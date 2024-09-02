Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Мюллер: я больше рад голу в матче, чем своему рекорду
  1. Главная
  2. Спорт

Мюллер прокомментировал свой рекорд по количеству матчей

Мюллер: я больше рад голу в матче, чем своему рекорду

Немецкий футболист, игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал об эмоциях от рекорда, который он установил.

Он сыграл самое большое количество матчей за свой клуб. За "Баварию" 34-летний Мюллер вышел 710 раз.

"Такие рекорды для меня не так важны. Будет ли это 710, 712 или 325 игр, для меня не имеет значения. Я больше рад забитому голу в матче, который был технически блестящим", — цитирует Томаса DAZN.

Он стал рекордсменом после 2-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом", в котором забил мяч в ворота соперника.

Фото: commons. wikimedia.org/Michael Kranewitter (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

Мир

Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт

Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.

Читать полностью
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера

Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера

Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.

Читать полностью

Общество

Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ

Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ

Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Читать полностью
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники

Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники

Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.

Читать полностью

Новости