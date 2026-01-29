Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками

Volvo снова заставляет говорить о ремне безопасности — детали, которую многие воспринимают как давно "закрытую тему". Спустя десятилетия после появления трёхточечной схемы бренд предлагает ремень, который меняет усилие под конкретного человека и конкретный удар. Идея звучит просто, но за ней стоит целая архитектура датчиков и программного управления. Об этом пишет Journal du Geek.

Почему Volvo возвращается к ремню спустя 60+ лет

Трёхточечный ремень, созданный инженером Нильсом Болином в 1959 году, стал мировым стандартом и был широко распространён после того, как Volvo открыла патент для отрасли. Но современный автопарк сильно изменился: машины "видят" дорожную ситуацию, оценивают риск столкновения заранее и могут подготовить системы защиты ещё до удара. На этом фоне фиксированные сценарии работы ремня выглядят слишком универсальными — а аварии и пассажиры, наоборот, всегда разные.

Как устроен мультиадаптивный ремень

Новая разработка Volvo называется multi-adaptive safety belt: она должна подстраивать ограничение нагрузки и преднатяжение в зависимости от параметров пассажира и типа столкновения. В расчёт берутся данные внешних и салонных датчиков — положение человека на сиденье, особенности телосложения, а также сила и направление удара. Далее система выбирает профиль срабатывания, чтобы в тяжёлом ДТП лучше удержать тело и снизить риск травм головы, а в менее серьёзной аварии — не "пережимать" грудную клетку лишней нагрузкой.

Принципиальная разница в том, что набор вариантов становится гораздо шире: Volvo заявляет о переходе к 11 профилям ограничения нагрузки вместо нескольких типичных настроек в привычных ремнях. Это не магия и не "ремень сам всё решит", а попытка точнее распределить силы, которые неизбежно возникают при резком замедлении.

Что изменит программный подход и когда ждать технологию в серии

Ещё одно важное отличие — ремень задуман как развивающаяся система. Алгоритмы можно улучшать через обновления "по воздуху", постепенно добавляя новые сценарии реагирования по мере накопления данных и опыта эксплуатации. Дополнительный знак того, что проект воспринимают всерьёз, — включение разработки в список лучших изобретений года по версии TIME.

Первыми такой ремень должны получить будущие электромодели Volvo: компания указывает, что дебют запланирован на полностью электрическом EX60. В реальной жизни подобные решения обычно распространяются постепенно: сначала на дорогих платформах, затем — шире по модельному ряду.