Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стареющая кожа рук крупным планом
Стареющая кожа рук крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:40

Знаете два языка — живёте дольше: учёные доказали, что многоязычие обманывает старение

Многоязычные люди реже сталкиваются с ускоренным старением — Мэй

Идея о том, что знание нескольких языков делает человека более гибким и открытым миру, давно известна. Но новое крупное исследование европейских учёных выводит эту мысль на другой уровень: многоязычие может снижать риск ускоренного старения. Анализ десятков тысяч пожилых людей показал, что владение несколькими языками связано с более молодым состоянием организма и замедленным снижением когнитивных функций. Эти данные создают основу для обновления стратегий общественного здоровья, особенно в странах со стареющими демографическими структурами.

Что показало исследование и почему это важно

Работа, опубликованная в журнале Nature Aging, объединила данные 86 149 человек от 51 до 90 лет из 27 европейских стран. Результат оказался весьма внушительным: моноязычные участники почти вдвое чаще демонстрировали признаки ускоренного старения, тогда как среди многоязычных этот показатель был существенно ниже. Исследователи подчёркивают — эффект сохраняется даже после исключения влияния других факторов: здоровья, уровня активности, возраста, среды и социальных особенностей региона.

"Хотя мы не можем определить точные цифры, мы знаем, что 50-75 процентов населения мира говорит более чем на одном языке… Поэтому эти результаты о положительном когнитивном и оздоровительном эффекте двуязычия и многоязычия… могут оказаться для них сюрпризом", — прокомментировал лингвист Стивен Мэй.

Гипотеза о том, что многоязычие поддерживает "молодость мозга", базируется на идее неврологической гибкости: регулярное переключение между языками формирует устойчивые нейронные связи, стимулирует память и улучшает способность к анализу информации.

Почему многоязычие работает как нейротренажёр

Когда человек владеет двумя или более языками, он постоянно активирует разные зоны мозга — даже если делает это неосознанно. Механизмы, поддерживающие речевую активность, связаны с системами внимания, рабочей памяти и контроля. Когнитивная нагрузка от подобной деятельности сравнима с эффектом "умственной зарядки", полезной на протяжении всей жизни.

Сравним многоязычие с другими полезными привычками пожилого возраста — регулярными прогулками, насыщенным питанием, социальной активностью. Они работают на одном уровне: стимулируют мозг, создают устойчивые связи, поддерживают позитивный эмоциональный фон. Разница в том, что языковая практика доступна практически каждому, не требует оборудования и может продолжаться десятилетиями.

Таблица сравнения: моноязычие против многоязычия

Параметр Моноязычные Многоязычные
Риск ускоренного старения высокий снижен в среднем вдвое
Неврологическая гибкость ограниченная высокая
Когнитивный резерв низкий укреплённый
Социальная активность варьируется часто выше
Адаптивность и скорость реакции иногда снижена поддерживается дольше

Как практиковать языки эффективно: пошаговые советы

  1. Минимум 10-15 минут в день. Короткие регулярные занятия эффективнее долгих и редких.

  2. Использование приложений. Duolingo, LingQ, Memrise — инструменты для системных привычек.

  3. Просмотр фильмов с субтитрами. Повышает восприятие речи и развивает слуховую память.

  4. Чтение простых текстов. Книги уровня A1-B1 отлично стимулируют словарный запас.

  5. Разговоры с носителями. Платформы вроде Tandem или iTalki помогут в практической речи.

  6. Переключение языков в быту. Мысленные комментарии, списки дел и маршруты на втором языке создают эффект погружения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: изучать язык только в молодости.
    Последствие: когнитивные бонусы снижаются.
    Альтернатива: начинать в любом возрасте, даже после 60.
  • Ошибка: использовать язык редко.
    Последствие: отсутствие эффекта нейростимуляции.
    Альтернатива: ежедневная практика даже в минимальном объёме.
  • Ошибка: считать, что нужен идеальный уровень.
    Последствие: отказ от занятий.
    Альтернатива: достаточно базового владения для пользы мозгу.

А что если изучать три-четыре языка?

Исследование показало: чем больше языков, тем сильнее эффект. Участники, владеющие тремя и более языками, демонстрируют самую низкую вероятность ускоренного старения. Но важно помнить: дело не в количестве, а в регулярном использовании. Даже двух языков достаточно, чтобы мозг сохранял гибкость и устойчивость к возрастным изменениям.

Плюсы и минусы многоязычия для здоровья

Плюсы Минусы
укрепление когнитивного резерва требует регулярности
снижение риска ускоренного старения возможны периоды перегрузки
повышение социальной активности необходимость дисциплины
улучшение памяти и внимания результаты проявляются не сразу

FAQ

С какого возраста лучше начинать?
В любом. Даже в пожилом возрасте мозг формирует новые связи.

