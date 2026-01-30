Сидеть, спать и хранить одновременно: интерьерные решения, которые спасают малые квартиры

Когда каждый метр на счету, интерьер начинает работать по другим правилам. В таких условиях особенно ценятся решения, которые объединяют эстетику и практичность. Мебель всё чаще становится инструментом гибкой организации пространства. Об этом сообщает House Beautiful.

Многофункциональная мебель как ответ на дефицит пространства

Дизайнеры интерьеров регулярно используют предметы с двойной пользой, чтобы избежать захламлённости и сохранить ощущение порядка. Такой подход особенно актуален для небольших квартир и помещений со сложной планировкой.

"Я убеждённая сторонница многофункциональной мебели. В небольших помещениях можно добиться максимальной функциональности, выбрав предметы, которые можно использовать по-разному", — говорит дизайнер интерьеров Кристен Катберт.

Она подчёркивает, что скрытые системы хранения позволяют держать нужные вещи под рукой, не перегружая интерьер визуально.

Подоконник, который становится кроватью

В проекте Кэти Пёрпл Черри большое сиденье у окна выполняет сразу несколько задач. Днём это зона отдыха, а ночью — полноценная кровать для гостей. Под сиденьем предусмотрено место для хранения постельного белья.

"Если подходящего элемента не существует, имеет смысл изготовить его на заказ. В этом случае результат полностью оправдывает вложения", — отмечает дизайнер.

Подобные решения особенно уместны в домах, где часто принимают гостей и важно использовать каждый уголок с пользой.

Комод в столовой — больше, чем просто хранение

Комод в обеденной зоне может стать функциональной альтернативой привычным шкафам. В проекте Maple & White Design он используется для хранения посуды, текстиля и сервировки, а верхняя поверхность служит буфетом или барной зоной.

"Важно, чтобы предмет выглядел как полноценная мебель, а не утилитарный шкаф", — говорит директор студии Бекки Эслесон.

Такой подход соответствует тому, как сегодня переосмысливают оформление столовых зон, отказываясь от одинаковых гарнитуров.

Скамья в спальне с дополнительным хранением

Скамья у изножья кровати сочетает сразу две функции — место для сидения и скрытое хранение. По словам Кристен Катберт, в ней удобно размещать постельное бельё или сезонную одежду. Мягкие модели, подобранные по ширине кровати, помогают визуально завершить интерьер спальни.

Комод в гостиной как универсальный элемент

Комоды всё чаще используют и в гостиных. Они позволяют скрыть пледы, настольные игры и технику, а также могут заменить приставной столик рядом с диваном.

"Это придаёт комнате завершённый вид и помогает убрать из поля зрения лишние вещи", — отмечает Катберт.

Такие приёмы хорошо работают там, где важна грамотная расстановка мебели в гостиной.

Кровать Murphy как решение для трансформации

Откидная кровать Murphy остаётся одним из самых практичных вариантов для небольших помещений. В проекте Collected Interiors она позволяет быстро превратить спальню в спортивную или многофункциональную комнату.

"Это даёт комфортное спальное место для гостей и освобождает пространство для повседневных задач", — говорит дизайнер Эшли Макуга.

Многофункциональная мебель помогает адаптировать дом под разные сценарии жизни, не жертвуя комфортом и визуальной целостностью. Именно поэтому дизайнеры всё чаще рассматривают такие решения не как компромисс, а как полноценное преимущество современного интерьера.