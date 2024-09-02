Мюллер снова вышел на поле за "Баварию"

Чаще, чем немецкий футболист Томас Мюллер за "Баварию" на поле не выходил никто. Легендарный футболист сыграл свой 710-й матч за мюнхенцев и отметился в нём голом.

Предыдущий рекорд по количеству матчей за клуб установил Зепп Майер еще в прошлом веке, пишет "Матч ТВ".

Томас сыграл важную роль в завоевании множества титулов для "Баварии". За свою карьеру в мюнхенской команде он 12 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии и 8 раз — Суперкубок страны. При этом Мюллер не собирается останавливаться на достигнутом. Несмотря на то, что ему уже 34 года, он по-прежнему остается важной частью "Баварии" и надеется завершить свою карьеру именно в этом клубе.

Фото: commons. wikimedia.org/Sven Mandel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).