Нужен ли высокий уровень владения?
Нет. Даже базовая разговорная практика приносит пользу.

Какой язык выбрать?
Любой — главное, чтобы он использовался регулярно.

Три интересных факта

  • 50-75 % людей в мире владеют двумя или более языками.
  • Многоязычные люди реже сталкиваются с ранними формами когнитивных нарушений.
  • Изучение языков активирует до 7 разных зон мозга одновременно.

Исторический контекст

На протяжении тысячелетий многоязычие было нормой для торговых городов и приграничных регионов.

Массовое монолингвальное образование появилось лишь в XX веке.

Современная наука подтверждает: исторически многоязычие способствовало долгой интеллектуальной активности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи выявляют надпись Lonidos в верхнем секторе древнего римского театра — Дерья Шахин сегодня в 12:17
Редкость, которая переписывает историю: женское имя в элитной зоне театра поразило исследователей

В Турции археологи нашли надпись с именем женщины на сиденье римского театра — редкое свидетельство того, что женщины в античности могли занимать религиозные и общественные должности. Это открытие меняет представления о роли женщин в жизни древнего мира.

Читать полностью » Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн сегодня в 11:17
Погода больше не спрячется: цифровой двойник Земли раскрывает сценарии будущих катастроф

Учёные создали цифровой двойник Земли — суперточную модель климата и погоды с разрешением 1,25 км. Как работает этот прорыв и зачем он нужен?

Читать полностью » Температура Вселенной снизилась на десять Кельвинов за десять миллиардов лет — Дуглас Скотт сегодня в 10:17
Тепловая карта Вселенной показала страшное: эпоха звёзд почти закончилась

Учёные составили самую точную карту изменения температуры Вселенной за 10 миллиардов лет. Как "Евклид" и "Гершель" помогли узнать, что космос постепенно остывает и звёзды рождаются всё реже.

Читать полностью » Исследователи восстановили эволюцию молекулярных моторов бактерий — Каролина Пуэнте-Лелиевре сегодня в 9:17
Мотор размером с молекулу: бактерии показали, что инженерия — изобретение самой эволюции

Учёные из Новой Зеландии проследили, как природа изобрела первый биологический двигатель — мотор, приводящий в движение бактерий. Как он появился и почему до сих пор совершенен?

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS подтвердила природное происхождение по данным радиотелескопа MeerKAT — Ди-Джей Пизано сегодня в 8:28
“Она не из лаборатории, а из ледяной бездны”: загадочная комета прошла проверку на подлинность

Новые данные радиотелескопа MeerKAT подтвердили: загадочная 3I/ATLAS — не инопланетный зонд, а настоящая межзвёздная комета. Учёные раскрыли её химическую природу и значение для изучения других миров.

Читать полностью » Астероид 2024 YR4 представляет потенциальную угрозу спутникам и лунным базам — Эндрю Ривкин сегодня в 7:28
Шанс один из двадцати пяти — и всё может кончиться кратером в километр: Луна готовится к испытанию

Учёные предупреждают: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. В феврале 2026 года телескоп "Джеймс Уэбб" получит последний шанс уточнить орбиту и дать человечеству время на действия.

Читать полностью » Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников сегодня в 6:27
Космос вспыхнул — и Земля содрогнулась: магнитная буря достигла почти рекордных значений

В ночь на 12 ноября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь последних лет. Что происходит, чем опасно и почему это событие уникально.

Читать полностью » Пещеры Марса показывают признаки эрозии, характерной для водных процессов — Джеймс Балдини сегодня в 5:27
Красная планета плакала — и под её слезами образовались пещеры: наука снова меняет версию

Учёные нашли на Марсе пещеры, сформированные водой, а не лавой. Что это значит для поиска жизни на Красной планете — гипотезы, аргументы и споры исследователей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Влага внутри фар снижает яркость света и вызывает сбои электроники — инженеры
Питомцы
Кошка снижает риск болезней благодаря правильной профилактике
Культура и шоу-бизнес
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере Ordained братьев Руссо — Deadline
Наука
Неандертальцы растворились в популяции Homo sapiens через скрещивание — Scientific Reports
Питомцы
Собака отказывается от еды из-за болезни или стресса
Садоводство
Медный купорос помогает защитить деревья от грибков
Дом
Создание зелёного уголка повышает ощущение уюта — дизайнеры
Спорт и фитнес
Думала, что боль после зала — это плохо, пока врач не объяснил, что такое крепатура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet