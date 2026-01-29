Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ремень безопасности
Ремень безопасности
© www.freepik.com by yanalya is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 23:05

Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками

Volvo снова заставляет говорить о ремне безопасности — детали, которую многие воспринимают как давно "закрытую тему". Спустя десятилетия после появления трёхточечной схемы бренд предлагает ремень, который меняет усилие под конкретного человека и конкретный удар. Идея звучит просто, но за ней стоит целая архитектура датчиков и программного управления. Об этом пишет Journal du Geek.

Почему Volvo возвращается к ремню спустя 60+ лет

Трёхточечный ремень, созданный инженером Нильсом Болином в 1959 году, стал мировым стандартом и был широко распространён после того, как Volvo открыла патент для отрасли. Но современный автопарк сильно изменился: машины "видят" дорожную ситуацию, оценивают риск столкновения заранее и могут подготовить системы защиты ещё до удара. На этом фоне фиксированные сценарии работы ремня выглядят слишком универсальными — а аварии и пассажиры, наоборот, всегда разные.

Как устроен мультиадаптивный ремень

Новая разработка Volvo называется multi-adaptive safety belt: она должна подстраивать ограничение нагрузки и преднатяжение в зависимости от параметров пассажира и типа столкновения. В расчёт берутся данные внешних и салонных датчиков — положение человека на сиденье, особенности телосложения, а также сила и направление удара. Далее система выбирает профиль срабатывания, чтобы в тяжёлом ДТП лучше удержать тело и снизить риск травм головы, а в менее серьёзной аварии — не "пережимать" грудную клетку лишней нагрузкой.

Принципиальная разница в том, что набор вариантов становится гораздо шире: Volvo заявляет о переходе к 11 профилям ограничения нагрузки вместо нескольких типичных настроек в привычных ремнях. Это не магия и не "ремень сам всё решит", а попытка точнее распределить силы, которые неизбежно возникают при резком замедлении.

Что изменит программный подход и когда ждать технологию в серии

Ещё одно важное отличие — ремень задуман как развивающаяся система. Алгоритмы можно улучшать через обновления "по воздуху", постепенно добавляя новые сценарии реагирования по мере накопления данных и опыта эксплуатации. Дополнительный знак того, что проект воспринимают всерьёз, — включение разработки в список лучших изобретений года по версии TIME.

Первыми такой ремень должны получить будущие электромодели Volvo: компания указывает, что дебют запланирован на полностью электрическом EX60. В реальной жизни подобные решения обычно распространяются постепенно: сначала на дорогих платформах, затем — шире по модельному ряду.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены почти равны, но покупатели выбирают Lexus RX чаще Mercedes-Benz GLC — причина не на поверхности вчера в 18:52

В 2025 году Lexus RX снова обошёл Mercedes-Benz GLC в США: 113 256 проданных RX против ≈77 000 GLC — гибриды, размеры и надёжность меняют выбор покупателей.

Читать полностью » Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора вчера в 12:09

Сугроб и лёд под днищем — не повод сразу вызывать эвакуатор. Эксперт объяснил, как выбраться самостоятельно и какие ошибки совершают водители зимой.

Читать полностью » Пятицилиндровый мотор уходит тихо — и вместе с ним исчезает особый характер машин вчера в 5:57

Рядный пятицилиндровый мотор — ода характеру: от дизелей Mercedes и раллийных Audi до единственного в производстве Audi 2.5 TFSI. Почему "пятёрка" исчезает?

Читать полностью » Nissan показывает мотор 1,5 л на 400 л.с. весом 40 кг — Nissan 27.01.2026 в 23:04
Увидел двигатель размером с чемодан — и он выдаёт 400 лошадиных сил

Nissan DIG‑T R: 1,5‑литровый трёхцилиндровый турбо‑двигатель весом 40 кг выдал 400 л.с. в прототипе ZEOD RC на Ле‑Ман — история инженерной дерзости.

Читать полностью » Мороз вызывает парафинизацию солярки и срыв запуска дизеля — автоэксперт Ракитин 27.01.2026 в 13:31
Дизель замёрз на парковке — спасает не трос: самый безопасный шаг, который многие пропускают

Эксперт объяснил, почему дизель не заводится в сильный мороз: роль солярки, аккумулятора и антигеля, а также безопасные шаги запуска и подогрева бака.

Читать полностью » Старая машина начинает есть деньги ложками: момент, когда ремонт перестаёт быть выгодным 27.01.2026 в 12:28

Рост цен на запчасти и сервис заставляет водителей пересматривать подход к старым автомобилям. Когда ремонт ещё оправдан, а когда выгоднее сменить машину.

Читать полностью » Средний пробег б/у авто в Москве вырос до 173 тыс км — автоэксперты 27.01.2026 в 12:25
Ездят до последнего и не отпускают руль: пробеги подержанных авто в столицах бьют рекорды

Средний пробег подержанных автомобилей в России резко растет, особенно в Москве и Петербурге. Почему владельцы ездят дольше и кто продает самые свежие авто.

Читать полностью » В сервисах выросло число ремонтов ходовой у китайских кроссоверов — автомеханики 27.01.2026 в 11:58
Пока кузов блестит — ходовая плачет: новые китайские кроссоверы массово попадают в сервисы

Владельцы китайских кроссоверов всё чаще сталкиваются с ремонтом подвески. Какие модели чаще других приезжают в сервисы и с какими проблемами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Добавляю в куриные крылышки один напиток — гости в шоке от вкуса: липкие, румяные и улетают мгновенно
Туризм
Крым, о котором не рассказывают на пляжах: эти маршруты возвращают тишину и ощущение уединения
Туризм
Сон как роскошь XXI века: новый формат отдыха обещает перезагрузку без длинного отпуска
Красота и здоровье
Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли
Красота и здоровье
Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе
Питомцы
Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить
Спорт и фитнес
Просыпаюсь с “деревянной” спиной — делаю 5 движений прямо в постели: тело включается за 10 минут
Дом
Коридор и прихожая перестают быть “плоскими”: один глиняный оттенок меняет ощущение сразу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet