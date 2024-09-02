Мюллер прокомментировал свой рекорд по количеству матчей

Мюллер: я больше рад голу в матче, чем своему рекорду

Немецкий футболист, игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал об эмоциях от рекорда, который он установил.

Он сыграл самое большое количество матчей за свой клуб. За "Баварию" 34-летний Мюллер вышел 710 раз.

"Такие рекорды для меня не так важны. Будет ли это 710, 712 или 325 игр, для меня не имеет значения. Я больше рад забитому голу в матче, который был технически блестящим", — цитирует Томаса DAZN.

Он стал рекордсменом после 2-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом", в котором забил мяч в ворота соперника.

Фото: commons. wikimedia.org/Michael Kranewitter (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).