делайте 2-3 круга, и уже через пару недель почувствуете, как тело становится сильнее.

Советы шаг за шагом

1. Тримминг-тэп (Trimming Tap)

Это движение активирует ягодицы и бёдра. Встаньте, ноги на ширине бёдер, резинка на лодыжках. Сделайте присед, руки — у груди. Правой пяткой коснитесь пола спереди, затем сбоку и сзади, возвращаясь в центр после каждого касания. Повторите 15 раз и поменяйте ногу. Простое, но эффективное упражнение для нижней части тела.

2. Супер-присед (Super Squat)

Прорабатывает руки, ягодицы и внутреннюю поверхность бёдер. Встаньте широко, носки под углом 45 градусов, в руках гантели. Приседайте, наклоняйтесь вперёд, сохраняя спину прямой, затем возвращайтесь в присед. Поднимаясь, согните руки к плечам и выжмите гантели вверх. Это сочетает силовую и кардио-нагрузку.

3. Талия мечты (Waist Whittler)

Из положения боковой планки поднимайте колено к груди, а локоть — к нему. Работают мышцы кора и косые мышцы живота. Контролируйте дыхание и не проваливайтесь в плечо. После 15 повторов поменяйте сторону.

4. Лёгкий выпад (Get-Lean Lunge)

Отличное движение для ног и плеч. Используйте фитбол, прижав его к стене спиной. С гантелью в правой руке делайте выпад левой ногой вперёд, одновременно сгибая руку. Удерживайте равновесие и чувствуйте, как включаются ягодицы и бедра.

5. Вечерняя стройность (Saturday Night Slimmer)

Поставьте правую ногу впереди, левую — на носок. Гантель в левой руке. Опускайтесь к правой ноге, касаясь её рукой, затем поднимайтесь, разворачивая корпус и поднимая вес по диагонали вверх. Это упражнение активирует всё тело — от икр до плеч.

6. Скручивание и удар (Crunch and Punch)

Сядьте на фитбол, держа гантели. Медленно поднимайтесь корпусом, одновременно выполняя поочерёдные удары вперёд. Работают пресс, руки и плечи. Делайте по три подхода по 15 повторов, не торопясь — важна техника.

7. Твист для тонуса (Toning Twist)

С глубокого приседа выносите вес от бедра вверх по диагонали. Движение напоминает скручивание, при этом задействуются руки, пресс, ягодицы и бёдра. Меняйте стороны после каждого подхода. Это упражнение отлично подходит для финиша тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать движения быстро, без контроля.
    Последствие: теряется техника, растёт риск травм.
    Альтернатива: использовать таймер и двигаться в медленном ритме, концентрируясь на ощущениях.

  • Ошибка: забывать о дыхании.
    Последствие: повышается давление, падает выносливость.
    Альтернатива: выдох — на усилии, вдох — в момент расслабления.

  • Ошибка: использовать слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: нарушается амплитуда движений.
    Альтернатива: начинать с веса до 2 кг и постепенно увеличивать нагрузку.

А что если тренироваться дома?

Для домашних условий эта программа подходит идеально. Можно заменить гантели бутылками с водой, а резинку — обычным эластичным бинтом. Главное — соблюдать технику и контролировать дыхание. Даже без фитнес-зала тело отреагирует на такую нагрузку.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Задействует сразу несколько мышечных групп.

  • Экономит время: тренировка занимает менее 30 минут.

  • Повышает общий тонус и улучшает осанку.

Минусы:

  • Требует внимания к технике.

  • При проблемах с коленями или спиной нужно снизить амплитуду.

FAQ

Как часто выполнять эти упражнения?
2-3 раза в неделю достаточно для видимого результата уже через месяц.
Можно ли делать без оборудования?
Да, но с утяжелением эффект проявится быстрее — подойдут лёгкие гантели или бутылки.
Что лучше — фитбол или коврик?
Фитбол даёт нестабильность и усиливает работу кора, но можно обойтись и обычным ковриком.

Мифы и правда

  • Миф: приседы делают ноги массивными.
    Правда: при умеренной нагрузке мышцы становятся подтянутыми, не увеличиваясь в объёме.
  • Миф: если не потеешь, тренировка не работает.
    Правда: эффективность зависит от техники и вовлечения мышц, а не от пота.
  • Миф: гантели "перекачивают" руки.
    Правда: при лёгком весе формируется тонус, а не объём.

3 интересных факта

  1. Упражнения, включающие сразу несколько суставов, ускоряют метаболизм на 20%.

  2. Работа с фитболом активирует мелкие стабилизирующие мышцы, что делает осанку ровнее.

  3. При регулярных занятиях уровень эндорфинов увеличивается вдвое — это естественный способ поднять настроение.

Исторический контекст

Тренировки в формате full body появились в США в 1980-х, когда фитнес-культура стала массовой. С тех пор концепция "мультизадачного" подхода к телу остаётся одной из самых эффективных. Программы вроде этой позволяют совместить кардио, силовую и функциональную нагрузку без сложного оборудования.

