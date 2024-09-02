Мюллер прокомментировал свой рекорд по количеству матчей

Немецкий футболист, игрок "Баварии" Томас Мюллер рассказал об эмоциях от рекорда, который он установил.
Он сыграл самое большое количество матчей за свой клуб. За "Баварию" 34-летний Мюллер вышел 710 раз.
"Такие рекорды для меня не так важны. Будет ли это 710, 712 или 325 игр, для меня не имеет значения. Я больше рад забитому голу в матче, который был технически блестящим", — цитирует Томаса DAZN.
Он стал рекордсменом после 2-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом", в котором забил мяч в ворота соперника.
Фото: commons. wikimedia.org/Michael Kranewitter (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера
Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.