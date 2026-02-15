Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина держит девушку за руку на пляже
Азия раскрывается за один отпуск: Бангкок связывает Бали, Вьетнам и Малайзию в насыщенный маршрут

За одну поездку можно открыть сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, не перегружая маршрут сложной логистикой. Комбинированные программы позволяют соединить динамику мегаполисов, древние храмы и отдых у моря в одном путешествии. Такой формат всё чаще выбирают те, кто хочет получить максимум впечатлений без лишних пересадок и самостоятельного планирования. Об этом сообщает АТОР.

Азия в одном маршруте

Интерес к комбинированным турам растёт на фоне общего увеличения спроса на дальние направления и насыщенные форматы отдыха. Этой весной ITM group предложил программы на гарантированных блоках с вылетом в Бангкок, откуда путешествие продолжается во Вьетнам, Камбоджу, Малайзию или Индонезию. В результате отпуск превращается в маршрут по нескольким странам с разной атмосферой и культурой.

Таиланд в этой схеме выступает удобным транспортным узлом. Бангкок легко объединяет соседние государства благодаря развитому авиасообщению и понятной инфраструктуре. Не случайно именно столица считается оптимальной точкой входа в регион — об этом подробно рассказывается в материале Бангкок подходит для первого знакомства с Таиландом. После знакомства с городом туристы могут отправиться к пляжам Фукуока, в храмовый комплекс Ангкор или к небоскрёбам Куала-Лумпура.

Формат multi-country tour особенно ценят путешественники, которым важно совместить экскурсионную часть с морским отдыхом. За одну поездку можно увидеть контрасты региона — от шумных рынков и гастрономических кварталов до тропических островов и древних святынь.

Комфорт и продуманная логистика

Программы выстроены на блоках Emirates, что обеспечивает стабильную перевозку и удобные стыковки. Для дальнемагистральных маршрутов это принципиально важно: чёткое расписание и высокий уровень сервиса формируют общее впечатление от путешествия. Такой подход снижает риски и позволяет сосредоточиться на самом отдыхе.

Дополнительное преимущество — возможность гибко комбинировать страны. Например, после Бангкока туристы отправляются во Вьетнам, где можно выбрать как пляжный курорт, так и более аутентичные направления. О том, чем отличается север страны и какие маршруты помогают увидеть её без штампов, рассказывается в статье Север Вьетнама оказался совсем другим. Это расширяет представление о регионе и делает путешествие более глубоким.

Примеры маршрутов

Среди доступных программ — несколько вариантов с разным наполнением и бюджетом:

  1. Бангкок + Фукуок + Куала-Лумпур — от 1904 долларов. Маршрут объединяет столицу Таиланда, пляжный отдых во Вьетнаме и городской ритм Малайзии.

  2. Бангкок — Камбоджа — Куала-Лумпур — от 2126 долларов. В программу входят Сием Рип и храмы Ангкора, побережье Сиануквиля и современная столица Малайзии.

  3. Бангкок — Паттайя — Куала-Лумпур — от 1598 долларов. Сочетание курортного и городского формата в одном туре.

  4. Бангкок — Бали — Куала-Лумпур — от 1962 долларов. Мегаполисы Таиланда и Малайзии дополняются отдыхом на популярном острове Индонезии.

Каждый из этих маршрутов позволяет увидеть больше, чем классический отпуск в одной стране. Путешественники получают разнообразие культур, кухонь и ландшафтов без необходимости самостоятельно выстраивать сложную схему перелётов.

Комбинированные туры становятся ответом на запрос современного туриста — увидеть максимум Азии за одно путешествие и сохранить комфорт. Такой формат помогает рационально использовать время отпуска и делает поездку по-настоящему насыщенной.

Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

