Укрытие клубники
© freepik.com is licensed under Free More Info
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 3:56

Мульчирую и поливаю перед морозами — вот что помогает сохранить сад в отличном состоянии

Теплолюбивые растения нужно укрывать агроволокном от заморозков — Ирина Головина

С наступлением осени и первых ночных заморозков садоводы сталкиваются с важной задачей — защитой растений от холода и подготовкой сада к зиме. Небольшие заморозки могут оказать серьезное влияние как на теплолюбивые, так и на холодоустойчивые культуры. Как обезопасить растения и обеспечить им оптимальные условия для переживания зимы? Рассмотрим ключевые меры, которые помогут сохранить ваш сад в хорошем состоянии. Об этом сообщает МИР24.

Укрытие теплолюбивых растений

Теплолюбивые растения, такие как помидоры, перцы, баклажаны и различные цветы, особенно уязвимы к заморозкам. Чтобы сохранить их, следует принять несколько важных мер защиты.

  1. Укрытие на ночь. Чтобы защитить растения от холода, накройте их агроволокном, специальной тканью или пленкой. Однако важно убедиться, что укрытие не касается самих растений, так как это может привести к перегреву или возникновению парникового эффекта, что также вредно для растений.

  2. Перемещение в теплицу. Если у вас есть теплица или крытое помещение, перенесите в них горшечные растения и теплолюбивые культуры. В теплице температура сохраняется выше, что помогает растениям пережить ночные заморозки.

"Правильное укрытие растений и создание для них комфортных условий в теплице — важный шаг для сохранения здоровья и жизнеспособности теплолюбивых культур", — советует агроном Ирина Головина.

Полив растений

Полив в преддверии заморозков может показаться необычным, но он играет важную роль в защите растений от холода.

  1. Полив перед заморозками. Влажная почва удерживает больше тепла, что может значительно улучшить защиту корней от заморозков. Поэтому перед тем, как температура опустится ниже нуля, обильно полейте сад, особенно если речь идет о молодых растениях или недавно пересаженных культурах.

  2. Влажность и тепло. Образующийся на влажной почве слой тепла поможет корневой системе растений не подвергаться резким температурным перепадам.

Защита корней

Корневая система растений подвержена серьезному воздействию холодов. Чтобы минимизировать ущерб, применяйте следующие методы защиты:

  1. Мульчирование. Нанесение слоя мульчи (например, опилок, соломы или торфа) вокруг растений помогает сохранить тепло в почве. Это не только защищает корни от холода, но и предотвращает быстроту промерзания верхнего слоя почвы.

  2. Углубление корней. Убедитесь, что ваши саженцы и молодые растения хорошо укоренились. Глубокая посадка поможет защитить корневую систему от воздействия низких температур.

Уборка урожая

Пока температура ещё не опустилась слишком низко, важно собрать все недозрелые плоды и овощи, чтобы предотвратить их порчу.

  1. Сбор плодов до заморозков. Пройдитесь по участку и соберите все плоды, которые ещё не успели дозреть. Особенно это касается таких культур, как помидоры, перцы, виноград и другие, которые могут пострадать от морозов.

"Лучше собрать все недозрелые плоды заранее, чем рисковать потерять их при первых заморозках", — отмечает садовод Дмитрий Смирнов.

Подготовка сада к зиме

С наступлением первых заморозков начинается подготовка сада к зимнему периоду.

  1. Обрезка растений. Удалите все поврежденные и засохшие части растений. Это поможет предотвратить развитие болезней и вредителей. Также стоит провести санитарную обрезку, чтобы избежать переноса инфекций в следующий сезон.

  2. Сбор опавших листьев. Убедитесь, что вы собрали все опавшие листья и остатки растений, чтобы предотвратить накопление болезней и вредителей. Это поможет повысить санитарный уровень вашего сада.

Подготовка садовых инструментов

Подготовьте свои инструменты к зимнему хранению, чтобы они были готовы к следующему сезону.

  1. Очистка и обслуживание. Прежде чем убрать инструменты на зиму, очистите их от остатков растений и грязи, просушите и при необходимости наточите. Это не только продлит срок службы инструментов, но и обеспечит их готовность к работе весной.

"Подготовка инструментов к зимнему периоду — это неотъемлемая часть ухода за садом, которую многие садоводы часто забывают", — советует мастер по обслуживанию садовых инструментов Андрей Яковлев.

Плюсы и минусы осенней подготовки сада

Плюсы:

  1. Защита теплолюбивых растений от заморозков.

  2. Сохранение здоровья корней за счет полива и мульчирования.

  3. Своевременная уборка урожая помогает избежать порчи плодов.

  4. Подготовка садовых инструментов к следующему сезону.

  5. Обрезка растений и сбор опавших листьев способствует предотвращению болезней и вредителей.

Минусы:

  1. Время, затраченное на укрытие растений и сбор урожая, может быть довольно большим.

  2. Необходимость затрат на материалы для укрытия и мульчирования.

  3. Садоводам приходится следить за температурой и состоянием растений, что требует внимательности.

Популярные вопросы о подготовке сада к зиме

  1. Как укрыть растения от заморозков?
    Для укрытия используйте агроволокно, ткань или пластиковую пленку. Убедитесь, что укрытие не касается самих растений, чтобы избежать перегрева.

  2. Когда нужно собирать недозрелые плоды?
    Плоды следует собирать до наступления сильных заморозков, чтобы предотвратить их порчу. Особенно это важно для таких культур, как помидоры и перцы.

  3. Как защитить корни растений от холода?
    Для защиты корней используйте мульчирование почвы, а также обеспечьте, чтобы растения были хорошо укоренены. Это поможет им выдержать морозы.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

