Чаще, чем немецкий футболист Томас Мюллер за "Баварию" на поле не выходил никто. Легендарный футболист сыграл свой 710-й матч за мюнхенцев и отметился в нём голом.
Предыдущий рекорд по количеству матчей за клуб установил Зепп Майер еще в прошлом веке, пишет "Матч ТВ".
Томас сыграл важную роль в завоевании множества титулов для "Баварии". За свою карьеру в мюнхенской команде он 12 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии и 8 раз — Суперкубок страны. При этом Мюллер не собирается останавливаться на достигнутом. Несмотря на то, что ему уже 34 года, он по-прежнему остается важной частью "Баварии" и надеется завершить свою карьеру именно в этом клубе.
Фото: commons. wikimedia.org/Sven Mandel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера
Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.